Важная информация для клиентов Swedbank

Работа банковских карт, мобильного банка и интернет-банка может быть нарушена в период с полуночи до 6 часов утра, сообщил банк.
Swedbank советует клиентам запланировать пользование мобильным и интернет-банком и банковскими картами таким образом, чтобы это не мешало банковским операциям.
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