Вейонис вернул поправки о запрете офшорам участвовать в закупках(2)

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Тимур Пушкарев
17:21 09.02.2018
Политика / Политика

Президент Латвии Раймонд Вейонис вернул на повторное рассмотрение в Сейм поправки к закону о публичных закупках, предусматривающие запрет на участие офшоров в этих закупках, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента.

«Я уже седьмой раз возвращаю закон в Сейм из-за поспешных и непродуманных предложений. Поправки к закону о публичных закупках наглядно показывают, что третье чтение — не тот момент, чтобы предлагать решения, которые в предыдущих чтениях не обсуждались и не разработаны должным образом. Поспешный и непродуманный законодательный процесс не в интересах жителей Латвии», — заявил президент.

 

В письме спикеру Сейма Инаре Мурниеце Вейонис указывает на значительные недочеты нормы об исключении претендентов из публичных закупок, что может привести к расходам и убыткам для государственного бюджета из-за возможного нарушения правовых норм ЕС. Вейонис обращает внимание на спорные условия, которые ставят зарегистрированные в Латвии предприятия в худшее положение по сравнению с иностранными предприятиями, чьи владельцы зарегистрированы в безналоговых странах или на территориях.

 

С учетом того, что президент с 7 по 15 февраля находится с визитом в Корее, его письмо председателю Сейма подписано электронной подписью.

 

Как сообщалось, 1 февраля Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону публичных закупках, запрещающие участвовать в них предприятиям, зарегистрированным в странах с низкими налогами, а также претендентам из Латвии, которые в значительной мере принадлежат таким предприятиям.

 

Это предложение подала фракция национального объединения «Все для Латвии»-Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ.

 

Согласно поправкам, заказчик исключает из закупочной процедуры зарегистрированного в Латвии кандидата или претендента, держателем более 25% долей капитала или акций которого является предприятие, зарегистрированное в стране с низкими налогами или в безналоговой стране (территории).

 

Из закупочной процедуры исключается также кандидат или претендент, если он является предприятием, зарегистрированным в стране с низкими налогами или в безналоговой стране (территории). Это условие будет касаться также менее крупных закупок и указанных в предложении субподрядчиков.

LETA / Фото LETA
Комментарии (2)
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давно пора! 18:01 09:02:2018

Кричу об этом на каждом углу! Наконец услышали! И следует ограничить прибыль таких комерсантов до 10%, принять правило: 60% материал+40% зарплаты +10% прибыли (это очень много на мировом рынке с переизбытком финансовых средств,). Запретить закупать материалы и услуги у офшоров, ограничить апетиты проектировщиков. Не секрет, что сейчас проектируют программы-роботы, а «проектировщики» только ставят свои подписи проверив цыфры, а часто и не проверяя вовсе. Надо обрезать все «кормушки» казнокрадов и их пособников! Все эти услуги со стороны обеспечиваемыми микриками-однодневаами состоящими из двух столов и двух стульев в арендуемой квартире, где на одном кресле зиц-председатель, а на втором секретарь на минималке. Мы тоним в долгах и не далёк тот день, когда разворованые еврофонды потребуют вернуть и тогда банкротство гарантировано. И личную ответственность того же Ушакова. Зарплата у него большая, пусть страхует свои риски в страховой компании, раз сам (и команда) формально голодранцы с громадными неоплатными долгами. И вообще муницыпальные (общественные) услуги должны обеспечивать государственные подконтрольные мэрам городов бесприбыльными компаниями. Тогда и порядок будет и работы всем хватит. Миллиарды улетают в офшор, а народ дерётся в магазинах у полок с просрочеными продуктами, пенсионеры копошатся в мусорниках, молодёжь разбегается... Это ведь абсурд, когда думские многомиллионные объекты строят полулегальные бродяги, а миллионы уходят в виде прибыли олигархам! Вейонис умничка! Мой первый президент Латвии заслуживающий моё уважение! Респект!

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ДТТ 18:36 09:02:2018

ЕСЛИ ЮДИН ВЕЁНИСУ ДАСТ ПРИЛИЧНУЮ КОТЛЕТУ.
ТО
ЗАКОН ВЕЁНИС ПОДПИШЕТ КАК ПИТЬ ДАТЬ...
НО ЧТОБ ЕВРЕИ ДЕЛИЛИСЬ?!

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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (13)

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