Вашингтон открыто угрожает Медведеву и Лаврову(35)

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Анатолий Тарасов
08:49 30.01.2018
В мире / Политика

Минфин США в ночь на вторник опубликовал «кремлевский доклад» — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона. В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов. Авторы доклада подчеркнули, что список не является санкционным, он содержит лишь рекомендации.

Отмечается, что перечень политических деятелей и олигархов составили по «объективным критериям, взятым из открытых источников».

 

Так, в документе оказалось все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева.

 

Кроме того, в списке находятся и все федеральные министры, в том числе глава МИД Сергей Лавров.

 

В перечень внесли и руководство администрации президента, среди них — пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

 

В документе также оказались спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, руководители госкомпаний: генеральный директор РЖД Олег Белозеров, глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, президент «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

 

Еще в список вошли директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента Сергей Иванов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, первый замминистра обороны, глава Генштаба Валерий Герасимов, начальник ГРУ Игорь Коробов, заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев.

 

Также в «кремлевский доклад» попали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, мэр Москвы Сергей Собянин, генпрокурор Юрий Чайка, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСО Дмитрий Кочнев и директор ФСБ Александр Бортников.

 

Помимо этого, в документ внесли представителей президента в органах власти. Среди них — детский обмудсмен Анна Кузнецова и уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, а также представители главы государства в различных федеральных округах.

 

Также список включает так называемых олигархов — предприниматели, чье состояние, «по данным заслуживающих доверия источников» Минфина США, не менее миллиарда долларов.

 

В частности, в документ попали Елена Батурина, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Герман Греф, Леонид Федун, Сергей Галицкий,  Алишер Усманов,  Владимир Евтушенков, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Михаил Фридман, Владимир Лисин, Михаил Гуцериев, Сулейман Керимов, Андрей Костин, Михаил Прохоров.

 

Также там оказались российские компании с доходом свыше двух миллиардов долларов в год и с госучастием не менее 25%.

РИА Новости / Фото
Комментарии (35)
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Со списком согласен 09:07 30:01:2018

В частности, в документ попали Елена Батурина, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Герман Греф, Леонид Федун, Сергей Галицкий, Алишер Усманов, Владимир Евтушенков, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Михаил Фридман, Владимир Лисин, Михаил Гуцериев, Сулейман Керимов, Андрей Костин, Михаил Прохоров.

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Тарасов! 09:13 30:01:2018

Огласи список лаптийских коррупционеров. Я думаю, их будет не меньше.

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Vv 09:11 30:01:2018

Гора родила мышь. Смешно!!!!!!

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Пророк 10:08 30:01:2018

Скорее разлагающаяся американская мышь все пытается родить гору. Смешно выходит. А ВВП предупреждал, возвращайте свои деньги в Россию. Умные поняли, глупые ощутят на своей шкуре.

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Ты суслика видишь? 10:37 30:01:2018

Самое смешное:
При этом в американском минфине уточнили, что на фигурантов «кремлевского доклада» не распространяются в США никакие ограничения и запреты.
Так называемый список олигархов также не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся, сделки с ними американцам ничем не грозят, если только ограничительные не были введены в отношении того или иного лица ранее.

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Ваня 09:13 30:01:2018

Кремлёвских унтерменьшей давить как тараканов..

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а такими мыслями 09:17 30:01:2018

присматривай место работы в англии.за горшки будешь бороться,а вообще то хохлоевропейцев туда не пускают

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Так дави! 09:21 30:01:2018

...уйли здесь трешься круглосуточно ?!

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Latviešu patriots 09:29 30:01:2018

Если власть коррумпирована, она обязательно развалит то государство, которым она якобы "руководит".
Чем богаче государство недрами и полезными ископаемыми, тем больше возможностей для воровства и коррупции.
Хотя бывают и исключения.

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СМЕРШ >>Ваня 09:13 09:30 30:01:2018

Хохол у клетки с обезьянами спpашивает служителя:
- Извините, скоpо обезьян коpмить будут?
- А ты что, голодный?

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Ваня 09:32 30:01:2018

Как начнётся так я буду первым кто это будет делать.. Всех подряд..

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pisдеть - оно 12:01 30:01:2018

не камушки ворочать. видали одного такого хероя, который хотел на диване сидя "зарезать днровского командира". нашли его - дрыщ оказался....

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\Latviešu patriots\ точно подметил! 12:05 30:01:2018

"Если власть коррумпирована, она обязательно развалит то государство, которым она якобы "руководит" - это ты про наших точно сказал! Вот теперь видно. что патриот!

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to pisдеть - оно 12:27 30:01:2018

Кого нашли, можно поподробнее?

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на ютюбе 12:39 30:01:2018

Донецк Ополченцы поймали интернет тролля

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9987 09:22 30:01:2018

НЕ СМЕШИТЕ НАШИ ИСКАНДЕРЫ !

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Ага 10:32 30:01:2018

А что "искандеры", думаете напугать ими пиндосов, чтоб путинских жуликов, раздербанивших принадлежащее народу России , признали паиньками?

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Ваня 09:24 30:01:2018

Россию ради блага мира необходимо уничтожить.. Такое вот моё мнение...Россия нападает грабит и убивает народы соседних стран и даже не соседних...жаль что это ещё Адольф не сделал..

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ФАЛАНГА(Ręka z mieczem) 09:35 30:01:2018

Нашёл бандеровца – убей!

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Ване 09:43 30:01:2018

Ты это с дурки пишешь , там всё можно!

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ваня 11:03 30:01:2018

я пишу это за деньги

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (31)

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