Валмиера признана одним из европейских “городов будущего”(4)

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Виталий Вавилкин
20:20 15.02.2018
Lifenews / Интересно

В начале недели всемирно известное издание “Financial Times” опубликовало результаты любопытного исследования, в рамках которого были определены города будущего. Любопытно, но среди маленьких европейских городов будущего оказалась Валмиера, заняв почетное третье место в списке.

По оценке издания, первые два места получили ирландские города – Лимерик и Уотерфорд.

 

Валмиера же заняла третье место в связи с серьезными международными инвестициями и стратегией развития, которые, по мнению “Financial Times”, несут с собой огромный потенциал для города.

 

Отметим, что всего издание оценило 146 европейских городов. Церемония вручения наград состоится в Каннах.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 20:23 15:02:2018

Ļoti laba ziņa! Latvijā stabili attīstās arī mazpilsētas. Tas priecē! Prozīt!

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Latviešu patriots 20:39 15:02:2018

Valmierieši dzīvo un sekmīgi attīstās! Malači!

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ыыы 21:13 15:02:2018

Cukura ražošana Latvijā sekmīgi attīstās!

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Latviešu patriots 21:34 15:02:2018

Okupantu bastardam ubagam cukuru sagribējās! Ha Ha Ha

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