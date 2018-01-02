“Самым большим богатством страны, разумеется, являются люди. Если жители покидают страну, то, говоря медицинской терминологией, государство больно. Это означает, что что-по происходит не так, появилась неудовлетворенность, нужды жителей не соответствуют тому, чего они ждут от страны.
Если же жители, к тому же коренное население, покидают страну, страна потихоньку начинает погибать, причем, в совершенно прямом смысле”, — заявил Ванагс в своем интервью Неаткариге.
По его словам, латвийцы сами строят свое государство, поэтому осознание того, что в стране есть проблемы, тесно связаны с тем, что мы не можем сами ей управлять.
“Проблема состоит в том, что наше правовое сознание, самоорганизованность и моральные стандарты не отвечают форме управления. К сожалению, мы не доросли до того, чтобы управлять своей страной”, — считает он.
Скоро можно будет разорачивать военнуя технику. Больше не для чего земля эта непригодна. Латвия, апсвейцу!!! атмода бл/ть :DDDDD« ответить
Мильда: Россию покинули, Европа нас кинула, америкосам мы не нужны, Китай далеко, Авганцам климат для опиума не подходит, Сирийцы мёрзнут, Даля повесилась от холода, Фины продали Эстонию Викингам, Путин построил Усть Лугу и Северный Поток 2, лес вырубили, Латышской вымер, Русской забыли... население на компост! Ну хватит о плохом, у нас миллиарды кротов, крыс и землероек, может каким оленям мох понравится? Алло, чукчи! Завозите оленей на размножение, да и сами мигрируете, у нас вы получите целое государство, с морем и болотом....« ответить
лохышаки пришли к законному концу« ответить
Никакое государство латвийцы не строят, его якобы "строят" ЛАТЫШИ, но как они это делают, - результат на лице у тех латышей, которые семьями поднимаются по трапу самолёта.« ответить
Плохо то, что к образованному человеку, доктору экономики, профессору Рижского технического университета, понимание произошедшего пришло только на исходе третьего десятка лет после Атмоды.
Что, в начале 90-стых, когда уничтожали не руками латышей и не на их деньги построенные заводы и фабрики этого понимания не было?
Молодым студентом наверное на какой-нибудь дороге Латвии стоял, руками сцепившись?
Тогда студенту казалось, что беконом и сливочным маслом Европу завалить можно будет?
Но реальность оказалась не по зубам и достаточно суровой.
По его словам, латвийцы сами строят свое государство« ответить
Ваше государство строят воры и преступники
Слова не мальчика, но мУжа!« ответить
ЛАТВЕШУ НЕАТКАРИГА в АТМУДЯХ...« ответить
НИЩАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ РЕЗЕРВАЦИЯ США....
Специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете Филип Олстон сообщил, что в США более 40 миллионов человек или каждый восьмой житель страны оказались за чертой бедности.« ответить