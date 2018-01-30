В январе рейтинг вырос только у одной партии

Самой популярной по-прежнему остается партия «Согласие», несмотря на снижение ее рейтинга с 20,7% до 20,4%. За ней следует СЗК, за который в январе проголосовали бы 15,3% опрошенных избирателей (+1% за месяц). На третьем месте — VL-ТБ/ДННЛ поддержка которого снизилась с 7,3% до 5,8%.
За Новую консервативную партию отдали бы голоса 4,1% респондентов (+1%), за «Единство» — 2,9% (-0,6%), за Латвийское объединение регионов — 2,5% (-1,1%).
Партию Ингуны Судрабы «No sirds Latvijai» в январе поддержал бы 1% избирателей (-0,8%), партию Артуса Кайминьша KPV LV — 2% (+0,5%), а партию «Движение «За!»" выбрали бы 1,4% (-0,1%). Популярность остальных партий — ниже 1%.
Не определившихся с тем, кому отдать голоса, в январе было 26%.
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