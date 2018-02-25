Вчера в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 12 человек

В минувшие сутки зарегистрировано 89 дорожно-транспортных происшествий.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 16 водителей, за превышение скорости оформлено 184 протокола.
В целом полиция вчера оформила 538 протоколов о нарушении правил дорожного движения.
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