В январе рейтинг вырос только у одной партии

В январе вырос рейтинг Союза «зеленых» и крестьян (СЗК), а популярность партии «Единство», национального объединения VL-ТБ/ДННЛ и партии «Согласие» снизилась, сообщает передача LTV «Панорама» со ссылкой на проведенный центром SKDS опрос о том, за кого граждане Латвии голосовали бы на парламентских выборах.

Самой популярной по-прежнему остается партия «Согласие», несмотря на снижение ее рейтинга с 20,7% до 20,4%. За ней следует СЗК, за который в январе проголосовали бы 15,3% опрошенных избирателей (+1% за месяц). На третьем месте — VL-ТБ/ДННЛ поддержка которого снизилась с 7,3% до 5,8%.

За Новую консервативную партию отдали бы голоса 4,1% респондентов (+1%), за «Единство» — 2,9% (-0,6%), за Латвийское объединение регионов — 2,5% (-1,1%).

Партию Ингуны Судрабы «No sirds Latvijai» в январе поддержал бы 1% избирателей (-0,8%), партию Артуса Кайминьша KPV LV — 2% (+0,5%), а партию «Движение «За!»" выбрали бы 1,4% (-0,1%). Популярность остальных партий — ниже 1%.

Не определившихся с тем, кому отдать голоса, в январе было 26%.