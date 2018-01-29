Как отмечает программа LNT Ziņas, Кальюлайд в начале года заявила, что на месяц отправляется работать в приграничной Нарве. Таким образом она хочет продемонстрировать, что город, большинство жителей которого является русскоязычным, принадлежит государству в такой же большой мере, как и вся Эстония.
«Кстати, я пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией, когда Vaba Lava закончит строительство своего здания, чтобы показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, а также ценит Нарву», — сказала президент в интервью.
В канцелярии резидента Латвии сообщили, что Раймонд Вейонис пока не собирается уезжать из Риги, поскольку ему хватает и частых поездок по регионам республики.
«У канцелярии президента нет подобного плана, как в Эстонии, но я хотел бы сказать, что президент всегда подчеркивает: Латвия это не только Рига. Президент часто ездит в регионы, посещает города и края, где всегда встречается с жителями, где у каждого есть возможность задать вопрос», — пояснил советник Вейониса по делам прессы Янис Сикснис.
Скептически к идее временно перенести работу главы государства из Риги в другой город, например, в Даушавпилс, отнеслась и экс-президент Вайра Вике-Фрейберга. По ее мнению, в этом нет особой надобности, и Рига не должна терять свое историческое и символическое значение.
При этом эксперты оценивают решение президента Эстонии в позитивном ключе.
«В отношении к русскоязычным важно не только демонстрировать позицию, но также и жесты. И это очень красивый жест, который несет в себе позитивное значение», — считает политолог Юрис Розенвалдс.
Похожую позицию по этому поводу выразил и политолог Ивар Иябс, заявивший, что переезд президента в Нарву покажет, что этот город такая же составная часть Эстонии, как Пярну или Тарту.
Временный переезд Вейониса в один из регионов Латвии поддерживают также и жители Латвии. Согласно результатам опроса, позитивно эту идею оценили 62% респондентов.
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Ветерок живёт полной жизнью, жаль, что только народ под ногами путается----какие-то вопросы задаёт, интересуется зарплатами канцелярии, короче мешает полноценно жить и наслаждаться!----зачем вообще нужен этот, народ???« ответить
Пусть поживёт в Зилупе или Резекне...« ответить