В вузах начался зимний прием студентов

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13:23 27.12.2017
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В некоторых вузах начался зимний прием студентов. Обычно он проходит по платным программам, но бывают и бюджетные места либо специальные скидки.

Это предложение используют иностранцы и те, кто к сентябрю еще не принял решения.

 

Зимний прием начали или планируют начать 28 высших учебных заведений и их филиалов в Риге и регионах, в целом по 184 программам, как профессиональным, так и академическим, от колледжа до докторантуры. 

Diena / Фото
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