В воскресенье ожидается кратковременный снег

Температура воздуха утром в воскресенье понизится до +1..-4 градусов, в середине дня составит около нуля.
Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, на побережье его порывы могут составить 11-16 метров в секунду.
В Риге также ожидается кратковременный снег, облачность уменьшится, и к вечеру воскресенья небо прояснится. Температура воздуха составит около нуля градусов.
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