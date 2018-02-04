В Видземе и Латгале температура понизится до -9 градусов

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Владимир Бучельников
09:37 04.02.2018
Наша Латвия / Погода

В воскресенье температура воздуха в Латвии понизится до -1..-6 градусов, в Видземе и Латгале — до -6..-9 градусов, прогнозируют синоптики.

Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер, порывы которого могут составить до 8-13 метров в секунду.

 

Временами возможны прояснения, во многих регионах ожидается небольшой снег.

 

В Риге также прогнозируются кратковременный снег и проблески солнца, температура воздуха составит -5..-6 градусов.

 

Погоду в Латвии определяет антициклон над Скандинавией, под влиянием которого в страны Балтии поступают холодные воздушные массы.

LETA / Фото
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Павел Кириллов
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