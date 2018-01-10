Важная информация для клиентов Swedbank

В связи с плановыми техобслуживанием в ночь на четверг возможны помехи в работе электронных каналов Swedbank.

Работа банковских карт, мобильного банка и интернет-банка может быть нарушена в период с полуночи до 6 часов утра, сообщил банк.

Swedbank советует клиентам запланировать пользование мобильным и интернет-банком и банковскими картами таким образом, чтобы это не мешало банковским операциям.