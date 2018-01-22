Вейонис: наконец, мы среди старейших и свободных наций!(26)

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LETA
Герман Бергер
14:05 21.01.2018
Политика / Политики

В Национальной библиотеке была открыта «Полка Народных книг». Таким образом Латвия приступила к празднованию своего столетия.

Отмечая свой юбилей, мы вступаем в ряды старейших свободных наций, заявил президент Раймонд Вейонис на праздничном мероприятии.

 

«В первые сто лет мы завоевали независимость, потеряли ее в годы оккупации, а затем опять обрели – несмотря ни на что, у нас есть наше государство», — заявил Вейонис.

 

Президент подарил «Полке Народных книг» написанную исследователями Латвийской академии наук монограмму «Доктрина беспрерывности в контексте истории Латвии».

 

Председатель Сейма Инара Мурниеце подарила книгу «Январская хроника» и «Августовская хроника. Восстановление независимости Латвии de facto».

 

Премьер-министр Марис Кучинскис преподнес сборник Маргариты Старастес «Золотые сказки», а министр иностранных дел Эдгар Ринкевич – мемуары и дневники дипломата Людвига Сейя «Теперь я знаю только себя».

 

Книги подарили также бывшие президентны Гунтис Ульманис, Вайра Вике-Фрейберга, Валдис Затлерс и Андрис Берзиньш.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (26)
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сказки 14:16 21:01:2018

Никакая вы не "старая нация", вы дегенераты.. Лимитрофное образование с трайбалистский режим, с которым никто в мире не считается и не будет считаться.

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Вот ведь как 20:49 21:01:2018

Вот такие "выдающиеся личности" управляют страной.

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СМЕРШ 14:17 21:01:2018

Оштрафованный за секс со своей собакой в июле 2017 года житель австралийского Брисбена Даррен Ли Джолли подал апелляцию и намерен доказать законность своих действий. Об этом пишет Daily Mail.
P.S. Титульные, вперёд на защиту “евроценностей” !

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Latviešu patriots 14:19 21:01:2018

urra, beidzot esmu vecākā un brīva!

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халва 14:23 21:01:2018

Халва, ХАЛВА, халва, ХАЛВА, ...

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Справедливый 14:40 21:01:2018

Книжки сказки,сказочники.И не одной книги про красных латышских стрелков,а ведь их было не мало,и это как не крути тоже наша история.Но у нас ведь демократия демо

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Начинается 14:20 21:01:2018

1 апреля.))))

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Саксофоб 14:36 21:01:2018

О,бл..дь,это племя селекционированное Ливонским орденом 700 лет назад для обслуги теперь старейшая нация?!!Ну,тогда армяне и евреи отдыхают.

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Жаль 17:05 21:01:2018

что старейшей нации светит очень короткая жизнь...(((

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tanne 18:19 21:01:2018

Procetaij istoriju jevrejev-kak takovih ih davno uze net v rezultate mnogacislennih boijn.

russkij-kakoij !

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1234

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (16)

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