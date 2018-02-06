«Я понимаю страдания Латвии, Литвы и Эстонии в результате советской оккупации, когда сотни тысяч латышей, литовцев и эстонцев погибли в сибирских лагерях ГУЛАГа. Но русскоязычным сейчас приходится нелегко в Эстонии, Латвии и Литве. Вы, наверное, знаете это лучше, чем я. В этом и заключается мое объяснение того факта, что русские, русскоязычные люди, проживающие в этих странах, голосуют за «Единую Россию» и любят Путина», — приводит газета «Сегодня» слова Альбац.
Она добавила, что недавно побывала в Эстонии и Латвии.
«Одна эстонская организация пригласила меня выступить, и я с удовольствием приняла предложение, так как давно не была в этих бывших республиках Советского Союза. Потом был банкет, на котором кто-то громко произнес: «Хороший русский — мертвый русский», после чего я сказала: «Спасибо, хватит!» и покинула помещение», — рассказала Альбац.
По последним данным, почти 40% жителей Латвии являются русскоязычными. По информации посольства России в Латвии, на выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации 18 сентября 2016 года в Латвии пришли 13,832 тысячи человека. Из них 10,425 тысячи проживающих в Латвии россиян отдали свои голоса за партию «Единая Россия». Вторым по популярности списком в Латвии оказалась Коммунистическая партия РФ (КПРФ) — за нее проголосовали 1138 избирателей. За Либерально-демократическую партию России (ЛДПР) в Латвии проголосовало 567 человек.
В октябре 2017 года латвийская партия «Согласие», лидером которой является действующий мэр Риги Нил Ушаков, уведомила партию «Единая Россия» о расторжении подписанного в 2009 году договора о сотрудничестве. Ушаков пояснил, что с 2015 года его партия вошла в Партию европейских социалистов (PES), которая традиционно формирует отношения с третьими лицами в централизованном порядке. Поэтому правление «Согласия» сообщило «Единой России» о том, что соглашение о сотрудничестве потеряло свою силу.
Ушаков отметил, что соглашение с партией Путина являлось инструментом, позволяющим улучшить отношения с Россией и ее отдельными регионами, однако с момента введения взаимных санкций потеряло свой смысл. Ранее депутат фракции «Согласия» в Сейме Иварс Зариньш назвал договор «Согласия» с «Единой Россией» самым важным после договора с НАТО.
По данным аналитической компании TNS Kantar, президент России Владимир Путин стал самым популярным политиком на латвийском телевидении в 2017 году, его новогоднее обращение по двум каналам посмотрели 280 тысяч жителей Латвии.
но ду ра редкостная.« ответить
Было бы интересно сравнить ваши IQ, что у неё, а что у тебя.:)))« ответить
Евгения Альбац окончила факультет журналистики МГУ.
В 1996 году закончила магистратуру Гарвардского университета. В 2004 году закончила докторантуру Гарвардского университета, где получила степень доктора философии по специальности «политические науки», Преподавала в Принстонском, Гарвардском, Йельском, Чикагском университетах, Университете штата Пенсильвания, Университете Дьюка.
С 2008 года являлась профессором ВШЭ, преподавала на кафедре общей политологии факультета прикладной политологии.
но знаю, что в ГУЛАГе "проводили время" не только латыши, литовцы и эстонцы.« ответить
Я считаю, что если человек по жизни мало духовно образован, то получай хоть 10 гарвардских образований, все равно будешь только эхом звучать на "Эхо Москвы".Нужно думать в какие ты организациях ходишь на банкет. Так и прибить могут.« ответить
Спасибо, Ага. Теперь все видят что она засланный агент влияния.« ответить
биография достойная.А я думаю,почему она так Россию ненавидит?« ответить
Если уж даже оппозиционное "Эхо" так говорит, то значит проблемы у Латвии с правами человека серьёзные.« ответить
Насчёт того, что сказали Жене выросшей в еврейской семье в Эстонии на банкете, так это только один раз она в лицо это почуствовала.« ответить
Латвия этим не особенно отличается от Эстонии и нам, в отличии от Жени Альбац плюют в лицо каждый день уже почти 30 лет.
Мы привыкли этого не замечать.
Поэтому реакция Жени Альбац мне понятна.
P.S.
А вот насчёт партии согласосов, то вновь, как феникс из пепла появился СРЛ (Союз русских Латвии) и мы Нил больше не с тобой.
Хватит дурачить русских Латвии своими дурацкими по сути рижскими двориками в Москве..
Хватит, надоело!
Потом был банкет, на котором кто-то громко произнес: «Хороший русский — мертвый русский», после чего я сказала: «Спасибо, хватит!» и покинула помещение», — рассказала Альбац.« ответить
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Евгения Альбац: пока в России есть Путин и корпорация КГБ, нам не стать нормальными соседями.
18 августа 2017 г., 15:44
Известная российская журналистка, главный редактор политического еженедельника «The New Times» Евгения Альбац, приехавшая в Эстонию по приглашению Фонда открытой Эстонии, ответила на вопросы Rus.Postimees. Смотрите видео!
Альбац немного лучше ныне покойной Валерии Ильиничны Бурштын (псевдоним новодвоская). Обе работницы эха мацы.« ответить
Ну да. По периметру государства стоят вышки с автоматчиками и невыпускают из Латвии если говоришь на русском. Насильно тут всех удерживают. Ну и дура набитая ета журнаШЛЮШКА.« ответить
dura nabitaja.« ответить
дура ты и твой царек окурок пуйло из рашкастании« ответить