Вчера в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 12 человек

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Виталий Вавилкин
13:30 25.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

За прошедшие сутки в результате ДТП пострадали 12 человек, сообщает Государственная полиция.

В минувшие сутки зарегистрировано 89 дорожно-транспортных происшествий.

 

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 16 водителей, за превышение скорости оформлено 184 протокола.

 

В целом полиция вчера оформила 538 протоколов о нарушении правил дорожного движения.

LETA / Фото
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