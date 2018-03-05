«Vēnu pavasaris»: мостик от весны к лету

Традиционная весенняя акция в Dr.Mauria Vnu klnika, во время которой можно вылечить варикоз вен по самым передовым технологиям и выгодным ценам, стартует в марте. Это также самое лучшее время для диагностирования и лечения вен с помощью склеротерапии – одного из прогрессивных методов флебологии.

Dr.Mauria Vnu klnika очень популярна не только среди латвийцев, ее знают и в других странах Балтии, и далеко за рубежом. Каждый месяц в клинике регистрируется впервые тысяча пациентов, пришедших на прием к врачам флебологам. А в целом в Dr.Mauria Vnu klnika делается 60–70% от всех венных операций и около 80–90% от всех склеротерапий, проводимых в Латвии!

Эти цифры красноречиво говорят об огромном практическом опыте врачей клиники, что является несомненным плюсом при выборе специалиста, которому можно доверить свое здоровье. Опыт и научные разработки врачей клиники не замыкаются в рамках небольшого географического пространства. Сегодня флебологи Dr.Mauria Vnu klnika это признанные в мире новаторы, благодаря опыту которых движется вперед медицинская наука, а практический опыт латвийских врачей уже давно заимствуется коллегами во всем мире.

Во многом это заслуга руководителя клиники, профессора, доктора медицины, хирурга, флеболога Улдиса Мауриньша. С ним наш разговор об актуальности предстоящей весенней акции, о современных возможностях лечения венозной недостаточности.

Довериться профессионалам

–Девятый раз в вашей клинике проводится весенняя акция. С чем это связано?

–Мы хотим дать толчок людям, у которых есть проблемы с венами, чтобы они пришли к нам и обследовались по самым новейшим методикам и, если есть заболевание, смогли бы начать лечение. А лечение варикоза сегодня кардинальным образом отличается от того, каким оно было десятки лет назад. Мы сегодня лечим быстро, малотравматично, безболезненно, не оставляя шрамов и очень качественно. Все это позволяет делать и новейшая диагностическая, и лазерная техника, и другие прогрессивные методы, такие как склеротерапия. Мы, конечно, не хотим, чтобы люди занимались самолечением, чтобы они покупали, по их мнению, волшебные таблетки и мази и тем самым только ухудшали свое самочувствие. Мы хотим, чтобы они лечились у специалистов, которые имеют большую практику и реально могут им быстро и качественно помочь в лечении варикоза.

Почему именно весной? Особого секрета здесь нет. Подмечено, что весной люди начинают более пристально осматривать свое тело, желая сделать его более совершенным к началу летнего сезона. И врачи-дерматологи, и диетологи, и мы, флебологи, заметили, что весной наибольший поток клиентов приходят к нам именно с этими проблемами – хотят добиться наибольшего совершенства своего тела, своего внешнего вида. Таким образом, мы идем им навстречу, запуская в весенние месяцы – март, апрель и май, акцию, чтобы с максимальным удобством, наиболее рационально наши пациенты могли бы заняться не только вопросами красоты, но и могли обратить внимание на свое здоровье. Мы проводим акции весной уже в течение девяти лет и видим, как изменились наши пациенты. Все меньше и меньше приходит людей с запущенной формой варикоза, они стараются обратиться к нам как можно раньше и тем самым сохраняют свое здоровье как можно дольше, что нас радует.

Не просто инъекция

–Обратиться к специалистам – это самый рациональный и логичный путь к здоровью?

–Конечно. Мы сделаем диагностику, чтобы увидеть, в чем проблемы у пациента, и разработаем план лечения. Диагностика отвечает на вопрос, есть или нет заболевание, информирует врача о стадии болезни, и дальше он уже может составлять план лечения, исходя из полученной в ходе диагностики информации. Возможно, пациенту надо провести только склеротерапию в эстетических целях.

Современное лечение венозных заболеваний невозможно представить сегодня без склеротерапии, она так же важна, как и лазерные операции, как другие методы лечения варикоза. Склеротерапия может применяться и как самостоятельный метод, и в комбинациях с другими методами лечения. И это не конкурирующие методы, а дополняющие друг друга. Искусство врача состоит в том, как он умеет комбинировать разные методы лечения, чтобы добиться максимального эффекта в лечении для каждого конкретного пациента, в каждой индивидуальной ситуации.

Мы занимаемся склеротерапией в Латвии уже более 20 лет. И первой начала его здесь применять наш доктор Сандра Праве. Она прошла обучение в Германии и первой начала его практиковать в Латвии. До 1997 года у нас был только один метод лечения варикоза – хирургический, а с приходом, новой технологии, возможности лечения этой болезни расширились. И сейчас мы применяем и хирургические методы, и лазерную терапию, и также разные методы склеротерапии – пенным склерозантом, жидким склерозантом, и под визуальным контролем, и под контролем VeinViewer, а также под контролем УЗИ…

Существует много вариантов, и врач, который занимается склеротерапией, должен быть очень опытным, он должен много учиться и иметь очень обширную практику, чтобы достигнуть совершенства в своем деле. Это возможно лишь в таких клиниках, где есть специализация, где такие методы «на потоке». Это не просто инъекция, как многие думают. Это намного сложнее, поэтому не во многих клиниках это делают.

Весенний старт в лето

–Этот метод вы предлагаете в рамках весенней акции и это время считается самым удачным для проведения склеротерапии?

–Это обоснованно. После проведения пенной склеротерапии кожа не станет идеальной сразу, должно пройти время – от 6 до 12 недель. Поэтому лучше сделать это до наступления лета. К тому же после этой процедуры нельзя загорать некоторое время и необходимо носить компрессионный трикотаж. Именно по этим причинам о своем безупречном внешнем виде стоит позаботиться заранее, и весна – самое подходящее для этого время. Но сейчас мы внедрили в наш арсенал и еще один метод склеротерапии, который можно делать и летом, – метод CLaCS (криолазер + криосклеротерапия). Это комбинированное лазерное и склеротерапевтическое лечение с применением склерозанта и одновременного охлаждения. После него не требуется реабилитационный период и подобный метод можно использовать также летом, в теплое время года.

При этом методе никаких темных следов, ничего подобного, как при прежнем методе, уже не наблюдается, только может быть небольшой синячок, который быстро проходит. Снижается также риск образования других мелких вен. И на пляж можно отправляться, и на прогулку – внешний вид позволяет, проблемы устранены.

Успех за знающими свое дело

–Пару недель назад вы побывали на Всемирном конгрессе флебологов в Мельбурне. Какие тенденции наметились сегодня в вашей отрасли, есть ли чему поучиться?

–Мне кажется, мы сегодня уже умеем все и можем успешно учить сами. Методы, применяемые нами, сегодня считаются «золотым стандартом» современной флебологии. А что касается тенденции, то приходят новые технологии, достаточно дорогие, но от этого не более эффективные. Взять хотя бы, к примеру, применение акрилового клея. Введение такого инородного тела в организм не дает положительного лечебного эффекта и зачастую вызывает аллергическую реакцию у пациентов, а также осложнения.

Врачи моей клинике – единомышленники и считают, что лечить людей надо только отработанными и проверенными на эффективность, безопасными методами. И результаты нашей работы, мнение о нас компетентных врачей, наших коллег в Европе и в мире – подтверждение тому, что мы на правильном пути. И хочу подчеркнуть, что не только современные технологии – залог успеха, но и профессионализм персонала – очень важная его составляющая.

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