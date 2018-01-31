Вейонис отвернулся от русских Латвии(34)

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Анатолий Тарасов
08:00 31.01.2018
Политика / Правительство

Президент Русской общины Латвии Владимир Соколов направил главе государства Раймондсу Вейонису открытое письмо с призывом отдать на международную экспертизу Венецианской комиссии (официально — Европейская комиссия за демократию через право при Совете Европы) законопроект о новой реформе, которую продвигает министр образования Шадурскис.

Раймондс Вейонис до сих пор никак не отреагировал. Если, конечно, не считать ответом то, что он недавно заявил в официальном разговоре с премьер-министром Марисом Кучинскисом: мол, в какой-то момент все обучение в Латвии должно вестись на латышском языке, но вот когда это произойдет — вопрос.

 

Президент одобрил поддержанные кабинетом министров поправки к закону об образовании — о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык с 1 сентября 2019 года.

 

Президент отвернулся от русских. А кому не наплевать на их права?

 

Теперь глава Русской общины Латвии обратился уже к руководству ЕС, чтобы оно оценило атаку национальной элиты страны на русские (и не только!) школы. Владимир Соколов написал президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру, президенту Европейского совета Дональду Туску и президенту Европейского парламента Антонио Таяни.

 

Владимир Соколов пишет: «Я обращаюсь к Вам от имени русскоговорящего меньшинства Латвии, апеллируя к фундаментальным ценностям Европейского союза — таким, как достоинство человека, свобода, демократия и уважение к правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. У нас вызывают серьезное беспокойство планы латвийского правительства запретить билингвальное образование для национальных меньшинств в публичных и частных школах».

 

Сегодня более чем для трети жителей страны русский язык — родной. Язык национального меньшинства, как и обучение на нем, имеет здесь долгую историю. Например, первая русская школа открылась на той территории, которая позже стала называться Латвией, в 1789 году. Тогда этот регион была частью Российской империи. Во время Первой республики, с 1919 года, русские учебные заведения в Латвии имели автономные права, предоставленные всем школам меньшинств. Даже во время нацистской оккупации в Латвии продолжали свою работу 217 русских школ. В советские времена обучение на русском языке также было обеспечено.

 

«И только во времена Европейского союза существует реальная возможность упразднения этой интеллектуальной и культурной традиции — преподавания на русском, просуществовавшей века, при полном игнорировании интересов лиц, принадлежащих к меньшинствам», — пишет Владимир Соколов.

 

В соответствии с проектом изменений к закону об образовании и закону об общем образовании, подготовленным правительством и поданным в Сейм, билингвальное преподавание в школах меньшинств должно быть постепенно отменено, начиная со следующего года. Фактически язык национальных меньшинств будет разрешен только на уроке языка и литературы нацменьшинств. Это, конечно, существенно уменьшает возможности образования на языке нацменьшинств, предоставляемые в этой части Европейского союза.

 

«Мы считаем, что после присоединения Латвии к Европейскому союзу русскоговорящее население, традиционно проживающее на этой территории, должно считаться европейцами, и в отношении них не должна допускаться дискриминация по признаку принадлежности к национальным меньшинствам. Мы убеждены, что после присоединения к Европейскому союзу европейские органы власти разделяют и ответственность по защите и свободному развитию русского языка на этой территории», — подчеркивает автор письма первым лицам ЕС.

 

Владимир Соколов спрашивает у руководства главных структур ЕС: что означают европейские времена для русскоязычного меньшинства в Латвии?

 

«В каком объеме европейские фундаментальные ценности применимы к русскоговорящему меньшинству Латвии? И в каком объеме уменьшение существующего уровня защиты наперекор ясно выраженной воле самого меньшинства совместимо с европейскими ценностями?» — задает вопросы автор письма и убедительно просит глав ЕС «включиться в развитие ситуации с правами нацменьшинств в Латвии».

 

 

Евгений Лешковский

Sputnik / Фото LETA
Комментарии (34)
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У Латвии другие приоритеты 08:09 31:01:2018

У нас в цене права сексменьшинств и скоро они возьмут бразды правления в свои ручонки.

