Русскоязычное население стран Балтии выражает поддержку президенту РФ Владимиру Путину из-за собственного тяжелого положения, заявила ведущая радио «Эхо Москвы» и главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац в ходе дискуссии на тему «Направление российской политики и фактор Путина» в Вашингтоне.

«Я понимаю страдания Латвии, Литвы и Эстонии в результате советской оккупации, когда сотни тысяч латышей, литовцев и эстонцев погибли в сибирских лагерях ГУЛАГа. Но русскоязычным сейчас приходится нелегко в Эстонии, Латвии и Литве. Вы, наверное, знаете это лучше, чем я. В этом и заключается мое объяснение того факта, что русские, русскоязычные люди, проживающие в этих странах, голосуют за «Единую Россию» и любят Путина», — приводит газета «Сегодня» слова Альбац.

Она добавила, что недавно побывала в Эстонии и Латвии.

«Одна эстонская организация пригласила меня выступить, и я с удовольствием приняла предложение, так как давно не была в этих бывших республиках Советского Союза. Потом был банкет, на котором кто-то громко произнес: «Хороший русский — мертвый русский», после чего я сказала: «Спасибо, хватит!» и покинула помещение», — рассказала Альбац.

По последним данным, почти 40% жителей Латвии являются русскоязычными. По информации посольства России в Латвии, на выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации 18 сентября 2016 года в Латвии пришли 13,832 тысячи человека. Из них 10,425 тысячи проживающих в Латвии россиян отдали свои голоса за партию «Единая Россия». Вторым по популярности списком в Латвии оказалась Коммунистическая партия РФ (КПРФ) — за нее проголосовали 1138 избирателей. За Либерально-демократическую партию России (ЛДПР) в Латвии проголосовало 567 человек.

В октябре 2017 года латвийская партия «Согласие», лидером которой является действующий мэр Риги Нил Ушаков, уведомила партию «Единая Россия» о расторжении подписанного в 2009 году договора о сотрудничестве. Ушаков пояснил, что с 2015 года его партия вошла в Партию европейских социалистов (PES), которая традиционно формирует отношения с третьими лицами в централизованном порядке. Поэтому правление «Согласия» сообщило «Единой России» о том, что соглашение о сотрудничестве потеряло свою силу.

Ушаков отметил, что соглашение с партией Путина являлось инструментом, позволяющим улучшить отношения с Россией и ее отдельными регионами, однако с момента введения взаимных санкций потеряло свой смысл. Ранее депутат фракции «Согласия» в Сейме Иварс Зариньш назвал договор «Согласия» с «Единой Россией» самым важным после договора с НАТО.

По данным аналитической компании TNS Kantar, президент России Владимир Путин стал самым популярным политиком на латвийском телевидении в 2017 году, его новогоднее обращение по двум каналам посмотрели 280 тысяч жителей Латвии.