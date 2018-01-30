Отмечается, что перечень политических деятелей и олигархов составили по «объективным критериям, взятым из открытых источников».
Так, в документе оказалось все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева.
Кроме того, в списке находятся и все федеральные министры, в том числе глава МИД Сергей Лавров.
В перечень внесли и руководство администрации президента, среди них — пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В документе также оказались спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, руководители госкомпаний: генеральный директор РЖД Олег Белозеров, глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, президент «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
Еще в список вошли директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента Сергей Иванов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, первый замминистра обороны, глава Генштаба Валерий Герасимов, начальник ГРУ Игорь Коробов, заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев.
Также в «кремлевский доклад» попали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, мэр Москвы Сергей Собянин, генпрокурор Юрий Чайка, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСО Дмитрий Кочнев и директор ФСБ Александр Бортников.
Помимо этого, в документ внесли представителей президента в органах власти. Среди них — детский обмудсмен Анна Кузнецова и уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, а также представители главы государства в различных федеральных округах.
Также список включает так называемых олигархов — предприниматели, чье состояние, «по данным заслуживающих доверия источников» Минфина США, не менее миллиарда долларов.
В частности, в документ попали Елена Батурина, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Герман Греф, Леонид Федун, Сергей Галицкий, Алишер Усманов, Владимир Евтушенков, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Михаил Фридман, Владимир Лисин, Михаил Гуцериев, Сулейман Керимов, Андрей Костин, Михаил Прохоров.
Также там оказались российские компании с доходом свыше двух миллиардов долларов в год и с госучастием не менее 25%.
В частности, в документ попали Елена Батурина, Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Герман Греф, Леонид Федун, Сергей Галицкий, Алишер Усманов, Владимир Евтушенков, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Михаил Фридман, Владимир Лисин, Михаил Гуцериев, Сулейман Керимов, Андрей Костин, Михаил Прохоров.« ответить
Огласи список лаптийских коррупционеров. Я думаю, их будет не меньше.« ответить
Гора родила мышь. Смешно!!!!!!« ответить
Скорее разлагающаяся американская мышь все пытается родить гору. Смешно выходит. А ВВП предупреждал, возвращайте свои деньги в Россию. Умные поняли, глупые ощутят на своей шкуре.« ответить
Самое смешное:« ответить
При этом в американском минфине уточнили, что на фигурантов «кремлевского доклада» не распространяются в США никакие ограничения и запреты.
Так называемый список олигархов также не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся, сделки с ними американцам ничем не грозят, если только ограничительные не были введены в отношении того или иного лица ранее.
Кремлёвских унтерменьшей давить как тараканов..« ответить
присматривай место работы в англии.за горшки будешь бороться,а вообще то хохлоевропейцев туда не пускают« ответить
...уйли здесь трешься круглосуточно ?!« ответить
Если власть коррумпирована, она обязательно развалит то государство, которым она якобы "руководит".« ответить
Чем богаче государство недрами и полезными ископаемыми, тем больше возможностей для воровства и коррупции.
Хотя бывают и исключения.
Хохол у клетки с обезьянами спpашивает служителя:« ответить
- Извините, скоpо обезьян коpмить будут?
- А ты что, голодный?
Как начнётся так я буду первым кто это будет делать.. Всех подряд..« ответить
не камушки ворочать. видали одного такого хероя, который хотел на диване сидя "зарезать днровского командира". нашли его - дрыщ оказался....« ответить
"Если власть коррумпирована, она обязательно развалит то государство, которым она якобы "руководит" - это ты про наших точно сказал! Вот теперь видно. что патриот!« ответить
Кого нашли, можно поподробнее?« ответить
Донецк Ополченцы поймали интернет тролля« ответить
НЕ СМЕШИТЕ НАШИ ИСКАНДЕРЫ !« ответить
А что "искандеры", думаете напугать ими пиндосов, чтоб путинских жуликов, раздербанивших принадлежащее народу России , признали паиньками?« ответить
Россию ради блага мира необходимо уничтожить.. Такое вот моё мнение...Россия нападает грабит и убивает народы соседних стран и даже не соседних...жаль что это ещё Адольф не сделал..« ответить
Нашёл бандеровца – убей!« ответить
Ты это с дурки пишешь , там всё можно!« ответить
я пишу это за деньги« ответить