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CCCP 08:33 31:01:2018

Отвернулся, это хорошо для нас, перестал трахать. Но повернулся к нам задом, тут мы найдём Русских Моисеевых и даже Жириновских проехаться по бездорожью, замесить гавнецо и заодно передавить всех глистов.

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вова 09:37 31:01:2018

Евреи древний и умный народ , у них национальность по маме ,а не по очень качественному латышскому языку в устах президента определяется.
Так-то.

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СОВЕТНИК ДЬЯВОЛА (БЫВШИЙ БОГА) 10:18 31:01:2018

У..у.у..!
Предатель..!
Скоро сделают всех латышами...
Несчастными..
(а латыши считают, что быть Латышами -
- это О.. О.. О.. о.. о..о ..!!!
Очень почётно..!

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Grisa 12:29 31:01:2018

Nado u elerte sprositj soros videljaet ese deneg na rusofobiju i dovedenie strani do grazdanskoi voini s posledujusim vtjagivaniem Rossii??

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Александр Шерстобитов 13:21 31:01:2018

_Президент Русской общины Латвии Владимир Соколов направил главе государства Раймондсу Вейонису открытое письмо_

Лучше бы мне он послал своё письмо. А то у меня кончилась туалетная бумага.

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СМЕРШ 08:25 31:01:2018

Правильно писать: Вейонис & “Мозаика”

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интеграция 08:38 31:01:2018

Есть категория «окупантов» из бывшего СССР желающих здесь остаться навсегда. При этом интегрироваться отказываются, отказываются изучать язык и натурализовываться. В ответ не имеют нормальной работы, закрыта карьера, получают конвертные зарплаты, не понимая языка постоянно попадают в просак изза незнания законов и правил. И все им должны. Зачем мне, латышу честно платящему налоги, оплачивать им блага цывилизации отнимая деньги у своих соплеменников. Зачем мне этим неблагодарным быдлякам оплачивать образование, здравоохранение, питание и социальное жильё, платить пособия наконец. Если они отказываются нас уважать, то предлогаю помочь им с переездом в РФ. Даже не в кредит, а бесплатно готов купить билеты и проводить на поезд. Зачем их здесь мучить и позволять им мучить нас. Зачем нам учит ь русский язык, если он нам не нужен. Я например выучил русский в совершенствии только ради того, чтобы с этим быдляком разговаривать, которые проживя здесь всю жизнь, так и не смогли выучить столь простой язык. Заметьте, что от этих «окупантов» исходят все проблемы. Например у меня на даче есть по-соседству русская семья окупантов, каждую субботу они как оборотни напиваются до безсознательного состояния и начинаю орать и буянить. Их дети проделывают дырки в заборах и залезают воровать на соседские участки, родители напившись испражняются прямо через забор, бросают окурки и бутылки, мат стоит трёхэтажный на весь посёлок. При этом налоги они не платят, держат полулегальный автосервис не платящий налоги, их дети заслышав латышскую речь или музыку начинают грязно ругаться. И это только один пример, а таких примеров множество. На работе есть окупанты современности с Украины и Белоруси, так они здесь тоже живут годами ненавидя латышей, отказываясь интегрироваться и при этом хотят здесь остаться отнимая работу у местных. Все их разговоры на эту тему сводятся к тому, что ждут они Путина с армией который приедит и уничтожит разом всех латыышей и разрешит им строить здесь свой «русский мир».

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Умничка, переписал почти грамотно 08:50 31:01:2018

Лет несколько обратно, один л а ты ш подсчитал, что около 90 % бизнеса в Латвии в руках НЕлатышей. Реального бизнеса, который приносит деньги в казну. Вот так. Так что вопрос, кто кого кормит.

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istais lotvietis 10:02 31:01:2018

Вот у любителей идей ГИТЛЕРА и Геббельса уже 25 лет одна и таже песня про свой язык , а про то что латвия в полной Ж,,,ПЕ увы ........

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idol 10:09 31:01:2018

очень скоро здесь будет пустыня останутся только пи...дра....ла.ла

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ответ интеграции 10:14 31:01:2018

Точно такую же историю знаю про своих соседей - латышей , которые пьют и не платят налоги. И что из этого следует ? Что мно и вам не повезло с соседями .

