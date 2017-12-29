Вейдемане оскорбила посла России(54)

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Владимир Бучельников
20:53 28.12.2017
Политика / Конфликт

Реакция посла России в Латвии на перевод образования только на государственный язык является вмешательством во внутренние дела страны. Так считает латвийская журналистка Элита Вейдемане, назвав Евгения Лукьянова приспешником Кремля.

Таким образом она отреагировала на заявление Лукьянова о том, что у каждого человека есть право получать образование на своем родном языке, но если у него хотят отнять эту возможность — это насильственная ассимиляция.

 

«Еще один приспешник Кремля вмешивается в дела нашей страны», — написала Вейдемане в своем аккаунте сети микроблогов Twitter.

 

Напомним, Лукьянов, комментируя реформу Минобразования на итоговой пресс-конференции в российском посольстве, заявил, что официальная позиция России в связи с «ситуацией с русским языком в Латвии» известна всем и повторять ее нет необходимости.

 

«Наша позиция ясна и всем хорошо известна. Не знаю, как еще мы могли бы повлиять на эту реформу, которую выдвигают Минобразования и министр Карлис Шадурскис. Уже видно, что те, кого это коснется, вовлекаются в данный процесс и это было хорошо заметно. Мы не можем запретить или отменить какие-либо внутренние госпроцедуры, но свое отношение к ним мы выражаем конкретно», — заявил посол.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (54)
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34 21:39 28:12:2017

Зачем вы печатаете эту тварь ?

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СССР 22:27 28:12:2017

Нет шансов у этой реформы!

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вова - спаситель мира от фашистской угрозы 00:06 29:12:2017

эту жирную латышскую свинью вейдемане, за оскорбление российского посла надо растрелять или повесить - без разницы.

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ин-на 04:25 29:12:2017

зачем печатают ваших кремлевских чмошников и их высказывания .пшел в зад этот посол рашкастана и своими усиками пусть удовлетворяет окурка царька рашкастана

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Александр Шерстобитов 05:57 29:12:2017

_34 21:39 28:12:2017_

Т.арь это ты!

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Александр Шерстобитов 06:02 29:12:2017

Позиция посла ясна - "мы хотим, чтобы Прибалтика была бы русской". А про родной язык - карелы, татары и другие лишены обучению родногоязыка. Асимиляция на государственным уровне.

Все, кто против обучении страны на латышском языке, это все враги Латвии и преступники. Всех этих активистов следовало бы судить и посадить за решёткой.

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Александр Шерстобитов 06:05 29:12:2017

_вова - спаситель мира от фашистской угрозы 00:06 29:12:2017
эту жирную латышскую свинью вейдемане, за оскорбление российского посла надо растрелять или повесить - без разницы_

Оскорбление на национальной почве и призыв к расправе!

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Ваня 08:19 29:12:2017

Как можно оскарбить животное скоторуси?

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МАН>ин-на 08:25 29:12:2017

Обана! Чмошники нарисовались! Не надо портить тут воздух, шуруй в свой бандостан удовлетворять вашего алкаша потрошенко!.. Какого хрена прячешся тут от хероичесской борьбы со своим народом - за праведные интересы (на твоей родине) америкосов и ваших денежных мешков?!!

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ваня 08:33 29:12:2017

Посол россии такое же дерьмо как и сама россия..никакого уваэения ни послу ни россии ..

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нина 08:38 29:12:2017

сколько злобы,неудовлетворённости на её лице,несчастная женщина,поэтому зла на весь мир,зря вы на неё набросились,да и ваню не трогайте,вы же видите ,что у него в запасе три слова-выродки,скоторуси и т п,он наверное очень одинок и ему хочется в меру своих способностей высказаться !!!

