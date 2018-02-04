В Видземе и Латгале температура понизится до -9 градусов

Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер, порывы которого могут составить до 8-13 метров в секунду.
Временами возможны прояснения, во многих регионах ожидается небольшой снег.
В Риге также прогнозируются кратковременный снег и проблески солнца, температура воздуха составит -5..-6 градусов.
Погоду в Латвии определяет антициклон над Скандинавией, под влиянием которого в страны Балтии поступают холодные воздушные массы.
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