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Latviešu НЕ patriots 10:30 31:01:2018

Ппридурок и не лечишься возьми лопатуу вырой себе могилу ничего хорошего в этой жизни тебя не ждёт

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смерш 10:45 31:01:2018

отрежь себе язык, выколи глаза, проколи барабанные перепонки и отруби пальцы, чтобы никогда не говорить на русском, не слышать русского, не читать на русском и не писать на русском языке. и будет полное счастье. херова интеграция.

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СОВЕТНИК БОГА 10:55 31:01:2018

ненавидя латышей
++++++++++++++
Почему Вы написали, что Мы Вас-Латышей ненавидим.!?
Это вовсе не так.
Мы уважаем Латышей.
Именно за Ваш прибалтийский менталитет.
Ну не все же Русские плохие...
А как Нам без Своего Языка - Русского.?

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Rapid 10:55 31:01:2018

Давно ли ты, убогий, с дерева слез? Ты, значит, честно платишь налоги, а русские, украинцы и белорусы их не платят? Это надо быть больному на всю голову, что бы утверждать: "Зачем мне, латышу честно платящему налоги, оплачивать им блага цывилизации отнимая деньги у своих соплеменников. Зачем мне этим неблагодарным быдлякам оплачивать образование, здравоохранение, питание и социальное жильё, платить пособия наконец...". Встречный вопрос к тебе, честному латышу: зачем мне, коренному русскому, предки которого живут на этой территории уже 300 лет, честно платящему налоги, вполне успешному гражданину, выслушивать твои бредни в свой адрес и в адрес таких же как я русскоязычных жителей, которых здесь пол страны? Мы сами себе зарабатываем на хлеб насущный и у таких как ты ничего не просим. Мы работаем и создаем ВВП страны. А твои сказки про соседей на твоей даче - это всего лишь частный случай. У меня лично таких соседей нет, прекрасно уживаемся и с латышами и с украинцами, и с белорусами, и с поляками. А к тебе, ненавидящему другие национальности, притягивается всё негативное. Ты - ксенофоб! Если такой человек любит свою нацию, но ненавидит остальные, значит он ненавидит часть народа своей страны!

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ОТВЕТ 11:44 31:01:2018

А русскоговорящие (это не только русские) тоже платят налоги и тоже хотят хорошего образования на родном языке для своих детей за сои деньги. Ведь понятно, что лучшее восприятие на языке, на котором говорят с рождения.И да, мы тоже хотим сохранить свой родной язык.
И дома мы не за что не будем говорить на латышском, когда есть такой красивый и богатый РУССКИЙ язык. И да, будем работать, чтоб заработать на репетиторов, потому что ваши латышские учителя ни на каком языке учить не могут - моя коллега-латышка водит ребёнка на частные уроки по физике к преподовательнице из русской школы.

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Успокойся интеграция 12:11 31:01:2018

Во время кризиса я норм. латышам работу находил , когда они лапу сосали...
Сын опуканта.

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001 13:01 31:01:2018

Ну это вы зря, я всех латышов повыгонял , что бы атмосферу в коллективе не портили

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iskander 13:40 31:01:2018

не надо под видом интеграции осуществлять ассимиляцию с запретом идентичности

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LL 08:46 31:01:2018

Eiropa tikai uzslavēs par veidu , ka krieveļiem parāda viņu vietu pie divām pēdām, kur viņš var ar sevi sarunāties. Un vispār ,kas tas krievs vispār ir?

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Latviešu patriots 08:57 31:01:2018

Vēl viens truls skauģis.
Man tevi žēl maita, aizver muti, grūti būt kremļa trollim.

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нина 10:36 31:01:2018

ты,лл, главное не забудь своё место маленький напыщенный хлыщ,а оно где-то у параши !!!!

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нина 10:38 31:01:2018

ты,лл, главное не забудь своё место маленький напыщенный хлыщ,а оно где-то у параши !!!! наш президент не отвернулся от русскоязычных,потому что никогда к ним и не поворачивался,он делает всё ,чтобы угодить национально озабоченным !!!

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Саня 09:37 31:01:2018

А при следующей оккупации будет настоящая оккупация.
Подумайте об этом, если есть, чем думать

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И в Латвии есть НОД 15:08 31:01:2018

Будет? Вообще-то уже.

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123

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству 

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