Вашингтон выступил против «Северного потока — 2»(11)

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Владимир Бучельников
13:23 27.01.2018
Экономика / Энергетика

США выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», считая его угрозой безопасности в Европе. Об этом заявил США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, сообщает ТАСС.

«Как и Польша, США выступают против газопровода «Северный поток-2». Мы считаем, что он подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Кроме того, он дает России еще один инструмент, позволяющий использовать энергетику в политических целях», — цитирует госсекретаря «Интерфакс».

 

На прошлой министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США препятствуют реализации «Северного потока — 2» и заставляют европейцев отказаться от проекта.

 

Проект стоимостью около 10 млрд долларов планирует осуществить «Газпром» и его партнеры в Европе. Стройка должна начаться в апреле 2018 года. Газопровод предполагается проложить по дну Балтийского моря. Он должен соединить Россию и Западную Европу, минуя Украину.

Polit.ru / Фото
Комментарии (11)
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мнение 15:43 27:01:2018

конечно. Им же от этого ничего не перепадает.И свой газ впаривать европе в проекратной цены обламывается

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и минуя польшу 15:46 27:01:2018

должен соединить Россию и Западную Европу, минуя Украину.

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П у т и н 15:49 27:01:2018

соединить Россию и Западную Европу
--------------
А это реально - соединить нищую дикую территорию и благополучные свободные страны?

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Благополучному придурку 16:02 27:01:2018

Переживаешь, что родинку хотят обойти?))))

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быдлу, присвоившему фамилию Путин 16:12 27:01:2018

Варзилоид-дебилоид, не брызгай соплями. Твоё тупорылое мнение никому тут не интересно. Заткни вонючую гнилозубую пасть.

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СМЕРШ 15:49 27:01:2018

Брысь за лужу!

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Кто такои Вашингтон? 15:55 27:01:2018

Клуб бывших глоболистов. Как же , его вассалы обломятся . Не будут получать долю от газа , которыи идет через их территорию, а хначит и Вашингтон получит меньше дани.))

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12

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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