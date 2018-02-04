В воскресенье придет мороз

Местами ожидается небольшой снег, а скорость северного, северо-восточного ветра составит до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем понизится до -1..-6 градусов, в Видземе и Латгале будет до -9 градусов.
В Риге в воскресенье возможен небольшой снег, температура воздуха составит около -5 градусов.
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