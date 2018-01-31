Ведущие автоконцерны Европы оказались в центре громкого скандала

Против немецких автопроизводителей снова выдвинуты серьезные обвинения. Volkswagen, Daimler и BMW подозревают в финансировании экспериментов на людях и животных. Ранее эти корпорации уже оказывались в центре громких скандалов, связанных с обманом потребителей и картельным сговором.

Компании Volkswagen, Daimler и BMW заподозрили в финансовой поддержке опытов на людях. По данным немецких СМИ, опасные для здоровья человека тесты по заказу автопроизводителей проводило Европейское исследовательское объединение по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе (EUGT).

Экспериментировали на базе университетской клиники Ахена в 2012-2015 годах. Перед специалистами стояла конкретная задача — изучить воздействие на организм человека двуокиси азота.

Двадцать пять добровольцев несколько часов вдыхали выхлопные газы автомобилей с дизельными двигателями, а затем обследовались у врачей. В США аналогичные опыты проводили на обезьянах.

Руководитель EUGT Томас Краус назвал результаты исследований ограниченными, поскольку их нельзя распространить на всех людей. Кроме того, злополучная двуокись азота — лишь часть выхлопных газов дизельных двигателей.

Какую цену немецким автопроизводителям придется заплатить, если докажут их причастность к опытам над людьми, — вопрос пока открытый. Эксперты не исключают негативные последствия не только для автопрома, но и для смежных секторов экономики Германии.

Для каждого рынка последствия будут разными, считает партнер экспертной компании DDK Дмитрий Моторин. «В России и Китае отнесутся к этому как к казусу. Другое дело — США и Евросоюз. Там могут использовать этот повод для судебных разбирательств и наложения штрафов. Мой прогноз — снимут с них деньги и все забудут», — говорит эксперт.

Это не первый скандал, в котором замешаны ведущие автоконцерны Германии. В сентябре 2015 года Американское управление по защите окружающей среды (EPA) обнародовало материалы исследования токсичности выхлопа дизельных автомобилей концерна Volkswagen, продававшихся на рынке США с 2009 года.

Специалисты EPA установили, что электронные «мозги» машин 2.0 TDI во время тестов активировали особый режим работы двигателей, что позволяло вписаться в экологические нормы. В действительности же показатели концентрации двуокиси азота в выхлопных газах превышали допустимый уровень в 40 раз.

Скандал, известный теперь как «дизельгейт», быстро распространился по обе стороны Атлантики. Это нанесло сильный удар по репутации немецкого автопрома, многие десятилетия считавшегося эталоном качества, что служило оправданием высокой стоимости машин.

Реакция рынка была предсказуемой: продажи Volkswagen в 2015 году снизились на два процента. Пик потерь пришелся на декабрь: минус пять процентов в мире, минус девять процентов в США и минус 4,5 процента в Европе. Кроме того, прямые затраты концерна на ликвидацию последствий «дизельгейта» в США уже превысили 25 миллиардов евро.

Потребители от компании не отвернулись, и она сумела сохранить свои позиции. Автоэксперт Сергей Асланян напомнил, что Volkswagen в 2017 году вернул мировое лидерство по объемам продаж с результатом 10,74 миллиона реализованных автомобилей. У ближайшего конкурента — объединенного концерна Renault, Nissan и Mitsubishi Motors — 10,54 миллиона.