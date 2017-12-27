Вашингтон больше не верит латвийцам(5)

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газета Сегодня
15:30 27.12.2017
газета Сегодня

Их изучат на предмет участия в террористических организациях, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Вашингтон ужесточил правила въезда в страну для граждан 38 стран, участвующих в программе безвизового режима с США. Это касается и граждан Латвии.

 

Министерство национальной безопасности США обязало все страны, которые принимают участие в этой программе под названием Visa Waiver, проверять своих граждан, приезжающих из третьих стран, используя контртеррористическую базу данных США. Соответственно этой проверке теперь будут подвергаться и граждане Латвии. Неграждан ЛР проверяют и так, в ходе выдачи им визы на въезд в США.

 

Кстати, граждане Латвии перед безвизовой поездкой в Америку должны заполнить в интернете анкету, и один из ее вопросов — о деятельности въезжающего лица в террористических организациях. Получается, что теперь американские власти верить на слово уже больше не будут.

 

Кроме этого, американские власти планируют лишить права на безвизовые поездки всех граждан, которые превысили возможный срок пребывания в США. В категории нарушителей в большей степени преобладают граждане Греции, Венгрии, Португалии и Сан–Марино. 

 

Жители Латвии в этом плане довольно дисциплинированы: по данным за 2016 год, только 1,75% из них превысили разрешенное время пребывания.

 

Как сказали информационному агентству LETA в посольстве США в Латвии, «большинство участников безвизовой программы, в том числе путешественников из Латвии, это решение правительства США не затронет».

 

Григорий АНТОНОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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Všiem 15:52 27:12:2017

Krievs atkal apspriež jautājumus , kas viņu neskar. Būtu labāk meklējuši sabrukušo būdiņu etniskajā dzimtenē, kuru pameta neizglītotie seņči , to atjaunojuši un devušies atpakaļ.

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Huho 16:17 27:12:2017

Vsiem, bet tev jamekle vietu starp pautiem, mandavoska

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Nu ja, kas ir, - tas ir 16:47 27:12:2017

Хуторская вошь не приспособлена жить в городе даже между двух яиц.

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Latviešu patriots 18:26 27:12:2017

Krieviem jau ne viens bezvīzu režīmu nedod, tādu muļķu pasaulē nav.

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Latviešu patriots. 19:44 27:12:2017

Ļoti laba ziņa. Atbalstu pieņemto lēmumu 100 %. Malači amerikāņi.

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

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