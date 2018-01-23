Депутаты в ходе своего «расследования» неплохо развлеклись, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Само создание парламентской следственной комиссии по «делу олигархов» было фарсом и элементом предвыборного пиара. В итоге все это сеймовское «расследование» превратилось в балаган. Как говорится, много шума — и… ничего.

Театр одного актёра

А шума действительно было хоть отбавляй. Чувствуя, что здесь можно получить бесплатную предвыборную рекламу, на заседания этой с позволения сказать следственной комиссии стал бегать и независимый депутат Артусс Кайминьш, который в состав комиссии не входил. Он откровенно издевался над присутствующими, бросался обвинениями и буквально напрашивался на ответные выпады. Периодически актер по профессии Кайминьш играл и роль… журналиста, вместе с настоящими журналистами «опрашивая» членов комиссии.

Так, после последнего заседания комиссии Кайминьш, перебивая журналистов, кричал секретарю комиссии врачу Мартиньшу Шицсу: «А ты за что полгода зарплату получал? Ответь! За что?» Доктор Шицс в какой–то момент не выдержал и стал вспоминать, как он со своими коллегами в свое время спасал жизнь Кайминьша в больнице. «Так это была твоя работа, Мартиньш!» — спокойно ответил Кайминьш.

Выбор тюрьмы

Но самое интересное случилось в минувший четверг, когда оппоненты главы комиссии по «делу олигархов» Ингуны Судрабы предприняли очередную попытку сместить ее с этой должности. На сей раз повод был очень даже подходящий — накануне из фракции Судрабы «От сердца — Латвии» вышел еще один депутат — Ринголдс Балодис, и фракция перестала существовать. А раз у Судрабы больше нет фракции, то она согласно регламенту не может и работать в парламентской следственной комиссии, которая формируется по фракционному принципу.

Заклятый друг Судрабы Андрей Юдин («Движение За!») добился включения в повестку дня пленарного заседания вопроса о снятии Судрабы с должности председателя следственной комиссии. Этим тут же воспользовался Кайминьш, который, выбежав на трибуну, призвал отправить Судрабу в места не столь отдаленные: «Я считаю, что вас, госпожа Судраба, нужно посадить в тюрьму. Вы как депутат, наверное, можете выбрать тюрьму, в которой хотели бы сидеть… Вам осталось только выбрать наказание. Может, Ильгюциемская тюрьма? Я не знаю, я там не был, но вы подумайте. Я считаю, что вас нужно арестовать за эту работу, и вам нужно отдать деньги, которые вы за это работу получили. Равно как и Шицсу, который был вашим покорным слугой, секретарем или… я не знаю, как вы там друг друга называете…»

Рекламная акция Юдина?

В свою очередь, партайгеноссе Юдина Лолита Чигане заявила, что снятие Судрабы с должности — это вопрос самоуважения сейма. Большинство парламентариев посчитали иначе и снятие с должности Судрабы не поддержали.

Глава сеймовской фракции Союза зеленых и крестьян Аугустс Бригманис пояснил, что, во–первых, не имеет никакого смысла снимать Судрабу сейчас, когда комиссия уже фактически свою работу закончила и на следующем заседании парламента, 25 января, будет рассматриваться заключительный доклад этой комиссии. А во–вторых, заметил А. Бригманис, «инициирование снятия Судрабы — это был такой предвыборный пиаровский ход Юдина. Почему мы должны поддерживать его рекламную акцию?»

Нет статьи — нет преступления

Итак, И. Судраба удержалась в кресле председателя комиссии и теперь уже в этот четверг представит депутатам выводы комиссии. А. Юдин уже разнес доклад комиссии в пух и прах. Так, А. Юдину не понравилось то, что в докладе нет ни одной фамилии подозреваемых в «краже государства» лиц. Он считает, что «Шлесерс, Лембергс и другие участники «разговоров в «Ридзене» совершали действия, которые отвечают признакам «захвата государства».

Тут важно подчеркнуть, что парламентская комиссия — это не правоохранительное учреждение и уж тем более не суд, чтобы выдвигать обвинения в отношении тех или иных лиц с указанием имен и фамилий. Логично, что комиссия не согласилась и с другим предложением Юдина: включить в доклад утверждение о том, что публикации в журнале IR расшифровок записей разговоров олигархов совпадают с оперативными материалами в рамках уголовного процесса по «делу олигархов».

Извините, но чтобы делать подобные выводы, необходимо обладать заключениями экспертов — на основании фоноскопических проверок, которые, кстати, никто не проводил.

Особенно пикантно слышать из уст юриста Юдина предложение внести в Уголовно–процессуальный закон статью о том, что может быть опубликована информация, полученная в рамках уголовного процесса, если это отвечает интересам общества. А кто будет определять, какие материалы каких уголовных процессов интересны обществу? Прокуратура? Сами следователи? Правящая коалиция?

Стоит заметить, что уголовные процессы по «делу олигархов» закончились ничем. То есть никаких обвинений фигурантам этих уголовных процессов предъявлено не было. В этом случае на каком основании преданы огласке оперативные материалы? Поэтому в докладе комиссии и содержится призыв к правоохранительным органам расследовать факт утечки гостайны…

И еще один важный момент. Ни в одном законе, других нормативных актах нет понятия «захват государства» или, как сейчас модно говорить, «кража государства». Нет статьи — нет и преступления. Или будем действовать согласно «революционному правосознанию»?

Бесплатный пиар

Так или иначе, но в этот четверг можно ожидать длительных дебатов по докладу. В любом случае, все свою часть предвыборного пиара получат 25 января.

Не исключено, что политики еще до самых выборов будут муссировать этот нафталиновый скандал: напомним, речь идет о разговорах олигархов, которые происходили в гостинице «Ридзене» еще 7–9 лет назад! При этом, как оказалось, большинство сказанного тогда олигархами было блефом.

Факт

В этом сейме было создано четыре парламентских следственных комиссий — по «делу олигархов», по изучению причин и обстоятельств трагедии в Золитуде, по проверке законности продажи госпакета акций Citadele и по возможному влиянию коррупции на расследование финансовых преступлений и на работу налоговых органов.

Из всех этих комиссий лишь деятельность одной комиссии — по трагедии в Золитуде — была хотя бы мало–мальски эффективна. А именно: часть предложений, включенных в заключительный доклад комиссии, была использована при подготовке поправок в Закон о строительстве и в другие нормативные акты. Все остальные комиссии никаких практических последствий не имели.

Конец врезки

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.