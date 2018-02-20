«Наша цель — правовое государство. Поэтому правоохранительные органы и органы финансового надзора должны продолжать начатую работу независимо, принципиально и оперативно, чтобы каждый житель Латвии был уверен, что независимо от статуса, должности и влияния коррупционные и уголовно наказуемые деяния недопустимы, и виновные будут привлечены к ответственности», — сказал Вейонис.
События в финансовом секторе Латвии будут детально обсуждаться на этой неделе на заседании Совета по национальной безопасности, добавил президент.
Как сообщалось, Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона в требовании и принятии взятки в крупном размере.
хвост крутит собакой----КТО ТЫ, вейонис?-----КТО ТЕБЯ избрал? -----КОМУ ТЫ служишь?===на эти и другие вопросы ветерок ответить не может ибо это обычный половичёк об который вытирают ноги ВСЕ кто хочет----может ТЕБЕ самому уйти!!!« ответить
Вова привет передал!« ответить
Сначала с малого начните, пусть в городских и районных самоуправлениях чиновники-хуторяне прекратят взятки вымогать, и пусть очистят суды от коррумпированных судей.« ответить
udarim avtoprobegom po bezdoroziju birokratii i razgiljdjaistva! ura tovarisci!« ответить
O.Bender
Vējonis ir mūsu Latviešu tautas prezidents! Malacis!« ответить
Boitsa chto Rimsevich zagovorit, vidno sam tam grelsya.« ответить