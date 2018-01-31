Людям со знанием латышского языка предлагается работа в полиции Великобритании, свидетельствует информация на интернет-странице полиции графства Линкольншир.

В британские стражи порядка зовут людей, который уже имели опыт в полиции, но при этом свободно говорят на латышском, польском или литовском языках. Предполагается, что такие сотрудники будут работать в регионах, где живет большое количество представителей стран Восточной Европы.

Идея нанять таких сотрудников появилась после того, как выяснилось, что в год графству приходится тратить около 400 000 фунтов на услуги переводчиков. Приняв на работу сотрудников со знанием языка, полицейские надеются сэкономить.

Отметим, что сотрудникам со знанием этих языков предлагается зарплата в размере 22 тысяч фунтов в год. Согласно данным газеты ”The Sun”, быть может именно из-за этого на вакансии откликнулись уже около 130 человек.