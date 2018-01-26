В Южной Корее во время пожара погиб 41 человек

Предполагается, что возгорание произошло в отделении неотложной помощи. В этот момент в больнице находились 111 пациентов. Пожар был потушен через два часа.
Президент страны Мун Чжэ Ин на экстренном совещании потребовал принять меры для предотвращения подобных трагедий.
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