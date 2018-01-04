Ваши деньги: за свои ошибки латвийские врачи уже заплатили пациентам 3,5 млн. евро

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Виталий Вавилкин
15:53 04.01.2018
Наша Латвия / Социум

За четыре года с начала работы в Латвии Фонда врачебного риска, пациенты смогли возместить себе 3,5 миллионов евро.

Не вовремя замеченные переломы, занесение инфекций, неправильно наложенные гипсы откровенно возмущают латвийцев, вынужденных страдать из-за врачебных ошибок. За последние четыре года Фонд врачебного риска признал обоснованными 176 заявлений от пациентов, выплатив пострадавшим от рук врачей пациентам более 3,5 миллионов евро.

 

“Если говорить о жалобах пациентов, то чаще всего речь идет о недостаточном уходе, несвоевременном диагностировании и о плачевных последствиях после неудачных манипуляций. Случаи различны. К примеру, вырванный зуб, который не было нужды вырывать”, — рассказала представитель Национальной службы здравоохранения Эвита Шталберга.

 

За четыре года двое пациентов получили максимальную сумму компенсаций – по 142 тысячи евро. В одном случае пациент получил тяжелую травму во время действия врача, второй случай был связан с ошибкой в диагнозе, в следствии чего пациент умер.

 

Стоит также отметить, что с 2014 года число жалоб на врачей с целью компенсировать их ошибки возросло троекратно. Вместе с этим, увеличились и сроки рассмотрения заявок. Если раньше пациенты получали ответы через полгода или в тяжелых случаях через 12 месяцев, то сейчас ждать приходится от года и более.

 

Vesti.lv / Фото
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