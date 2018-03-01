Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов в рамках спора по контракту на транзит от 2009 года (истекает в 2019-м), однако не поддержал требование украинской стороны о пересмотре тарифа. Об этом говорится в сообщении «Нафтогаза».

«Мы довольны тем, что выиграли арбитраж по ключевым вопросам. Это важный день для украинского народа и будущего европейских газовых рынков», — заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. На странице компании в Facebook сообщается, что суд также отклонил требования российской стороны о штрафах за отобранные «Нафтогазом» объемы транзитного газа.

С учетом декабрьского решения арбитража, по которому «Нафтогаз» обязан выплатить «Газпрому» два миллиарда долларов за осуществленные поставки, теперь российская сторона обязана передать украинской 2,56 миллиарда долларов. В «Газпроме» уже заявили, что не согласны с решением суда и будут защищать свои права, сообщает ТАСС.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся с 2014 года. Украинская сторона требовала изменения цены, взыскания переплаты за газ и отмены условия «бери и плати», а российская — закрытия долгов за уже поставленные объемы, компенсации за невыбранный объем газа (с 2012 года «Нафтогаз» перестал полностью выбирать объем, оговоренный в контракте, а с 2015-го перешел на европейский реверс) и набежавшие пени за просрочку оплаты. В декабре суд частично удовлетворил требования обеих компаний — в частности, «Нафтогаз» обязали выплатить «Газпрому» два миллиарда долларов.