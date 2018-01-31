Раймондс Вейонис до сих пор никак не отреагировал. Если, конечно, не считать ответом то, что он недавно заявил в официальном разговоре с премьер-министром Марисом Кучинскисом: мол, в какой-то момент все обучение в Латвии должно вестись на латышском языке, но вот когда это произойдет — вопрос.
Президент одобрил поддержанные кабинетом министров поправки к закону об образовании — о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык с 1 сентября 2019 года.
Президент отвернулся от русских. А кому не наплевать на их права?
Теперь глава Русской общины Латвии обратился уже к руководству ЕС, чтобы оно оценило атаку национальной элиты страны на русские (и не только!) школы. Владимир Соколов написал президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру, президенту Европейского совета Дональду Туску и президенту Европейского парламента Антонио Таяни.
Владимир Соколов пишет: «Я обращаюсь к Вам от имени русскоговорящего меньшинства Латвии, апеллируя к фундаментальным ценностям Европейского союза — таким, как достоинство человека, свобода, демократия и уважение к правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. У нас вызывают серьезное беспокойство планы латвийского правительства запретить билингвальное образование для национальных меньшинств в публичных и частных школах».
Сегодня более чем для трети жителей страны русский язык — родной. Язык национального меньшинства, как и обучение на нем, имеет здесь долгую историю. Например, первая русская школа открылась на той территории, которая позже стала называться Латвией, в 1789 году. Тогда этот регион была частью Российской империи. Во время Первой республики, с 1919 года, русские учебные заведения в Латвии имели автономные права, предоставленные всем школам меньшинств. Даже во время нацистской оккупации в Латвии продолжали свою работу 217 русских школ. В советские времена обучение на русском языке также было обеспечено.
«И только во времена Европейского союза существует реальная возможность упразднения этой интеллектуальной и культурной традиции — преподавания на русском, просуществовавшей века, при полном игнорировании интересов лиц, принадлежащих к меньшинствам», — пишет Владимир Соколов.
В соответствии с проектом изменений к закону об образовании и закону об общем образовании, подготовленным правительством и поданным в Сейм, билингвальное преподавание в школах меньшинств должно быть постепенно отменено, начиная со следующего года. Фактически язык национальных меньшинств будет разрешен только на уроке языка и литературы нацменьшинств. Это, конечно, существенно уменьшает возможности образования на языке нацменьшинств, предоставляемые в этой части Европейского союза.
«Мы считаем, что после присоединения Латвии к Европейскому союзу русскоговорящее население, традиционно проживающее на этой территории, должно считаться европейцами, и в отношении них не должна допускаться дискриминация по признаку принадлежности к национальным меньшинствам. Мы убеждены, что после присоединения к Европейскому союзу европейские органы власти разделяют и ответственность по защите и свободному развитию русского языка на этой территории», — подчеркивает автор письма первым лицам ЕС.
Владимир Соколов спрашивает у руководства главных структур ЕС: что означают европейские времена для русскоязычного меньшинства в Латвии?
«В каком объеме европейские фундаментальные ценности применимы к русскоговорящему меньшинству Латвии? И в каком объеме уменьшение существующего уровня защиты наперекор ясно выраженной воле самого меньшинства совместимо с европейскими ценностями?» — задает вопросы автор письма и убедительно просит глав ЕС «включиться в развитие ситуации с правами нацменьшинств в Латвии».
Евгений Лешковский
У нас в цене права сексменьшинств и скоро они возьмут бразды правления в свои ручонки.« ответить
Отвернулся, это хорошо для нас, перестал трахать. Но повернулся к нам задом, тут мы найдём Русских Моисеевых и даже Жириновских проехаться по бездорожью, замесить гавнецо и заодно передавить всех глистов.« ответить
Евреи древний и умный народ , у них национальность по маме ,а не по очень качественному латышскому языку в устах президента определяется.« ответить
Так-то.
У..у.у..!« ответить
Предатель..!
Скоро сделают всех латышами...
Несчастными..
(а латыши считают, что быть Латышами -
- это О.. О.. О.. о.. о..о ..!!!
Очень почётно..!
Nado u elerte sprositj soros videljaet ese deneg na rusofobiju i dovedenie strani do grazdanskoi voini s posledujusim vtjagivaniem Rossii??« ответить
_Президент Русской общины Латвии Владимир Соколов направил главе государства Раймондсу Вейонису открытое письмо_« ответить
Лучше бы мне он послал своё письмо. А то у меня кончилась туалетная бумага.
