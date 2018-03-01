Важный день для Украины — победа над «Газпромом»(51)

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Анатолий Тарасов
13:56 01.03.2018
Экономика / Компании

Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов в рамках спора по контракту на транзит от 2009 года (истекает в 2019-м), однако не поддержал требование украинской стороны о пересмотре тарифа. Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».

«Мы довольны тем, что выиграли арбитраж по ключевым вопросам. Это важный день для украинского народа и будущего европейских газовых рынков», — заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. На странице компании в Facebook сообщается, что суд также отклонил требования российской стороны о штрафах за отобранные «Нафтогазом» объемы транзитного газа.

 

С учетом декабрьского решения арбитража, по которому «Нафтогаз» обязан выплатить «Газпрому» два миллиарда долларов за осуществленные поставки, теперь российская сторона обязана передать украинской 2,56 миллиарда долларов. В «Газпроме» уже заявили, что не согласны с решением суда и будут защищать свои права, сообщает ТАСС.

 

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся с 2014 года. Украинская сторона требовала изменения цены, взыскания переплаты за газ и отмены условия «бери и плати», а российская — закрытия долгов за уже поставленные объемы, компенсации за невыбранный объем газа (с 2012 года «Нафтогаз» перестал полностью выбирать объем, оговоренный в контракте, а с 2015-го перешел на европейский реверс) и набежавшие пени за просрочку оплаты. В декабре суд частично удовлетворил требования обеих компаний — в частности, «Нафтогаз» обязали выплатить «Газпрому» два миллиарда долларов.

ИТАР-ТАСС / Фото
Комментарии (51)
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ин-на 13:59 01:03:2018

От мертвого осла куй вам, хохлам, а не газ.

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ИвАн 14:05 01:03:2018

скаклы будут скакать от радости когда транзита через них не будет, Европу ждёт северный поток2

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ваня 14:48 01:03:2018

Рано радуются,глупые каклы.

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strannoje delo 14:00 01:03:2018

neponjatno tolko - kakoje otnosenije imejet Ukraina k tranzitu gaza cuzoi strani v Evrosojuz- hohli sami nehotjat ruskij gaz. Gaz to tranzitnij.

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Саня 14:02 01:03:2018

ранее арбитражный суд стокгольма обязал вукраину выплатить более 3 миллиардов долларов за нарушения контракта бери или плати и пока не выплатят ежедневный штраф 600тыс до полного погашения, так что скакуасы полюбому в минусе и тем более газпром будет судиться, это ещё не конец, так что скачите дальше жгите покрышки

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Latviešu patriots 14:17 01:03:2018

Saņam.14.02. Nevis 3, bet 2 miljardus!

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to-Latviešu patriots 14:17 01:03:2018 14:30 01:03:2018

в день штраф вукраине 600тыс.$ уже пару месяцев прошло, уже по минусам идут

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перемога 14:35 01:03:2018

По некоторым экспертным данным в ходе проведения спецоперации против террористов 24 февраля 2018 года было убито и ранено около 700 представителей 4 стран, поддерживающих террористов в Сирии. Около 150 британских инструкторов 22 полка специального назначения Специальной авиадесантной службы Великобритании, 100 военных инструкторов 2-го парашютно-десантного полка Французского иностранного легиона (г. Кальви на о. Корсика), около 50 военных инструкторов Израиля,

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крен 15:02 01:03:2018

хахаха рашкапарашка

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22 20:58 01:03:2018

да куй вас в сраку, аппелляция будет, пока окраина не проебет окончательно

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22 20:58 01:03:2018

да куй вам в сраку, аппелляция будет, пока окраина не проебет окончательно

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Коловрат 14:02 01:03:2018

Россия прекратила поставки газа Украине.

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Stoholm poderzivajet 14:02 01:03:2018

hohlam ponravilos vorovat gaz iz tranzitnih trub na teritoriji ukraini

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Мнение
1-shvedov-col15
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26.02.2018

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