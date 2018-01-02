Ванагс: Латвия больна и движется к своей кончине(18)

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Виталий Вавилкин
08:34 02.01.2018
Политика / Правительство

Доктор экономики, профессор Рижского технического университета Янис Ванагс поделился с современными латвийскими реалиями, объяснив, почему из-за необдуманной политики Латвия может прийти к собственной кончине.

“Самым большим богатством страны, разумеется, являются люди. Если жители покидают страну, то, говоря медицинской терминологией, государство больно. Это означает, что что-по происходит не так, появилась неудовлетворенность, нужды жителей не соответствуют тому, чего они ждут от страны.

 

Если же жители, к тому же коренное население, покидают страну, страна потихоньку начинает погибать, причем, в совершенно прямом смысле”, — заявил Ванагс в своем интервью Неаткариге.

 

По его словам, латвийцы сами строят свое государство, поэтому осознание того, что в стране есть проблемы, тесно связаны с тем, что мы не можем сами ей управлять.

 

“Проблема состоит в том, что наше правовое сознание, самоорганизованность и моральные стандарты не отвечают форме управления. К сожалению, мы не доросли до того, чтобы управлять своей страной”, — считает он.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (18)
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1 08:44 02:01:2018

Скоро можно будет разорачивать военнуя технику. Больше не для чего земля эта непригодна. Латвия, апсвейцу!!! атмода бл/ть :DDDDD

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CCCP 09:33 02:01:2018

Мильда: Россию покинули, Европа нас кинула, америкосам мы не нужны, Китай далеко, Авганцам климат для опиума не подходит, Сирийцы мёрзнут, Даля повесилась от холода, Фины продали Эстонию Викингам, Путин построил Усть Лугу и Северный Поток 2, лес вырубили, Латышской вымер, Русской забыли... население на компост! Ну хватит о плохом, у нас миллиарды кротов, крыс и землероек, может каким оленям мох понравится? Алло, чукчи! Завозите оленей на размножение, да и сами мигрируете, у нас вы получите целое государство, с морем и болотом....

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заворовавшихся кухарок пора выгонять из правления государством 08:47 02:01:2018

лохышаки пришли к законному концу

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Latviešu patriots 09:50 02:01:2018

Никакое государство латвийцы не строят, его якобы "строят" ЛАТЫШИ, но как они это делают, - результат на лице у тех латышей, которые семьями поднимаются по трапу самолёта.
Плохо то, что к образованному человеку, доктору экономики, профессору Рижского технического университета, понимание произошедшего пришло только на исходе третьего десятка лет после Атмоды.
Что, в начале 90-стых, когда уничтожали не руками латышей и не на их деньги построенные заводы и фабрики этого понимания не было?
Молодым студентом наверное на какой-нибудь дороге Латвии стоял, руками сцепившись?
Тогда студенту казалось, что беконом и сливочным маслом Европу завалить можно будет?
Но реальность оказалась не по зубам и достаточно суровой.

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1 08:57 02:01:2018

По его словам, латвийцы сами строят свое государство

Ваше государство строят воры и преступники

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 08:58 02:01:2018

Слова не мальчика, но мУжа!

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 09:10 02:01:2018

ЛАТВЕШУ НЕАТКАРИГА в АТМУДЯХ...
НИЩАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ РЕЗЕРВАЦИЯ США....

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СМЕРШ 09:22 02:01:2018

Специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете Филип Олстон сообщил, что в США более 40 миллионов человек или каждый восьмой житель страны оказались за чертой бедности.

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123

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