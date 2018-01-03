Вам посылка! Мокрая»

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газета Сегодня
18:15 03.01.2018
газета Сегодня / Почта

Латвийская почта 31 декабря прошлого года получила почти 160 посылок из Нидерландов в поврежденном виде — послания были мятые, мокрые, рваные. Среди них находились и транзитные посылки из Канады, сообщила представитель «Latvijas pasts» Винета Даниелсоне.

Полученные посылки перепакуют, чтобы их можно было доставить идентифицированным адресатам, а также по-особому промаркируют, чтобы проинформировать получателей о получении посылки в поврежденном виде.

 

Даниелсоне отметила, что часть поврежденных посылок — посылки экспресс-почты, поэтому выславшие их могут претендовать на установленную международными нормативными актами компенсацию. Чтобы выразить свои претензии по поводу некачественной доставки, получатели должны проинформировать о повреждении посылок отправителей, которые должны обратиться в почту Канады или Нидерландов.

 

В «Latvijas pasts» также пояснили, что клиенты, получившие поврежденные посылки, имеют право от них отказаться и обратиться с претензией к отправителю.

 

В связи с тем, что часть адресатов посылок установить невозможно, «Latvijas pasts» призывает получателей обращаться к отправителю, если посылка из Канады или Нилерландов не была получена в течение месяца с ее отправки.

 

В случае вопросов просьба звонить по телефонам 67008001, 27008001; или обращаться по электронной почте info@pasts.lv.

 

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.

Vesti.lv / Фото
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