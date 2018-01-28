«Как и Польша, США выступают против газопровода «Северный поток-2». Мы считаем, что он подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Кроме того, он дает России еще один инструмент, позволяющий использовать энергетику в политических целях», — цитирует госсекретаря «Интерфакс».
На прошлой министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США препятствуют реализации «Северного потока — 2» и заставляют европейцев отказаться от проекта.
Проект стоимостью около 10 млрд долларов планирует осуществить «Газпром» и его партнеры в Европе. Стройка должна начаться в апреле 2018 года. Газопровод предполагается проложить по дну Балтийского моря. Он должен соединить Россию и Западную Европу, минуя Украину.
конечно. Им же от этого ничего не перепадает.И свой газ впаривать европе в проекратной цены обламывается« ответить
должен соединить Россию и Западную Европу, минуя Украину.« ответить
соединить Россию и Западную Европу« ответить
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А это реально - соединить нищую дикую территорию и благополучные свободные страны?
Переживаешь, что родинку хотят обойти?))))« ответить
Варзилоид-дебилоид, не брызгай соплями. Твоё тупорылое мнение никому тут не интересно. Заткни вонючую гнилозубую пасть.« ответить
Брысь за лужу!« ответить
Клуб бывших глоболистов. Как же , его вассалы обломятся . Не будут получать долю от газа , которыи идет через их территорию, а хначит и Вашингтон получит меньше дани.))« ответить