Руководство Латвии не раз призывало латвийских жителей, уехавших за границу в поисках лучшей жизни, вернуться на родину, где обещают содействовать трудоустройству и налаживанию быта.

Но, к сожалению, не у каждого вернувшегося на родину может сложиться «история успеха». Как пишут некоторые латвийцы, «здесь никто с распростертыми объятиями никого не ждет». Порой приходится пройти через большие трудности и унижения, после чего так и не получить желаемого и самого главного — работы.

Свою историю порталу Mixnews описал Александр Пилат. По его словам, спустя несколько лет, проведенных на чужбине, он вернулся в Латвию, так как сильно скучал по родине.

Получив высшее образование за рубежом, в Латвии устроился работать не по профессии. Когда внезапно получил статус безработного, то пришлось отправиться на биржу труда. Какого же было удивление Александра, когда чиновница госучреждения, в задачи которой входит помочь человеку трудоустроиться, советует ему вернуться туда, откуда приехал, дескать в Латвии ему работы точно будет не найти.

По словам Александра, безработица — это и так довольно серьезный стресс и переживания, а визиты к подобным непрофессионалам делают этот процесс ещё и унизительным.

Портал Mixnews намерен в скором времени получить комментарии Биржи труда.

История Александра — в полном объеме:

Отучившись 12 лет в даугавпилсской польской средней школе, я отправился поступать в Варшавский Университет. Уехав в Польшу в 2007 году, я допускал мысль, что возможно, уже никогда не вернусь в Латвию.

Но на последнем курсе, планы мои изменились и я вернулся в Ригу. Вернулся по-большому счёту, потому что скучал по Латвии, как бы странно это не звучало.

Учёбу, кстати говоря, я успешно закончил и стал счастливым обладателем степени магистра политических наук. Как выяснилось чуть позже, кроме пафосного словосочетания и красивого диплома, это не дало мне больше ничего.

Работу в Риге я нашёл, но не по профессии. Работал администратором в одном интернет-проекте на протяжении 5 лет. К сожалению, из-за различных перестановок и смены руководства, нашу дружную компанию ждала печальная участь — сокращение.

И вот, 1 января 2018 года я официально стал безработным и отправился на биржу труда регистрировать соответствующий статус «безработного».

На бирже мне «выдали» агента, которая должна была мной заниматься, помогать в поисках работы, рассказывать о доступных для меня курсах и занятиях. Но это только на бумаге.

На деле же, госпожа Зигрида Чодаре (так звали моего агента), решила что она здесь власть и начала самоутверждаться за счёт клиента, т. е. меня.

Во первых, г-жа агент начала недоумевать, почему мой латышский не на идеальном уровне, как ей бы хотелось. Хотя я не уверен, что биржа труда это то место, где должны комментировать и потешаться над знанием языков.

Позже сотрудник биржи начала спрашивать меня, зачем я вернулся из Польши и не планирую ли я в ближайшее время уехать обратно.

«Поезжайте в свою Польшу и ищите там работу, здесь вы точно ничего не найдёте» — как отрезала сказала г-жа Чодаре.

«На что они рассчитывают, когда приходят сюда? И вот с такими людьми мне приходиться работать» — обращаясь к коллеге, возмутилась сотрудница биржи. Коллеги поддержали её усмешками и одобрительными кивками головы.

Вышел я с биржи расстроенный и униженный, не об этом я мечтал, когда возвращался из Польши в Латвию, по которой так скучал и с которой хотел связать своё будущее. Было по-настоящему обидно, услышать подобное.

Скорее всего, мне просто не повезло и я попал на некомпетентного работника, который явно не приспособлен для работы с людьми. Но как-то совсем не легче от этого. На мои жалобы и вопросы, имеет ли право сотрудник биржи говорить подобные вещи, мне так и не ответили.

Безработица — это и так довольно серьёзный стресс и переживания, а визиты к подобным непрофессионалам делают этот процесс ещё и унизительным.

Количество эмигрирующих из Латвии жителей постепенно снижается, однако он все еще выше докризисного уровня, отметил профессор, демограф Михаил Хазан.

Согласно официальной статистике, в 2010 году из Латвии выехали немногим больше 50 тысяч жителей, при этом приблизительно 32 тысячи переехали в Великобританию, в 2013 году страну покинули около 33 тысяч человек, а в 2016 году – чуть меньше 25 тысяч.

Правительство Латвии тщетно пытается вернуть уехавших на заработки за границу латвийских гастарбайтеров.

Данные статистики говорят за себя. Так, из всех уехавших за последние 13 лет (а это примерно 370 тысяч человек) около 30–40% вернулись.

Точных оценок нет, но картина примерно такова. Это довольно много, но ведь остаются за границей 60–70% всех уехавших.

Причем есть нехорошая тенденция: начиная с кризисных лет ориентация на «уехал временно, чтобы накопить денег» сменилась на «уехал на постоянное место жительства» и на «уехал, чтобы жить в стабильном государстве, где нет резких скачков экономики».

Кроме того, исследование показало, что наши люди возвращаются по эмоциональным причинам.

Жители Латвии, в свое время уехавшие на заработки за границу, очень хотят вернуться обратно, но, как свидетельствует опрос газеты Latvijas Avīze среди читателей, многие из них хотят приехать лишь в гости, и на то у людей разные причины.

А совсем недавно (24 января) начал работу интернет-портал YourMove.lv, который создан, чтобы помочь покинувшим Латвию жителям найти работу на родине и вернуться в Латвию.

YourMove.lv создан по инициативе Яниса Крейлиса, который после девяти лет учебы и работы за границей в 2016 году вернулся в Латвию и сейчас возглавляет общество «С мировым опытом в Латвии» (Ar pasaules pieredzi Latvijā)