Президент Русской общины Латвии Владимир Соколов направил главе государства Раймондсу Вейонису открытое письмо с призывом отдать на международную экспертизу Венецианской комиссии (официально — Европейская комиссия за демократию через право при Совете Европы) законопроект о новой реформе, которую продвигает министр образования Шадурскис.

Раймондс Вейонис до сих пор никак не отреагировал. Если, конечно, не считать ответом то, что он недавно заявил в официальном разговоре с премьер-министром Марисом Кучинскисом: мол, в какой-то момент все обучение в Латвии должно вестись на латышском языке, но вот когда это произойдет — вопрос.

Президент одобрил поддержанные кабинетом министров поправки к закону об образовании — о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык с 1 сентября 2019 года.

Президент отвернулся от русских. А кому не наплевать на их права?

Теперь глава Русской общины Латвии обратился уже к руководству ЕС, чтобы оно оценило атаку национальной элиты страны на русские (и не только!) школы. Владимир Соколов написал президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру, президенту Европейского совета Дональду Туску и президенту Европейского парламента Антонио Таяни.

Владимир Соколов пишет: «Я обращаюсь к Вам от имени русскоговорящего меньшинства Латвии, апеллируя к фундаментальным ценностям Европейского союза — таким, как достоинство человека, свобода, демократия и уважение к правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. У нас вызывают серьезное беспокойство планы латвийского правительства запретить билингвальное образование для национальных меньшинств в публичных и частных школах».

Сегодня более чем для трети жителей страны русский язык — родной. Язык национального меньшинства, как и обучение на нем, имеет здесь долгую историю. Например, первая русская школа открылась на той территории, которая позже стала называться Латвией, в 1789 году. Тогда этот регион была частью Российской империи. Во время Первой республики, с 1919 года, русские учебные заведения в Латвии имели автономные права, предоставленные всем школам меньшинств. Даже во время нацистской оккупации в Латвии продолжали свою работу 217 русских школ. В советские времена обучение на русском языке также было обеспечено.

«И только во времена Европейского союза существует реальная возможность упразднения этой интеллектуальной и культурной традиции — преподавания на русском, просуществовавшей века, при полном игнорировании интересов лиц, принадлежащих к меньшинствам», — пишет Владимир Соколов.

В соответствии с проектом изменений к закону об образовании и закону об общем образовании, подготовленным правительством и поданным в Сейм, билингвальное преподавание в школах меньшинств должно быть постепенно отменено, начиная со следующего года. Фактически язык национальных меньшинств будет разрешен только на уроке языка и литературы нацменьшинств. Это, конечно, существенно уменьшает возможности образования на языке нацменьшинств, предоставляемые в этой части Европейского союза.

«Мы считаем, что после присоединения Латвии к Европейскому союзу русскоговорящее население, традиционно проживающее на этой территории, должно считаться европейцами, и в отношении них не должна допускаться дискриминация по признаку принадлежности к национальным меньшинствам. Мы убеждены, что после присоединения к Европейскому союзу европейские органы власти разделяют и ответственность по защите и свободному развитию русского языка на этой территории», — подчеркивает автор письма первым лицам ЕС.

Владимир Соколов спрашивает у руководства главных структур ЕС: что означают европейские времена для русскоязычного меньшинства в Латвии?

«В каком объеме европейские фундаментальные ценности применимы к русскоговорящему меньшинству Латвии? И в каком объеме уменьшение существующего уровня защиты наперекор ясно выраженной воле самого меньшинства совместимо с европейскими ценностями?» — задает вопросы автор письма и убедительно просит глав ЕС «включиться в развитие ситуации с правами нацменьшинств в Латвии».

Евгений Лешковский