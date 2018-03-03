В воскресенье в Латвии местами будет облачно

В воскресенье в Латвии местами сохранится солнечная погода, а местами, особенно в Курземе, высока вероятность облачности, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается. Ночью в Курземе и на Видземском побережье образуется туман и иней, северный ветер — слабый, до умеренного.

Температура воздуха ночью — от -11 до -19 градусов, днем — от -1 до -5 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, с прояснениями, северный ветер слабый, до умеренного. Температура воздуха ночью — немного ниже -10 градусов, во второй половине дня в воскресенье — до -3 градусов.