Доктор экономики, профессор Рижского технического университета Янис Ванагс поделился с современными латвийскими реалиями, объяснив, почему из-за необдуманной политики Латвия может прийти к собственной кончине.

“Самым большим богатством страны, разумеется, являются люди. Если жители покидают страну, то, говоря медицинской терминологией, государство больно. Это означает, что что-по происходит не так, появилась неудовлетворенность, нужды жителей не соответствуют тому, чего они ждут от страны.

Если же жители, к тому же коренное население, покидают страну, страна потихоньку начинает погибать, причем, в совершенно прямом смысле”, — заявил Ванагс в своем интервью Неаткариге.

По его словам, латвийцы сами строят свое государство, поэтому осознание того, что в стране есть проблемы, тесно связаны с тем, что мы не можем сами ей управлять.

“Проблема состоит в том, что наше правовое сознание, самоорганизованность и моральные стандарты не отвечают форме управления. К сожалению, мы не доросли до того, чтобы управлять своей страной”, — считает он.