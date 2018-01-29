LETA

В Латвии усиливается раскол в правительстве из-за Стамбульской конвенции. Так, ряд министров выступили против принятия конвенции, а за срочное подписание высказался президент Латвии Раймонд Вейонис, глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевич и правозащитная организация геев, лесбиянок, бисексуалов, трансперсон и их друзей «Мозайка».

Торопит Латвию в этом вопросе и комиссар Евросоюза Нилс Муйжниекс.

Стамбульская конвенция вызвала настоящий раскол в обществе. Против нее выступили Министерство юстиции Латвии во главе с министром Дзинтаром Расначсом, руководители всех христианских конфессий (глава Римско-католической церкви в Латвии, архиепископ Рижский Збигнев Станкевич, архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Янис Ванагс, митрополит Рижский и всея Латвии Александр и епископ Латвийского союза баптистов Петерис Спрогис). А также депутаты пяти из шести, работающих в Сейме фракций, Юлия Степаненко («Согласие»), Инга Бите (Латвийский региональный альянс), Силвия Шимфа («От Сердца к Латвии»), Валтерс Дамбе (Союз «зеленых» и крестьян) и Имантс Парадниекс (Национальное объединение).

В числе сторонников ратификации конвенции оказались — президент Латвии Раймонд Вейонис, глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевич и латвийское общество лесбиянок, геев, бисексуалов и трансперсон «Мозаика».

«Перипетии вокруг Стамбульской конвенции не делают чести Латвии, причем способы ее обсуждения — без дискуссий в обществе, со специально ангажированными исследованиями — нельзя назвать хорошей практикой», заявил в интервью передаче Латвийского радио «В точке пересечения» президент Латвии Раймонд Вейонис.

В результате Латвия последней из стран ЕС все же подписала спорную конвенцию, Итак, первый шаг сделан. Но куда он ведет?

Общественные организации, защищающие семейные ценности, считают, что Стамбульскую конвенцию ратифицировать нельзя, так как этот документ допускает полигамию и легализует такое понятие, как социальный пол.

— В Стамбульской конвенции, бесспорно, есть и хорошие вещи, поскольку она призвана защищать женщин от насилия, которому они подвергаются, — говорит представитель ассоциации Gimene, социальный работник Элина Каркле. – Настораживает другое: Стамбульская конвенция является первым международным документом, в котором вводится термин «гендер» не просто как социальная роль, а как социальный пол.

А это означает, что конвенция радикально вмешивается в жизнь традиционной семьи, при этом интересы ребенка совершенно не учитываются и не рассматриваются.

Статья 14 Конвенции, в частности, гласит о том, что принципы будут активно внедрятся в образовательных учреждениях Латвии:

«Стороны предпринимают необходимые шаги по включению педагогического материала по таким вопросам, как равенство междуженщинами и мужчинами, НЕСТЕРЕОТИПНЫЕ ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ, взаимное уважение, урегулирование конфликтов в межличностных отношениях без применения насилия, насилие по гендерному признаку в отношении женщин и право на личную неприкосновенность, адаптированного к развивающимся способностям обучающихся, в официальные учебные программы и на всех уровнях образования...»

К конвенции прилагается аннотация — разъясняющий документ, в котором появляются очень интересные моменты. Например, там сказано, что помимо женщин, под особую защиту должны быть взяты геи, лесбиянки, люди, которые живут в деревне и прочие «страдальцы». Причем, получается, что согласно Стамбульской конвенции, женщина, у которой нет детей, может рассчитывать на меньшую степень защиты, чем больной СПИДом или человек, который не может определиться с полом, — считает правозащитник Юлия Степаненко.