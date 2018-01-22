LETA

В Национальной библиотеке была открыта «Полка Народных книг». Таким образом Латвия приступила к празднованию своего столетия.

Отмечая свой юбилей, мы вступаем в ряды старейших свободных наций, заявил президент Раймонд Вейонис на праздничном мероприятии.

«В первые сто лет мы завоевали независимость, потеряли ее в годы оккупации, а затем опять обрели – несмотря ни на что, у нас есть наше государство», — заявил Вейонис.

Президент подарил «Полке Народных книг» написанную исследователями Латвийской академии наук монограмму «Доктрина беспрерывности в контексте истории Латвии».

Председатель Сейма Инара Мурниеце подарила книгу «Январская хроника» и «Августовская хроника. Восстановление независимости Латвии de facto».

Премьер-министр Марис Кучинскис преподнес сборник Маргариты Старастес «Золотые сказки», а министр иностранных дел Эдгар Ринкевич – мемуары и дневники дипломата Людвига Сейя «Теперь я знаю только себя».

Книги подарили также бывшие президентны Гунтис Ульманис, Вайра Вике-Фрейберга, Валдис Затлерс и Андрис Берзиньш.