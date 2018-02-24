Крестьяне подозревают, что борцы за права животных ведут в школах пропагандистскую деятельность, склоняя школьников стать веганами. В рамках лекций, которые читают в учебных заведениях участники организации Dzīvnieku brīvība, они якобы агитируют детей отказаться от мяса.

Сами авторы лекций с обвинениями в свой адрес не согласны, хотя и не отрицают, что выступают за веганский образ жизни, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций получил целый ряд жалоб от родителей по поводу того, что защитники животных, организация Dzīvnieku brīvība проводят в латвийских школах лекции, агитирующие детей отказаться от мяса и стать веганами.

«Меня смущает то, что люди ходят по школам, рассказывают детям, что им делать, что не делать, как вести себя, что кушать.

У нас есть Продуктовый совет при Министерстве сельского хозяйства, где мы решаем все вопросы — какие продукты должны быть на столе в школе, детских садах, какой там должен быть уровень сахара, соли, сколько в сосисках должно быть мяса. А теперь они приходят и рассказывают, что они должны салаты кушать.

Мне кажется, это неправильно. Дети идут домой в растерянности. Родители тоже возмущаются и звонят нам. Говорят, что такая деятельность должна быть прекращена», — рассказывает руководитель совета Эдгар Трейберг.

Между тем сами представители организации говорят, что они никого не агитируют, несмотря на то, что действительно считают — люди должны были бы отказаться от мяса. Просто рассказывают о вреде животноводства для планеты.

«Мы вообще не понимаем, почему родители жалуются именно крестьянам, а не в школы или нам лично.

Мы читаем лекции о защите среды, об этике животных и вопросах животных. Вся наша информация научно обоснована.

Мы рассказываем о вегетарианстве и о веганстве, но эти сведения одобрены всемирными организациями здравоохранения, которые говорят о том, что такой стиль питания может быть здоровым и помочь в решении некоторых проблем со здоровьем. Кроме того, мы рассказываем о животноводстве, которое наносит вред окружающей среде. Это проверенная информация, мы ничего не придумываем, ни к чему не призываем. Мы просто рассказываем, чтобы у детей были эти знания и они могли сами делать свой выбор», — рассказывает представитель организации Майя Крастиня.

В организации вообще не понимают, почему родители жалуются на такие вещи крестьянам, а не им лично или в Министерство образования. По их мнению, крестьяне просто пытаются их очернить — их активная деятельность им поперек горла. Фермеры не отрицают — деятельность организации им порядком надоела.

«Мало того, что они ходят по нашим фермам, выпускают пушных зверей на волю, — я думаю, что внимание полиции тоже надо привлечь к этим деятелям.

У меня есть такое предложение: пускай они сами берут в банке займ и показывают, как надо на селе работать. Не может одна маленькая группа все время навязывать свою идеологию. Люди пускай сами выбирают, что они будут кушать, что не будут, каких зверей они будут держать дома, каких нет, каких зверей будут содержать на фермах и в каких количествах. У нас есть нормы Евросоюза, в соответствии с которыми мы их содержим», — подчеркивает Эдгар Трейберг.

Крестьяне написали целый ряд писем в ответственные службы с требованием оценить деятельность организации. В том числе, обратились и в полицию. Ведь теперь организация не только им вредит, но и подрастающему поколению. Нельзя оставлять без внимания жалобы родителей. Впрочем, в службе контроля качества образования впервые о них слышат.

«К нам не поступало никаких жалоб. Об этой истории мы узнали из СМИ. Пока мы ее не проверили, можем сказать лишь то, что вся информация, которую преподносят в школах, должна соответствовать законодательным нормам. Есть целый ряд критериев, который прописан в законе. К примеру, информация и материалы, которые преподносится школьникам, должны соответствовать детскому восприятию и должны быть научно обоснованы. Каждое учебное заведение обязано проверять, соответствуют ли лекции требованию или нет», — указывает представитель службы Яна Вейнберга.

Вообще, если у родителей появились какие-то претензии к лекциям, которые читают в школах приглашенные лица, им необходимо сообщить об этом директору школы, а не стоять в стороне, напоминают в службе качества образования.

«Зе деятельность школы отвечает директор. Это он обязан следить за тем, кто и какие лекции читает в его школе, соответствуют ли они закону. Если у родителей есть жалобы или замечания по поводу лекций, им нужно обращаться именно к директору. Если с ним проблему решить не удается, стоит обратиться в самоуправление. Нельзя оставлять такие вещи без внимания», — заключает Вейнберга.

Реагируя на обвинения Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, Служба контроля качества образования намеревается вызвать представителей организации Dzīvnieku brīvība на ковер и потребовать объяснений.