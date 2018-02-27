«Конечно, мы в курсе [происходящего в Риге]. Я думаю, что Латвийская Республика сама будет решать свои политические вопросы, мы только знаем с вами, что там до 40% населения — русскоязычные. Это самое большое количество из национальностей, их нельзя назвать национальными меньшинствами. Там прекрасно развит русский язык, и, я думаю, политические вопросы будут решаться», — сказала министр.
Парламент Латвии на прошлой неделе в первом чтении из трех принял разработанную министерством образования и науки и утвержденную правительством реформу, согласно которой школы нацменьшинств c 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Преподавание на русском предполагается оставить для таких предметов, как «русский язык», «русская литература» и «связанные с культурой и историей предметы».
Ожидается, что постепенная реализация этой реформы начнется уже с 1 сентября будущего года. Чтобы реформа вступила в силу, ее еще в двух чтениях должен утвердить парламент, а затем подписать президент.
Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее уже провели несколько массовых митингов и шествий против этой реформы.
В частности, митинг против перевода школ национальных меньшинств в Латвии на латышский язык обучения, который прошел 24 февраля, собрал в одном из центральных рижских парков порядка 3 тыс. участников. На разных сайтах общественных инициатив проводятся сборы подписей против этих планов.
Можно называть просто "меньшинством". Так больше прав.« ответить
Caня Пущъкинс 16:20 27:02:2018« ответить
По морде сопли растирая
Утрётся западная мразь
Для нас Россия-образ Рая
А запад:ложь,говно и грязь!
То-то вас в этот "рай" и мешком пряников не зазвать.« ответить
А по моему здесь давно многие называют себя уже ассимелированными и даже в правителестве все документы переделали чтоб так быть там, а латыши настоящие давно вымерли. Так что 90% русскоязычные, а остальные нацменьшинства.« ответить
estestvenno russkojazichnie 80-90 procentov a iskustvenno v silu slozhivshejsja situacii kotoruju navjazivajut pravjashie ih menjshe v zagon jazik pitajutsa zagnatj vsemi pravdami i nepravdami« ответить
40 процентов это меньше 60-ти.так что меньшинство.« ответить
Protams, ka krievi ir mazākumtautība! Mums latviešiem tādas Krievijas Vasiļjevas viedoklis neinteresē!« ответить
Tev nav taisnība. Pārkāpjot Ženēvas konvenciju okupētā valstī vietējo idzīvotāju sastāva maiņai ievestie kolonisti nevar saukties par mazākumtautību. Viņi ir kolonisti. Cita lieta, ja viņi ir iedzīvojušies vietējā sabiedrībā, bet ja nē, tad bija, ir un paliks nolādēti kolonisti.« ответить
Labi, sauksim par okupanttautību, vai vienkāršāk par okupantiem. Un pats smieklīgākais, ka viņi nevienam nav vajadzīgi, ne Latvijai, ne Putina Krievijai!« ответить