Правильно писать: Вейонис & “Мозаика”« ответить
Есть категория «окупантов» из бывшего СССР желающих здесь остаться навсегда. При этом интегрироваться отказываются, отказываются изучать язык и натурализовываться. В ответ не имеют нормальной работы, закрыта карьера, получают конвертные зарплаты, не понимая языка постоянно попадают в просак изза незнания законов и правил. И все им должны. Зачем мне, латышу честно платящему налоги, оплачивать им блага цывилизации отнимая деньги у своих соплеменников. Зачем мне этим неблагодарным быдлякам оплачивать образование, здравоохранение, питание и социальное жильё, платить пособия наконец. Если они отказываются нас уважать, то предлогаю помочь им с переездом в РФ. Даже не в кредит, а бесплатно готов купить билеты и проводить на поезд. Зачем их здесь мучить и позволять им мучить нас. Зачем нам учит ь русский язык, если он нам не нужен. Я например выучил русский в совершенствии только ради того, чтобы с этим быдляком разговаривать, которые проживя здесь всю жизнь, так и не смогли выучить столь простой язык. Заметьте, что от этих «окупантов» исходят все проблемы. Например у меня на даче есть по-соседству русская семья окупантов, каждую субботу они как оборотни напиваются до безсознательного состояния и начинаю орать и буянить. Их дети проделывают дырки в заборах и залезают воровать на соседские участки, родители напившись испражняются прямо через забор, бросают окурки и бутылки, мат стоит трёхэтажный на весь посёлок. При этом налоги они не платят, держат полулегальный автосервис не платящий налоги, их дети заслышав латышскую речь или музыку начинают грязно ругаться. И это только один пример, а таких примеров множество. На работе есть окупанты современности с Украины и Белоруси, так они здесь тоже живут годами ненавидя латышей, отказываясь интегрироваться и при этом хотят здесь остаться отнимая работу у местных. Все их разговоры на эту тему сводятся к тому, что ждут они Путина с армией который приедит и уничтожит разом всех латыышей и разрешит им строить здесь свой «русский мир».« ответить
Лет несколько обратно, один л а ты ш подсчитал, что около 90 % бизнеса в Латвии в руках НЕлатышей. Реального бизнеса, который приносит деньги в казну. Вот так. Так что вопрос, кто кого кормит.« ответить
Вот у любителей идей ГИТЛЕРА и Геббельса уже 25 лет одна и таже песня про свой язык , а про то что латвия в полной Ж,,,ПЕ увы ........« ответить
очень скоро здесь будет пустыня останутся только пи...дра....ла.ла« ответить
Точно такую же историю знаю про своих соседей - латышей , которые пьют и не платят налоги. И что из этого следует ? Что мно и вам не повезло с соседями .« ответить
Ппридурок и не лечишься возьми лопатуу вырой себе могилу ничего хорошего в этой жизни тебя не ждёт« ответить
отрежь себе язык, выколи глаза, проколи барабанные перепонки и отруби пальцы, чтобы никогда не говорить на русском, не слышать русского, не читать на русском и не писать на русском языке. и будет полное счастье. херова интеграция.« ответить
ненавидя латышей« ответить
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Почему Вы написали, что Мы Вас-Латышей ненавидим.!?
Это вовсе не так.
Мы уважаем Латышей.
Именно за Ваш прибалтийский менталитет.
Ну не все же Русские плохие...
А как Нам без Своего Языка - Русского.?
Давно ли ты, убогий, с дерева слез? Ты, значит, честно платишь налоги, а русские, украинцы и белорусы их не платят? Это надо быть больному на всю голову, что бы утверждать: "Зачем мне, латышу честно платящему налоги, оплачивать им блага цывилизации отнимая деньги у своих соплеменников. Зачем мне этим неблагодарным быдлякам оплачивать образование, здравоохранение, питание и социальное жильё, платить пособия наконец...". Встречный вопрос к тебе, честному латышу: зачем мне, коренному русскому, предки которого живут на этой территории уже 300 лет, честно платящему налоги, вполне успешному гражданину, выслушивать твои бредни в свой адрес и в адрес таких же как я русскоязычных жителей, которых здесь пол страны? Мы сами себе зарабатываем на хлеб насущный и у таких как ты ничего не просим. Мы работаем и создаем ВВП страны. А твои сказки про соседей на твоей даче - это всего лишь частный случай. У меня лично таких соседей нет, прекрасно уживаемся и с латышами и с украинцами, и с белорусами, и с поляками. А к тебе, ненавидящему другие национальности, притягивается всё негативное. Ты - ксенофоб! Если такой человек любит свою нацию, но ненавидит остальные, значит он ненавидит часть народа своей страны!« ответить
А русскоговорящие (это не только русские) тоже платят налоги и тоже хотят хорошего образования на родном языке для своих детей за сои деньги. Ведь понятно, что лучшее восприятие на языке, на котором говорят с рождения.И да, мы тоже хотим сохранить свой родной язык.« ответить
И дома мы не за что не будем говорить на латышском, когда есть такой красивый и богатый РУССКИЙ язык. И да, будем работать, чтоб заработать на репетиторов, потому что ваши латышские учителя ни на каком языке учить не могут - моя коллега-латышка водит ребёнка на частные уроки по физике к преподовательнице из русской школы.
Во время кризиса я норм. латышам работу находил , когда они лапу сосали...« ответить
Сын опуканта.
Ну это вы зря, я всех латышов повыгонял , что бы атмосферу в коллективе не портили« ответить
не надо под видом интеграции осуществлять ассимиляцию с запретом идентичности« ответить
Eiropa tikai uzslavēs par veidu , ka krieveļiem parāda viņu vietu pie divām pēdām, kur viņš var ar sevi sarunāties. Un vispār ,kas tas krievs vispār ir?« ответить
Vēl viens truls skauģis.« ответить
Man tevi žēl maita, aizver muti, grūti būt kremļa trollim.
ты,лл, главное не забудь своё место маленький напыщенный хлыщ,а оно где-то у параши !!!!« ответить
ты,лл, главное не забудь своё место маленький напыщенный хлыщ,а оно где-то у параши !!!! наш президент не отвернулся от русскоязычных,потому что никогда к ним и не поворачивался,он делает всё ,чтобы угодить национально озабоченным !!!« ответить
А при следующей оккупации будет настоящая оккупация.« ответить
Подумайте об этом, если есть, чем думать
Будет? Вообще-то уже.« ответить