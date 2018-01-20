Вдова Малыгина требует отнять деньги у детей покойного мужа(11)

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Виталий Вавилкин
17:15 19.01.2018
Lifenews / Знаменитость

Вдова умершего в декабре предпринимателя Валерия Малыгина Элина Малыгина потребует себе неотъемлемую часть наследства, рассказал ее адвокат Мартиньш Книпшис.

В оглашенном во вторник завещании Малыгина были упомянуты три его дочери, в том числе две совершеннолетних, а вдова упомянута не была. По словам адвоката, завещание Малыгин составлял до женитьбы на Элине, и теперь по закону вдова может претендовать на неотъемлемую часть наследства.

 

По словам адвоката, потребовать эту часть можно сейчас, а процесс раздела наследства начнется после истечения срока подачи заявок кредиторами, теми, кто оспаривает завещание, и другими лицами, имеющими право на наследство.

 

Это срок — 13 апреля, и после этой даты станет известен размер наследства, о разделе которого наследники заключат соглашение. Малыгина может претендовать на половину законной доли неоспоримых наследников, то есть одну восьмую часть имущества, которое можно получить деньгами.

 

В случае, если кто-то из наследников не согласится с разделом наследства, Малыгина будет взыскивать свою долю через суд.

 

Как сообщалось, согласно завещанию Малыгина, доли в предприятиях АО «Olainfarm» и ООО «Olmafarm» наследуют в равных долях его дети. Вдова, наряду с детьми, является неоспоримым наследником.

LETA / Фото
Комментарии (11)
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Latviešu patriots 17:22 19:01:2018

Atraitnei taisnība. Atbalstu 100%.

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ваня 18:10 19:01:2018

А может ее на кол лучше посадить?????

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Дипломат 22:53 19:01:2018

Ничего себе... Вот и показала бескорысную любовь... Деньги ей нужны... Под суд её не деньги... За что ей... Она могла предотвратить смерть , но не решилась.... Деньги учулала... Суд должен её лишить вообще наследства из за уважения к Малыгину... Вот это будет честно...

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SS 23:22 19:01:2018

Bet kur tad nav pieminēts arī tāds likums, ka pārdzīvojušais laulātais var pretendēt tikai uz daļu, kas kopdzīves laikā nopelnītā. Kopdzīve - ap gadu, no kura daļa pavadīta šķirti. Pie tam mantojumu var atteikt arī, ja mantotājs uzvedas necienīgi -negatīvas publikācijas, bez kurām varēja iztikt un publiski netīro veļu nemazgāt.

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obicnaja istorija 17:30 19:01:2018

vsjoze eta ljubov okazalas postojena na ljubvi kna dengi a ne k Valeriju; Малыгина будет взыскивать свою долю через суд

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Latviešu patriots 17:43 19:01:2018

Un pareizi darīs! Krievi jāslauc..

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 17:43 19:01:2018

Что-то подсказывает, что здесь не чисто. Пацан преставился уж очень внезапно.

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Казалось бы 17:49 19:01:2018

Казажется, что вдова имеет право не половину имущества, нажитого за годы совместной жизни или приобретенного в браке.

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Kritik 20:39 19:01:2018

Kaжется, смерть Малыгина заказная и вдова, наверно, в курсе произошедшего. Очень все подозрительно.

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12

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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