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МАН>шерстью битому 08:51 29:12:2017

Ну да, ну да... Надо судить и посадить за решёткой!.. А с кого будем начинать? С тебя? С шадурика? Со шнурка? С этой дуры - вайдемане? Я понимаю, что нужно судить всех 100+1 дегенерата сидящих у кормушки + бывших (включая депутатов последнего верховного совета ЛССР) и стадо баранов воспитанных ими за все годы их првления, но всех сразу не получится, придётся поочерёдно (значит с кого-то одного придётся начинать)... А может всех скопом - как организованную преступную группировку?!!

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jud 21:46 28:12:2017

fascist

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Гражданин латвии 21:46 28:12:2017

Геноцид русских граждан не может быть внутренним делом латвии.

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народ 04:28 29:12:2017

нмчего ,твой плешивый окурок пуйло устраивает геноцид везде и даже в сирии .терпи чмо кремлядское

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ИвАн 07:49 29:12:2017

Это твои бредни. Геноцид по другому выглядит, а вы нелегалтные имигранты, которых вовремя не выдворили, а вот сейчас мучаемся изза вашей железобетонной наглости.А господин посол действительно ох...ел. До сих пор только одна американская сучь...а позволила себе подобно сблевануть.

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МАН>"народу" 07:59 29:12:2017

А может зря ты открываешь рот?!
А может быть ты вовсе не народ?
А может быть совсем наоборот - враг народа?!!
Рассуждать о чём-либо имея всего одну молекулу мозга... На такое дело нужно ооочень много тупости и ещё больше - дури! С чем тебя и поздравляем!!!

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МАН>ИвАнючке 08:08 29:12:2017

Хохол собрался нас выселять??? А "выселялка" не треснет (от головы до задницы)??? Вы одного Мишико не способны выселить из своего бандостана!...

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ИвАн 08:23 29:12:2017

А кто тут хахол? Уж точно не я.

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ваня 08:31 29:12:2017

Правильно животный мир надо по всему миру утилизировать или высылать в рашку..

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МАН>ИвАнючке 08:59 29:12:2017

Согласен. Как когда-то мне сказал УКРАИНЕЦ: на Украине есть УКРАИНЦЫ, есть ХОХЛЫ и есть БАНДЕРОВЦЫ. Первым ты быть неможешь, от второго - открещиваешся, значит остаётся последнее!..

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Forward looking 21:50 28:12:2017

То, что позволяет себе эта мерзавка, отвратительно.
Прекратите печатать эту националистку, её мнение, как и она сама, русскому читателю не интересна.

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ваня 08:42 29:12:2017

Быдлу русского мира правда глаза режет?а ведь Вейдемане права..на100% права..и так думает народ Латвии

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работник полиции 21:57 28:12:2017

Тупая тварь!!!

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смерш 04:26 29:12:2017

тварь твой карандух кремлевский самозванец пуйло

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МАН>смерш 07:40 29:12:2017

Что ты пуйло и карандух - это ты себе дал очень точное определение!!! Значит тот кого выбирает ВЕСЬ народ страны - самозванец, а тот которого выбирают в "зоопарке" - (треть жителей вообще лишив права аыбирать даже кормящихся на их деньги - обитателей этого " зоопарка") настоящий и правельный представитель этих жителей???
Гениально!.. Не иначе как ты либо американский "учёный", либо просто недоросль с латышским образованием

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МАН>смерш 07:43 29:12:2017

Что ты пуйло и карандух - это ты себе дал очень точное определение!!! Значит тот кого выбирает ВЕСЬ народ страны - самозванец, а тот которого выбирают в "зоопарке" - (треть жителей вообще лишив права аыбирать даже кормящихся на их деньги - обитателей этого " зоопарка") настоящий и правельный представитель этих жителей???
Гениально!.. Не иначе как ты либо американский "учёный", либо просто недоросль с латышским образованием..

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ваня 08:45 29:12:2017

Это ты про посла россии? Ну да..какая страна такой и посол..тупой не спорю...так откуда умного а российсеой помойке найти..если даже правит ублюдок тупей валинка

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

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