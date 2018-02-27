Русскоязычное население в Латвии является одним из самых многочисленных, называть его национальным меньшинством нельзя. Такое мнение высказала в понедельник ТАСС глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева, комментируя ситуацию с русскими школами в Латвии.

«Конечно, мы в курсе [происходящего в Риге]. Я думаю, что Латвийская Республика сама будет решать свои политические вопросы, мы только знаем с вами, что там до 40% населения — русскоязычные. Это самое большое количество из национальностей, их нельзя назвать национальными меньшинствами. Там прекрасно развит русский язык, и, я думаю, политические вопросы будут решаться», — сказала министр.

Парламент Латвии на прошлой неделе в первом чтении из трех принял разработанную министерством образования и науки и утвержденную правительством реформу, согласно которой школы нацменьшинств c 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Преподавание на русском предполагается оставить для таких предметов, как «русский язык», «русская литература» и «связанные с культурой и историей предметы».

Ожидается, что постепенная реализация этой реформы начнется уже с 1 сентября будущего года. Чтобы реформа вступила в силу, ее еще в двух чтениях должен утвердить парламент, а затем подписать президент.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее уже провели несколько массовых митингов и шествий против этой реформы.

В частности, митинг против перевода школ национальных меньшинств в Латвии на латышский язык обучения, который прошел 24 февраля, собрал в одном из центральных рижских парков порядка 3 тыс. участников. На разных сайтах общественных инициатив проводятся сборы подписей против этих планов.