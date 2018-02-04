В воскресенье придет мороз

В воскресенье в Латвии наступит морозная погода и уменьшится облачность, прогнозируют синоптики.

Местами ожидается небольшой снег, а скорость северного, северо-восточного ветра составит до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем понизится до -1..-6 градусов, в Видземе и Латгале будет до -9 градусов.

В Риге в воскресенье возможен небольшой снег, температура воздуха составит около -5 градусов.