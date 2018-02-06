Ведущая «Эхо Москвы»: русские Латвии, как в ГУЛАГе(22)

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Анатолий Тарасов
13:30 06.02.2018
Lifenews / Люди

Русскоязычное население стран Балтии выражает поддержку президенту РФ Владимиру Путину из-за собственного тяжелого положения, заявила ведущая радио «Эхо Москвы» и главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац в ходе дискуссии на тему «Направление российской политики и фактор Путина» в Вашингтоне.

«Я понимаю страдания Латвии, Литвы и Эстонии в результате советской оккупации, когда сотни тысяч латышей, литовцев и эстонцев погибли в сибирских лагерях ГУЛАГа. Но русскоязычным сейчас приходится нелегко в Эстонии, Латвии и Литве. Вы, наверное, знаете это лучше, чем я. В этом и заключается мое объяснение того факта, что русские, русскоязычные люди, проживающие в этих странах, голосуют за «Единую Россию» и любят Путина», — приводит газета «Сегодня» слова Альбац.

 

Она добавила, что недавно побывала в Эстонии и Латвии.

 

«Одна эстонская организация пригласила меня выступить, и я с удовольствием приняла предложение, так как давно не была в этих бывших республиках Советского Союза. Потом был банкет, на котором кто-то громко произнес: «Хороший русский — мертвый русский», после чего я сказала: «Спасибо, хватит!» и покинула помещение», — рассказала Альбац.

 

По последним данным, почти 40% жителей Латвии являются русскоязычными. По информации посольства России в Латвии, на выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации 18 сентября 2016 года в Латвии пришли 13,832 тысячи человека. Из них 10,425 тысячи проживающих в Латвии россиян отдали свои голоса за партию «Единая Россия». Вторым по популярности списком в Латвии оказалась Коммунистическая партия РФ (КПРФ) — за нее проголосовали 1138 избирателей. За Либерально-демократическую партию России (ЛДПР) в Латвии проголосовало 567 человек.

 

В октябре 2017 года латвийская партия «Согласие», лидером которой является действующий мэр Риги Нил Ушаков, уведомила партию «Единая Россия» о расторжении подписанного в 2009 году договора о сотрудничестве. Ушаков пояснил, что с 2015 года его партия вошла в Партию европейских социалистов (PES), которая традиционно формирует отношения с третьими лицами в централизованном порядке. Поэтому правление «Согласия» сообщило «Единой России» о том, что соглашение о сотрудничестве потеряло свою силу.

 

Ушаков отметил, что соглашение с партией Путина являлось инструментом, позволяющим улучшить отношения с Россией и ее отдельными регионами, однако с момента введения взаимных санкций потеряло свой смысл. Ранее депутат фракции «Согласия» в Сейме Иварс Зариньш назвал договор «Согласия» с «Единой Россией» самым важным после договора с НАТО.

 

По данным аналитической компании TNS Kantar, президент России Владимир Путин стал самым популярным политиком на латвийском телевидении в 2017 году, его новогоднее обращение по двум каналам посмотрели 280 тысяч жителей Латвии.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (22)
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Хоть ты и Альбац , 13:47 06:02:2018

но ду ра редкостная.

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Ага, дура..:)) 13:56 06:02:2018

Было бы интересно сравнить ваши IQ, что у неё, а что у тебя.:)))

Евгения Альбац окончила факультет журналистики МГУ.
В 1996 году закончила магистратуру Гарвардского университета. В 2004 году закончила докторантуру Гарвардского университета, где получила степень доктора философии по специальности «политические науки», Преподавала в Принстонском, Гарвардском, Йельском, Чикагском университетах, Университете штата Пенсильвания, Университете Дьюка.
С 2008 года являлась профессором ВШЭ, преподавала на кафедре общей политологии факультета прикладной политологии.

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Я не училась в Гарварде, 14:06 06:02:2018

но знаю, что в ГУЛАГе "проводили время" не только латыши, литовцы и эстонцы.

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Жизнь 15:21 06:02:2018

Я считаю, что если человек по жизни мало духовно образован, то получай хоть 10 гарвардских образований, все равно будешь только эхом звучать на "Эхо Москвы".Нужно думать в какие ты организациях ходишь на банкет. Так и прибить могут.

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И в Латвии есть НОД 15:41 06:02:2018

Спасибо, Ага. Теперь все видят что она засланный агент влияния.

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наивная 16:29 06:02:2018

биография достойная.А я думаю,почему она так Россию ненавидит?

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Си Бемоль 17:15 06:02:2018

Если уж даже оппозиционное "Эхо" так говорит, то значит проблемы у Латвии с правами человека серьёзные.

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Latviešu patriots 13:52 06:02:2018

Насчёт того, что сказали Жене выросшей в еврейской семье в Эстонии на банкете, так это только один раз она в лицо это почуствовала.
Латвия этим не особенно отличается от Эстонии и нам, в отличии от Жени Альбац плюют в лицо каждый день уже почти 30 лет.
Мы привыкли этого не замечать.
Поэтому реакция Жени Альбац мне понятна.

P.S.
А вот насчёт партии согласосов, то вновь, как феникс из пепла появился СРЛ (Союз русских Латвии) и мы Нил больше не с тобой.
Хватит дурачить русских Латвии своими дурацкими по сути рижскими двориками в Москве..
Хватит, надоело!

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угу :)) 13:58 06:02:2018

Потом был банкет, на котором кто-то громко произнес: «Хороший русский — мертвый русский», после чего я сказала: «Спасибо, хватит!» и покинула помещение», — рассказала Альбац.
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Евгения Альбац: пока в России есть Путин и корпорация КГБ, нам не стать нормальными соседями.
18 августа 2017 г., 15:44
Известная российская журналистка, главный редактор политического еженедельника «The New Times» Евгения Альбац, приехавшая в Эстонию по приглашению Фонда открытой Эстонии, ответила на вопросы Rus.Postimees. Смотрите видео!

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Однако 14:02 06:02:2018

Альбац немного лучше ныне покойной Валерии Ильиничны Бурштын (псевдоним новодвоская). Обе работницы эха мацы.

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88 14:06 06:02:2018

Ну да. По периметру государства стоят вышки с автоматчиками и невыпускают из Латвии если говоришь на русском. Насильно тут всех удерживают. Ну и дура набитая ета журнаШЛЮШКА.

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mnenie 14:44 06:02:2018

dura nabitaja.

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ин-на 16:16 06:02:2018

дура ты и твой царек окурок пуйло из рашкастании

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (1)

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