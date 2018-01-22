Отмечая свой юбилей, мы вступаем в ряды старейших свободных наций, заявил президент Раймонд Вейонис на праздничном мероприятии.
«В первые сто лет мы завоевали независимость, потеряли ее в годы оккупации, а затем опять обрели – несмотря ни на что, у нас есть наше государство», — заявил Вейонис.
Президент подарил «Полке Народных книг» написанную исследователями Латвийской академии наук монограмму «Доктрина беспрерывности в контексте истории Латвии».
Председатель Сейма Инара Мурниеце подарила книгу «Январская хроника» и «Августовская хроника. Восстановление независимости Латвии de facto».
Премьер-министр Марис Кучинскис преподнес сборник Маргариты Старастес «Золотые сказки», а министр иностранных дел Эдгар Ринкевич – мемуары и дневники дипломата Людвига Сейя «Теперь я знаю только себя».
Книги подарили также бывшие президентны Гунтис Ульманис, Вайра Вике-Фрейберга, Валдис Затлерс и Андрис Берзиньш.
Никакая вы не "старая нация", вы дегенераты.. Лимитрофное образование с трайбалистский режим, с которым никто в мире не считается и не будет считаться.« ответить
Вот такие "выдающиеся личности" управляют страной.« ответить
Оштрафованный за секс со своей собакой в июле 2017 года житель австралийского Брисбена Даррен Ли Джолли подал апелляцию и намерен доказать законность своих действий. Об этом пишет Daily Mail.« ответить
P.S. Титульные, вперёд на защиту “евроценностей” !
urra, beidzot esmu vecākā un brīva!« ответить
Халва, ХАЛВА, халва, ХАЛВА, ...« ответить
Книжки сказки,сказочники.И не одной книги про красных латышских стрелков,а ведь их было не мало,и это как не крути тоже наша история.Но у нас ведь демократия демо« ответить
1 апреля.))))« ответить
О,бл..дь,это племя селекционированное Ливонским орденом 700 лет назад для обслуги теперь старейшая нация?!!Ну,тогда армяне и евреи отдыхают.« ответить
что старейшей нации светит очень короткая жизнь...(((« ответить
Procetaij istoriju jevrejev-kak takovih ih davno uze net v rezultate mnogacislennih boijn.« ответить
russkij-kakoij !