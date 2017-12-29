Таким образом она отреагировала на заявление Лукьянова о том, что у каждого человека есть право получать образование на своем родном языке, но если у него хотят отнять эту возможность — это насильственная ассимиляция.
«Еще один приспешник Кремля вмешивается в дела нашей страны», — написала Вейдемане в своем аккаунте сети микроблогов Twitter.
Напомним, Лукьянов, комментируя реформу Минобразования на итоговой пресс-конференции в российском посольстве, заявил, что официальная позиция России в связи с «ситуацией с русским языком в Латвии» известна всем и повторять ее нет необходимости.
«Наша позиция ясна и всем хорошо известна. Не знаю, как еще мы могли бы повлиять на эту реформу, которую выдвигают Минобразования и министр Карлис Шадурскис. Уже видно, что те, кого это коснется, вовлекаются в данный процесс и это было хорошо заметно. Мы не можем запретить или отменить какие-либо внутренние госпроцедуры, но свое отношение к ним мы выражаем конкретно», — заявил посол.
Зачем вы печатаете эту тварь ?« ответить
Нет шансов у этой реформы!« ответить
эту жирную латышскую свинью вейдемане, за оскорбление российского посла надо растрелять или повесить - без разницы.« ответить
зачем печатают ваших кремлевских чмошников и их высказывания .пшел в зад этот посол рашкастана и своими усиками пусть удовлетворяет окурка царька рашкастана« ответить
_34 21:39 28:12:2017_« ответить
Т.арь это ты!
Позиция посла ясна - "мы хотим, чтобы Прибалтика была бы русской". А про родной язык - карелы, татары и другие лишены обучению родногоязыка. Асимиляция на государственным уровне.« ответить
Все, кто против обучении страны на латышском языке, это все враги Латвии и преступники. Всех этих активистов следовало бы судить и посадить за решёткой.
_вова - спаситель мира от фашистской угрозы 00:06 29:12:2017« ответить
эту жирную латышскую свинью вейдемане, за оскорбление российского посла надо растрелять или повесить - без разницы_
Оскорбление на национальной почве и призыв к расправе!
Как можно оскарбить животное скоторуси?« ответить
Обана! Чмошники нарисовались! Не надо портить тут воздух, шуруй в свой бандостан удовлетворять вашего алкаша потрошенко!.. Какого хрена прячешся тут от хероичесской борьбы со своим народом - за праведные интересы (на твоей родине) америкосов и ваших денежных мешков?!!« ответить
Посол россии такое же дерьмо как и сама россия..никакого уваэения ни послу ни россии ..« ответить
сколько злобы,неудовлетворённости на её лице,несчастная женщина,поэтому зла на весь мир,зря вы на неё набросились,да и ваню не трогайте,вы же видите ,что у него в запасе три слова-выродки,скоторуси и т п,он наверное очень одинок и ему хочется в меру своих способностей высказаться !!!« ответить
Ну да, ну да... Надо судить и посадить за решёткой!.. А с кого будем начинать? С тебя? С шадурика? Со шнурка? С этой дуры - вайдемане? Я понимаю, что нужно судить всех 100+1 дегенерата сидящих у кормушки + бывших (включая депутатов последнего верховного совета ЛССР) и стадо баранов воспитанных ими за все годы их првления, но всех сразу не получится, придётся поочерёдно (значит с кого-то одного придётся начинать)... А может всех скопом - как организованную преступную группировку?!!« ответить
fascist« ответить
Геноцид русских граждан не может быть внутренним делом латвии.« ответить
нмчего ,твой плешивый окурок пуйло устраивает геноцид везде и даже в сирии .терпи чмо кремлядское« ответить
Это твои бредни. Геноцид по другому выглядит, а вы нелегалтные имигранты, которых вовремя не выдворили, а вот сейчас мучаемся изза вашей железобетонной наглости.А господин посол действительно ох...ел. До сих пор только одна американская сучь...а позволила себе подобно сблевануть.« ответить
А может зря ты открываешь рот?!« ответить
А может быть ты вовсе не народ?
А может быть совсем наоборот - враг народа?!!
Рассуждать о чём-либо имея всего одну молекулу мозга... На такое дело нужно ооочень много тупости и ещё больше - дури! С чем тебя и поздравляем!!!
Хохол собрался нас выселять??? А "выселялка" не треснет (от головы до задницы)??? Вы одного Мишико не способны выселить из своего бандостана!...« ответить
А кто тут хахол? Уж точно не я.« ответить
Правильно животный мир надо по всему миру утилизировать или высылать в рашку..« ответить
Согласен. Как когда-то мне сказал УКРАИНЕЦ: на Украине есть УКРАИНЦЫ, есть ХОХЛЫ и есть БАНДЕРОВЦЫ. Первым ты быть неможешь, от второго - открещиваешся, значит остаётся последнее!..« ответить
То, что позволяет себе эта мерзавка, отвратительно.« ответить
Прекратите печатать эту националистку, её мнение, как и она сама, русскому читателю не интересна.
Быдлу русского мира правда глаза режет?а ведь Вейдемане права..на100% права..и так думает народ Латвии« ответить
Тупая тварь!!!« ответить
тварь твой карандух кремлевский самозванец пуйло« ответить
Что ты пуйло и карандух - это ты себе дал очень точное определение!!! Значит тот кого выбирает ВЕСЬ народ страны - самозванец, а тот которого выбирают в "зоопарке" - (треть жителей вообще лишив права аыбирать даже кормящихся на их деньги - обитателей этого " зоопарка") настоящий и правельный представитель этих жителей???« ответить
Гениально!.. Не иначе как ты либо американский "учёный", либо просто недоросль с латышским образованием
Что ты пуйло и карандух - это ты себе дал очень точное определение!!! Значит тот кого выбирает ВЕСЬ народ страны - самозванец, а тот которого выбирают в "зоопарке" - (треть жителей вообще лишив права аыбирать даже кормящихся на их деньги - обитателей этого " зоопарка") настоящий и правельный представитель этих жителей???« ответить
Гениально!.. Не иначе как ты либо американский "учёный", либо просто недоросль с латышским образованием..
Это ты про посла россии? Ну да..какая страна такой и посол..тупой не спорю...так откуда умного а российсеой помойке найти..если даже правит ублюдок тупей валинка« ответить