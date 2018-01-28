США выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», считая его угрозой безопасности в Европе. Об этом заявил США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, сообщает ТАСС.

«Как и Польша, США выступают против газопровода «Северный поток-2». Мы считаем, что он подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Кроме того, он дает России еще один инструмент, позволяющий использовать энергетику в политических целях», — цитирует госсекретаря «Интерфакс».

На прошлой министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США препятствуют реализации «Северного потока — 2» и заставляют европейцев отказаться от проекта.

Проект стоимостью около 10 млрд долларов планирует осуществить «Газпром» и его партнеры в Европе. Стройка должна начаться в апреле 2018 года. Газопровод предполагается проложить по дну Балтийского моря. Он должен соединить Россию и Западную Европу, минуя Украину.