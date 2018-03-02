Вайнштейн получил диван для кастинга

Как сообщает издание Hollywood Reporter, скульптура представляет собой диван, на которой сидит Вайнштейн в банном халате и со статуэткой «Оскара» в руках. Арт-объект носит название «Диван для кастинга», его авторами стали художники Пластик Джизус и Джошуа Монро, ранее известный как создатель обнаженных статуй Дональда Трампа.
Сатирическая инсталляция установлена на Голливудском бульваре, где 4 марта в театре «Долби» состоится церемония вручения статуэток.
Влиятельного кинопродюсера Харви Вайнштейна ранее обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала коллективный иск в нью-йоркский суд против продюсера и представителей основанной им компании.
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