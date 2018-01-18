Об этом он сообщил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны, говорится на сайте главы государства.
«В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США», — заявил он.
О намерении президента США Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракетных установок Украине стало известно в конце 2017 года.
Источники ABC News отмечали, что на Украину отправят 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов, в том числе Javelin. Также Киев получит возможность приобрести дополнительные боеприпасы.
Джaвелины- дорогостоящий раpитет!« ответить
Защитить теxнику от этого xовна- проще простого!
Лучше напишите,сколько стоит один выстрел из этой xерни.
Вместе посмеёмся!
Один выстрел будет стоить 223 800,- резаной бумаги.« ответить
Главное, что это никак не противоречит Минским соглашениям и способствует укреплению мира на Донбассе. Ну тоесть когда хохлы из америкосовского оружия убьют там всех жителей, то наступит мир.« ответить
нельзя ничего давать опасней палки-копалки« ответить
Опять потрох в пьяном угаре бредит?! Сами янки уже сказали, что никаких РЖАвелинов бандеровцам продавать не собираются, ибо не хотят, чтобы сепары ими потом воевали! Максимум, что готовы продавать - это американская реплика РПГ-7, но в три раза дороже советских образцов! :)« ответить
очевидно россия должна дать ракеты 300-400 ирану и северной кореи« ответить