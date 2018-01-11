ВАДА назвало хакеров Fancy Bear преступной организацией

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) назвало устаревшими заявления хакеров Fancy Bear, утверждающих, что истинной целью организации является не борьба с допингом, а отстранение россиян от Олимпиады. Самих хакеров представитель ВАДА в разговоре с изданием РБК назвала преступниками.

10 января хакеры Fancy Bear заявили, что получили переписку высокопоставленных членов Международного олимпийского комитета (МОК). Из нее якобы следует, что одной из целей доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена о системе употребления допинга в российском спорте была вовсе не борьба с нарушениями, а отстранение России от Олимпиады.

Виюле 2016 года докладчик ВАДА заявил, что российские власти, в том числе министерство спорта и ФСБ, покрывали спортсменов, применяющих допинг. Во втором докладе, вышедшем в июле того же года, Макларен пришел к выводу, что в России существовала государственная допинговая программа.

В документах, якобы полученных Fancy Bear, сказано, что Макларен сначала сотрудничал с комиссиями МОК, но позднее отказался от этого, сославшись на занятость.

«Выглядит так, что целью первой части доклада Макларена было отстранение сборной России от Игр в Рио-де-Жанейро, — писал Ступпа коллегам по МОК. — А второй части? Отстранение команды России от Игр в Пхенчхане? Но никак не разбирательство с делами спортсменов на индивидуальной основе».

«Как вы знаете, Fancy Bear — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и ее партнеров. Все, что они опубликовали 10 января, устарело», — заявила в ответ изданию РБК менеджер по связям с общественностью и коммуникациям ВАДА Мэгги Дюран.

Такой же комментарий приводит и издание Wired. На вопрос о подлинности опубликованных документов Дюран отвечать не стала.

В свою очередь Международный олимпийский комитет отказался комментировать заявления Fancy Bear.

Специалисты по кибербезопасности из таких компаний как FireEye и CrowdStrike утоверждают, что за Fancy Bear стоят российские власти.