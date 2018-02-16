По оценке издания, первые два места получили ирландские города – Лимерик и Уотерфорд.
Валмиера же заняла третье место в связи с серьезными международными инвестициями и стратегией развития, которые, по мнению “Financial Times”, несут с собой огромный потенциал для города.
Отметим, что всего издание оценило 146 европейских городов. Церемония вручения наград состоится в Каннах.
Ļoti laba ziņa! Latvijā stabili attīstās arī mazpilsētas. Tas priecē! Prozīt!« ответить
Valmierieši dzīvo un sekmīgi attīstās! Malači!« ответить
Cukura ražošana Latvijā sekmīgi attīstās!« ответить
Okupantu bastardam ubagam cukuru sagribējās! Ha Ha Ha« ответить