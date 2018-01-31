В британские стражи порядка зовут людей, который уже имели опыт в полиции, но при этом свободно говорят на латышском, польском или литовском языках. Предполагается, что такие сотрудники будут работать в регионах, где живет большое количество представителей стран Восточной Европы.
Идея нанять таких сотрудников появилась после того, как выяснилось, что в год графству приходится тратить около 400 000 фунтов на услуги переводчиков. Приняв на работу сотрудников со знанием языка, полицейские надеются сэкономить.
Отметим, что сотрудникам со знанием этих языков предлагается зарплата в размере 22 тысяч фунтов в год. Согласно данным газеты ”The Sun”, быть может именно из-за этого на вакансии откликнулись уже около 130 человек.
22000 delim na 12 i polucaem 1833 v mesjac.« ответить
ne gusto. a esli ucestj cto policeiskij riskuet ziznju radi drugih to eto izdevatelstvo.
okolo 2 tisjac v mesjac mozno zarabotatj ne riskuja ziznju. da, nado pahatj.
minimalnaja casovaja stavka v Anglii pocti 8 funtov v cas. oni cto na minimalku nanimaet?
esli na minimalku rabotatj 8 casov v denj 5 dnei v nedelju to polucaetsa okolo 1000.
a policija rabotaet i po nocjam i v vihodnih. tak kakaja u nih casovaja stavka?
dlja samih ne menee 25 v cas a latvijcam predlagaet za 15-16. hitro.