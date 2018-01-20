В оглашенном во вторник завещании Малыгина были упомянуты три его дочери, в том числе две совершеннолетних, а вдова упомянута не была. По словам адвоката, завещание Малыгин составлял до женитьбы на Элине, и теперь по закону вдова может претендовать на неотъемлемую часть наследства.
По словам адвоката, потребовать эту часть можно сейчас, а процесс раздела наследства начнется после истечения срока подачи заявок кредиторами, теми, кто оспаривает завещание, и другими лицами, имеющими право на наследство.
Это срок — 13 апреля, и после этой даты станет известен размер наследства, о разделе которого наследники заключат соглашение. Малыгина может претендовать на половину законной доли неоспоримых наследников, то есть одну восьмую часть имущества, которое можно получить деньгами.
В случае, если кто-то из наследников не согласится с разделом наследства, Малыгина будет взыскивать свою долю через суд.
Как сообщалось, согласно завещанию Малыгина, доли в предприятиях АО «Olainfarm» и ООО «Olmafarm» наследуют в равных долях его дети. Вдова, наряду с детьми, является неоспоримым наследником.
Atraitnei taisnība. Atbalstu 100%.« ответить
А может ее на кол лучше посадить?????« ответить
Ничего себе... Вот и показала бескорысную любовь... Деньги ей нужны... Под суд её не деньги... За что ей... Она могла предотвратить смерть , но не решилась.... Деньги учулала... Суд должен её лишить вообще наследства из за уважения к Малыгину... Вот это будет честно...« ответить
Bet kur tad nav pieminēts arī tāds likums, ka pārdzīvojušais laulātais var pretendēt tikai uz daļu, kas kopdzīves laikā nopelnītā. Kopdzīve - ap gadu, no kura daļa pavadīta šķirti. Pie tam mantojumu var atteikt arī, ja mantotājs uzvedas necienīgi -negatīvas publikācijas, bez kurām varēja iztikt un publiski netīro veļu nemazgāt.« ответить
vsjoze eta ljubov okazalas postojena na ljubvi kna dengi a ne k Valeriju; Малыгина будет взыскивать свою долю через суд« ответить
Un pareizi darīs! Krievi jāslauc..« ответить
Что-то подсказывает, что здесь не чисто. Пацан преставился уж очень внезапно.« ответить
Казажется, что вдова имеет право не половину имущества, нажитого за годы совместной жизни или приобретенного в браке.« ответить
Kaжется, смерть Малыгина заказная и вдова, наверно, в курсе произошедшего. Очень все подозрительно.« ответить