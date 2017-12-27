В вузах начался зимний прием студентов

Это предложение используют иностранцы и те, кто к сентябрю еще не принял решения.
Зимний прием начали или планируют начать 28 высших учебных заведений и их филиалов в Риге и регионах, в целом по 184 программам, как профессиональным, так и академическим, от колледжа до докторантуры.
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