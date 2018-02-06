Игры физиков обойдутся в 1 158 712 евро в год, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Впервые за 20 лет с закрытия Саласпилсского ядерного реактора наши ученые получат возможность проникнуть в таинство материи. Завтра на заседании Кабинета министров рассматривается присоединение Латвии к Европейской организации ядерных исследований (CERN), в которой уже состоят 22 страны–участницы, включая Израиль, и постоянно трудятся 2500 научных сотрудников.

Туннели под альпийскими горами

Участие Латвии в работах по изучению физики высоких энергий, полагает Министерство образования и науки, «содействует вкладу латвийских научных работников в международные исследовательские программы, переносу знаний и опыта, проведению междисциплинарных исследований, созданию сетей сотрудничества, узнаваемости, формированию образа Латвии, международной конкурентоспособности, привлечению научного персонала к работе в Латвии, таким образом способствуя развитию латвийского народного хозяйства».

Главным делом CERN в настоящее время является FCC — перспективный циклический коллайдер, 100–километровая система туннелей под Швейцарскими Альпами, где предполагается с космической скоростью разгонять бозоны и кварки, изучая поведение этих сверхмалых и сверхэнерегетических частиц за пределами стандартной физической модели.

Спуститься в глубины мироздания первым рискнул Рижский технический университет, в 2015 г. вступивший в проект по изучению свойств материалов совместно с CERN.

В 2016 г. глава МОН Карлис Шадурскис и генеральный директор CERN Фабиола Джанотти подписали в Женеве договор о сотрудничестве Латвии и еврофизики.

В прошлом году прошла неделя CERN в Риге с интерактивной выставкой и переговорами синьоры Джанотти с премьером Кучинскисом. Вторично они встретились уже в январе 2018 г. в Давосе.

Прошлый год также увенчался началом совместных экспериментов ЛУ и РТУ с компактным мюонным соленоидом, что считается существенным вкладом Латвии в CERN.

Что можем предложить

В настоящее время в стране готовят будущих ученых — физиков–докторантов — в двух университетах, Латвийском и Даугавпилсском (со специализацией по твердому телу), общим числом 61. Так что с кадрами вроде проблем быть не должно. Что касается научных учреждений, то МОН выделяет здесь физмат ЛУ и Центр физики высокоэнергетических частиц и ускорителей РТУ. Компетенцией, интересной для CERN, обладают сразу шесть факультетов РТУ, включая даже машиностроения, транспорта и аэронавтики.

Обобщив наукоемкие предприятия Латвии, правительство указало в информационном сообщении на годные в контексте «железа» SIA Cryogenic and Vacuum Systems (металлические цистерны, резервуары); SIA Kepp EU (оборудование углеродной порошковой металлургии). Вероятно также применение продукции AS RD Alfa (высококачественные микросхемы, устойчивые к радиации) и SIA Baltic Scientific Instruments (электроника для ядерной индустрии, детекторы, сенсоры, спектрометры и специфическое программное обеспечение).

В сфере электроники насчитывается девять предприятий, способных предложить свою продукцию для CERN, в области материаловедения — шесть, еще четыре в разделе «другие направления»— как–то: строительство и обработка данных.

Как же мы, с блеском освоив Южный мост и программу э–здоровья, не потянем какой–то коллайдер?

Торг здесь неуместен

Задача–максимум для Латвии в CERN — страна–кандидат. B деньгах это означает ежегодный взнос 1 000 000 швейцарских франков (854 044 евро) плюс 221 688 накладных расходов. Из них самым значимым — 57 500 евро — станет оплата латвийского представителя в Цюрихе. Еще в 18 000 евро в год обойдется обеспечение его работы в Швейцарии — и отдельно 5000 обеспечение «латвийской группы».

С ежемесячной зарплатой полпреда Латвии в размере 4791,67 евро соседствуют оклады зама (2744 евро), а также старшего эксперта и специалиста по коммуникациям (1760 евро), но трое последних будут работать уже в Латвии. 60 тысяч евро в год стоят визиты иностранных экспертов в ЛР, и 6000 представительство Латвии в Балтийской группе при CERN.

Дополнительное финансирование будет выделено для визитов в CERN представителей Латвии — 20 школьников и двух педагогов; 12 учителей физики; 20 физиков–докторантов; летняя школа для одного студента и командировочные (36 000 евро). Всего — 93 000 в год. Такой режим трат предусматривается на ближайшие шесть лет — до 2023 года.

Что ж, конечно, вряд ли экономика ЛР получит от этого «высокоэнергетическую» добавку — скорее, бозоны и кварки просто еще более повысят самооценку. Ведь государство уже вступило всюду куда только можно — и CERN выглядит эдаким маяком, куда надо стремиться. Тем паче что эта организация может обеспечить безбедное предпенсионное существование самому главному специалисту по образованию и науке Латвии — выпускнику физмата Шадурскису.

Николай КАБАНОВ.

На фото: модель адронного коллайдера в РТУ.