Вейонис: Римшевич должен уйти сам! (6)

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LETA
Герман Бергер
22:35 19.02.2018
Политика / Политики

Чтобы уменьшить негативные последствия не только для финансового сектора Латвии, но и для репутации государства в целом, президент Банка Латвии Илмар Римшевич должен уйти в отставку, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис.

«Наша цель — правовое государство. Поэтому правоохранительные органы и органы финансового надзора должны продолжать начатую работу независимо, принципиально и оперативно, чтобы каждый житель Латвии был уверен, что независимо от статуса, должности и влияния коррупционные и уголовно наказуемые деяния недопустимы, и виновные будут привлечены к ответственности», — сказал Вейонис.

 

События в финансовом секторе Латвии будут детально обсуждаться на этой неделе на заседании Совета по национальной безопасности, добавил президент.

 

Как сообщалось, Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в требовании и принятии взятки в крупном размере.

LETA / Фото
Комментарии (6)
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10 дюймов 23:21 19:02:2018

хвост крутит собакой----КТО ТЫ, вейонис?-----КТО ТЕБЯ избрал? -----КОМУ ТЫ служишь?===на эти и другие вопросы ветерок ответить не может ибо это обычный половичёк об который вытирают ноги ВСЕ кто хочет----может ТЕБЕ самому уйти!!!

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СССР 23:25 19:02:2018

Вова привет передал!

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фунт 23:28 19:02:2018

Сначала с малого начните, пусть в городских и районных самоуправлениях чиновники-хуторяне прекратят взятки вымогать, и пусть очистят суды от коррумпированных судей.

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janka 00:04 20:02:2018

udarim avtoprobegom po bezdoroziju birokratii i razgiljdjaistva! ura tovarisci!
O.Bender

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Latviešu patriots 00:45 20:02:2018

Vējonis ir mūsu Latviešu tautas prezidents! Malacis!

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Kak tak to 04:57 20:02:2018

Boitsa chto Rimsevich zagovorit, vidno sam tam grelsya.

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Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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