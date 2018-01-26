В Южной Корее во время пожара погиб 41 человек

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Владимир Бучельников
07:28 26.01.2018
В мире

При пожаре, вспыхнувшем на первом этаже больницы имени короля Седжона в южнокорейском городе Мильян, погиб 41 человек, сообщает агентство Yonhap. Пострадали 79 человек, девять из них находятся в тяжелом состоянии.

Предполагается, что возгорание произошло в отделении неотложной помощи. В этот момент в больнице находились 111 пациентов. Пожар был потушен через два часа.

 

Президент страны Мун Чжэ Ин на экстренном совещании потребовал принять меры для предотвращения подобных трагедий.

Polit.ru / Фото
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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (23)