Важные советы для тех, кто вечно все теряет и забывает

Где моя вторая перчатка?» «Ты не видела ключи?» «Куда я дела кошелек...» «Ой, кажется, я телефон в ресторане забыла».

Когда последний раз вы, нервничая, пытались отыскать куда-то запропастившуюся вещь? На прошлой неделе? Вчера? Сегодня? Согласитесь, эти пропажи (а вместе с ними — пустая трата времени, когда тебе вот-вот нужно выйти из дома) безумно раздражают!

Три года назад издание Wall Street Journal опубликовало любопытный материал о том, что сбои в памяти и забывчивость не зависят от возраста или интеллектуального развития — виноваты, в частности, гены. Исследование, проведенное учеными кафедры психологии и неврологии в Университете Бонна, показало, что причиной рассеянности 75% людей стала вариация гена-рецептора допамина D2, отвечающего за недостаток памяти.

Еще одна причина, по которой мы забываем о повседневных вещах: «разрыв в интерфейсе между вниманием и памятью», — объясняет Даниэль Шактер, профессор психологии Гарвардского университета. Каждый раз, когда мы кодируем память, гипоталамус (центральная часть мозга) делает что-то на подобии фотографии в нашем сознании, которая сохраняется в наборе нейронов. В нужный момент мы должны вспомнить этот кадр: ключи лежат на столе. Но это не всегда происходит. Как же научиться все фиксировать, а не прослыть Машей-растеряшей?

«Лучший способ лечения — профилактика». Самая эффективная рекомендация: всегда оставлять вещи в одном и том же месте. Например, очки — на прикроватном столике; телефон — в кармане сумки; ключи — в ящике у двери; тапочки — около кровати. Наша забывчивость часто связана с тем, что предметы меняют свою расположение в пространстве по три-четыре раза в сутки. Почему бы их раз и навсегда не зафиксировать? Не обязательно раскладывать всю свою жизнь по полочкам, применяйте этот совет к тем предметам, которые постоянно исчезают и на которые вы чаще всего злитесь. Можете даже сделать дома такую коробку «Для вещей, которые постоянно теряются». Ваша память улучшится невероятным образом!

Совет от ученых, как не терять важную ежедневную мелочевку — обратить внимание на сам процесс кодирования. Например, произнести вслух «ключи на столе». Позже моментально вспомните, куда вы их положили.

Если вы уже заранее боитесь забыть что-то важное, старайтесь визуализировать задачу. Скажем, собираясь в магазин, мысленно «воссоздайте» в голове список покупок — представьте, как берете в супермаркете курицу, авокадо, масло и салат. Вы получаете «ключи от памяти», которые помогут вовремя вспомнить все необходимое.

Ученые выяснили: наиболее развитый гипоталамус (тот самый, который отвечает за нашу память) у, вы удивитесь, лондонских и токийских таксистов. Города с настолько сложным градостроительным дизайном, что только можно себе представить. Чтобы проехать по двум столицам без GPS, требуется супер внимательность и память. Почему мы затеяли разговор про таксистов? Тренируйте гипоталамус регулярно! Например, время от время отключайте навигатор в машине и воссоздайте маршрут по памяти.

Очень часто, что когда мы теряем что-то, то начинаем, как сумасшедшие, переворачивать весь дом/сумку вверх дном. На это уходит уйма времени. Стоп! Остановитесь на мгновение и подумайте, куда могли положить вещь, прежде чем начнете ее судорожно искать.

Бабушкино наставление, с которым согласится любой психолог и следователь. Потратьте несколько секунд и повторите все последние действия, пройдите той же дорогой. Потерянный объект найдется или, по крайней мере, вам придет на ум, где он может быть.

И наконец, если поиски нужной вещи вас замучили и вывели из себя, попробуйте, расслабиться, сменить на несколько секунд действие и заняться чем-то другим, более приятным. Это успокоит нервы, поможет прояснить сознание, вернуть ясность ума — и забытую вещь!