«Мы довольны тем, что выиграли арбитраж по ключевым вопросам. Это важный день для украинского народа и будущего европейских газовых рынков», — заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. На странице компании в Facebook сообщается, что суд также отклонил требования российской стороны о штрафах за отобранные «Нафтогазом» объемы транзитного газа.
С учетом декабрьского решения арбитража, по которому «Нафтогаз» обязан выплатить «Газпрому» два миллиарда долларов за осуществленные поставки, теперь российская сторона обязана передать украинской 2,56 миллиарда долларов. В «Газпроме» уже заявили, что не согласны с решением суда и будут защищать свои права, сообщает ТАСС.
«Газпром» и «Нафтогаз» судятся с 2014 года. Украинская сторона требовала изменения цены, взыскания переплаты за газ и отмены условия «бери и плати», а российская — закрытия долгов за уже поставленные объемы, компенсации за невыбранный объем газа (с 2012 года «Нафтогаз» перестал полностью выбирать объем, оговоренный в контракте, а с 2015-го перешел на европейский реверс) и набежавшие пени за просрочку оплаты. В декабре суд частично удовлетворил требования обеих компаний — в частности, «Нафтогаз» обязали выплатить «Газпрому» два миллиарда долларов.
От мертвого осла куй вам, хохлам, а не газ.« ответить
скаклы будут скакать от радости когда транзита через них не будет, Европу ждёт северный поток2« ответить
Рано радуются,глупые каклы.« ответить
neponjatno tolko - kakoje otnosenije imejet Ukraina k tranzitu gaza cuzoi strani v Evrosojuz- hohli sami nehotjat ruskij gaz. Gaz to tranzitnij.« ответить
ранее арбитражный суд стокгольма обязал вукраину выплатить более 3 миллиардов долларов за нарушения контракта бери или плати и пока не выплатят ежедневный штраф 600тыс до полного погашения, так что скакуасы полюбому в минусе и тем более газпром будет судиться, это ещё не конец, так что скачите дальше жгите покрышки« ответить
Saņam.14.02. Nevis 3, bet 2 miljardus!« ответить
в день штраф вукраине 600тыс.$ уже пару месяцев прошло, уже по минусам идут« ответить
По некоторым экспертным данным в ходе проведения спецоперации против террористов 24 февраля 2018 года было убито и ранено около 700 представителей 4 стран, поддерживающих террористов в Сирии. Около 150 британских инструкторов 22 полка специального назначения Специальной авиадесантной службы Великобритании, 100 военных инструкторов 2-го парашютно-десантного полка Французского иностранного легиона (г. Кальви на о. Корсика), около 50 военных инструкторов Израиля,« ответить
хахаха рашкапарашка« ответить
да куй вас в сраку, аппелляция будет, пока окраина не проебет окончательно« ответить
да куй вам в сраку, аппелляция будет, пока окраина не проебет окончательно« ответить
Россия прекратила поставки газа Украине.« ответить
hohlam ponravilos vorovat gaz iz tranzitnih trub na teritoriji ukraini« ответить