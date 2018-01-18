Вашингтон подарит Украине новое мощное оружие(6)

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Владимир Бучельников
04:06 18.01.2018
Техно / Оружие

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил договоренность о поставках Вашингтоном Киеву противотанковых комплексов Javelin.

Об этом он сообщил в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны, говорится на сайте главы государства.

 

«В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США», — заявил он.

 

О намерении президента США Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракетных установок Украине стало известно в конце 2017 года.

 

Источники ABC News отмечали, что на Украину отправят 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов, в том числе Javelin. Также Киев получит возможность приобрести дополнительные боеприпасы.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (6)
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Дибилы Б. 06:56 18:01:2018

Джaвелины- дорогостоящий раpитет!
Защитить теxнику от этого xовна- проще простого!
Лучше напишите,сколько стоит один выстрел из этой xерни.
Вместе посмеёмся!

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В этой партии 07:24 18:01:2018

Один выстрел будет стоить 223 800,- резаной бумаги.

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ватник 08:26 18:01:2018

Главное, что это никак не противоречит Минским соглашениям и способствует укреплению мира на Донбассе. Ну тоесть когда хохлы из америкосовского оружия убьют там всех жителей, то наступит мир.

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укроптекам 08:52 18:01:2018

нельзя ничего давать опасней палки-копалки

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Ты суслика видишь? 08:53 18:01:2018

Опять потрох в пьяном угаре бредит?! Сами янки уже сказали, что никаких РЖАвелинов бандеровцам продавать не собираются, ибо не хотят, чтобы сепары ими потом воевали! Максимум, что готовы продавать - это американская реплика РПГ-7, но в три раза дороже советских образцов! :)

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ну что можно сказать 08:53 18:01:2018

очевидно россия должна дать ракеты 300-400 ирану и северной кореи

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (7)