Вейонис отказался уезжать из Риги, как этого хочет народ. И здесь неплохо кормят!(2)

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LETA
Герман Бергер
22:35 28.01.2018
Наша Латвия / Социум

Президент Латвии Раймондс Вейонис пока не собирается следовать примеру президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, которая на время решила переехать из Таллинна в провинцию, откуда она и собирается исполнять обязанности главы государства.

Как отмечает программа LNT Ziņas, Кальюлайд в начале года заявила, что на месяц отправляется работать в приграничной Нарве. Таким образом она хочет продемонстрировать, что город, большинство жителей которого является русскоязычным, принадлежит государству в такой же большой мере, как и вся Эстония.

 

«Кстати, я пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией, когда Vaba Lava закончит строительство своего здания, чтобы показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, а также ценит Нарву», — сказала президент в интервью.

 

В канцелярии резидента Латвии сообщили, что Раймонд Вейонис пока не собирается уезжать из Риги, поскольку ему хватает и частых поездок по регионам республики.

 

«У канцелярии президента нет подобного плана, как в Эстонии, но я хотел бы сказать, что президент всегда подчеркивает: Латвия это не только Рига. Президент часто ездит в регионы, посещает города и края, где всегда встречается с жителями, где у каждого есть возможность задать вопрос», — пояснил советник Вейониса по делам прессы Янис Сикснис.

 

Скептически к идее временно перенести работу главы государства из Риги в другой город, например, в Даушавпилс, отнеслась и экс-президент Вайра Вике-Фрейберга. По ее мнению, в этом нет особой надобности, и Рига не должна терять свое историческое и символическое значение.

 

При этом эксперты оценивают решение президента Эстонии в позитивном ключе.

 

«В отношении к русскоязычным важно не только демонстрировать позицию, но также и жесты. И это очень красивый жест, который несет в себе позитивное значение», — считает политолог Юрис Розенвалдс.

 

Похожую позицию по этому поводу выразил и политолог Ивар Иябс, заявивший, что переезд президента в Нарву покажет, что этот город такая же составная часть Эстонии, как Пярну или Тарту.

 

Временный переезд Вейониса в один из регионов Латвии поддерживают также и жители Латвии. Согласно результатам опроса, позитивно эту идею оценили 62% респондентов.

 

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rus.delfi / Фото
Комментарии (2)
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10 дюймов 22:46 28:01:2018

Ветерок живёт полной жизнью, жаль, что только народ под ногами путается----какие-то вопросы задаёт, интересуется зарплатами канцелярии, короче мешает полноценно жить и наслаждаться!----зачем вообще нужен этот, народ???

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нашего в Латгалию! 23:27 28:01:2018

Пусть поживёт в Зилупе или Резекне...

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Мнение
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