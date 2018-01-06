В воскресенье ожидается кратковременный снег

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Владимир Бучельников
19:18 06.01.2018
Наша Латвия / Погода

В воскресенье ночью и в первой половине дня во многих регионах Латвии пройдет кратковременный снег, а днем будет стоять солнечная погода.

Температура воздуха утром в воскресенье понизится до +1..-4 градусов, в середине дня составит около нуля.

 

Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, на побережье его порывы могут составить 11-16 метров в секунду.

 

В Риге также ожидается кратковременный снег, облачность уменьшится, и к вечеру воскресенья небо прояснится. Температура воздуха составит около нуля градусов.

LETA / Фото
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