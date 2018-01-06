В воскресенье ожидается кратковременный снег

В воскресенье ночью и в первой половине дня во многих регионах Латвии пройдет кратковременный снег, а днем будет стоять солнечная погода.

Температура воздуха утром в воскресенье понизится до +1..-4 градусов, в середине дня составит около нуля.

Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, на побережье его порывы могут составить 11-16 метров в секунду.

В Риге также ожидается кратковременный снег, облачность уменьшится, и к вечеру воскресенья небо прояснится. Температура воздуха составит около нуля градусов.