В воскресенье придет мороз

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Владимир Бучельников
19:21 03.02.2018
Наша Латвия / Погода

В воскресенье в Латвии наступит морозная погода и уменьшится облачность, прогнозируют синоптики.

Местами ожидается небольшой снег, а скорость северного, северо-восточного ветра составит до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем понизится до -1..-6 градусов, в Видземе и Латгале будет до -9 градусов.

 

В Риге в воскресенье возможен небольшой снег, температура воздуха составит около -5 градусов.

LETA / Фото
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Павел Кириллов
02.02.2018

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