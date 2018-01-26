В Южной Корее во время пожара погиб 41 человек

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При пожаре, вспыхнувшем на первом этаже больницы имени короля Седжона в южнокорейском городе Мильян, погиб 41 человек, сообщает агентство Yonhap. Пострадали 79 человек, девять из них находятся в тяжелом состоянии.