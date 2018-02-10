«Я уже седьмой раз возвращаю закон в Сейм из-за поспешных и непродуманных предложений. Поправки к закону о публичных закупках наглядно показывают, что третье чтение — не тот момент, чтобы предлагать решения, которые в предыдущих чтениях не обсуждались и не разработаны должным образом. Поспешный и непродуманный законодательный процесс не в интересах жителей Латвии», — заявил президент.
В письме спикеру Сейма Инаре Мурниеце Вейонис указывает на значительные недочеты нормы об исключении претендентов из публичных закупок, что может привести к расходам и убыткам для государственного бюджета из-за возможного нарушения правовых норм ЕС. Вейонис обращает внимание на спорные условия, которые ставят зарегистрированные в Латвии предприятия в худшее положение по сравнению с иностранными предприятиями, чьи владельцы зарегистрированы в безналоговых странах или на территориях.
С учетом того, что президент с 7 по 15 февраля находится с визитом в Корее, его письмо председателю Сейма подписано электронной подписью.
Как сообщалось, 1 февраля Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону публичных закупках, запрещающие участвовать в них предприятиям, зарегистрированным в странах с низкими налогами, а также претендентам из Латвии, которые в значительной мере принадлежат таким предприятиям.
Это предложение подала фракция национального объединения «Все для Латвии»-Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ.
Согласно поправкам, заказчик исключает из закупочной процедуры зарегистрированного в Латвии кандидата или претендента, держателем более 25% долей капитала или акций которого является предприятие, зарегистрированное в стране с низкими налогами или в безналоговой стране (территории).
Из закупочной процедуры исключается также кандидат или претендент, если он является предприятием, зарегистрированным в стране с низкими налогами или в безналоговой стране (территории). Это условие будет касаться также менее крупных закупок и указанных в предложении субподрядчиков.
Кричу об этом на каждом углу! Наконец услышали! И следует ограничить прибыль таких комерсантов до 10%, принять правило: 60% материал+40% зарплаты +10% прибыли (это очень много на мировом рынке с переизбытком финансовых средств,). Запретить закупать материалы и услуги у офшоров, ограничить апетиты проектировщиков. Не секрет, что сейчас проектируют программы-роботы, а «проектировщики» только ставят свои подписи проверив цыфры, а часто и не проверяя вовсе. Надо обрезать все «кормушки» казнокрадов и их пособников! Все эти услуги со стороны обеспечиваемыми микриками-однодневаами состоящими из двух столов и двух стульев в арендуемой квартире, где на одном кресле зиц-председатель, а на втором секретарь на минималке. Мы тоним в долгах и не далёк тот день, когда разворованые еврофонды потребуют вернуть и тогда банкротство гарантировано. И личную ответственность того же Ушакова. Зарплата у него большая, пусть страхует свои риски в страховой компании, раз сам (и команда) формально голодранцы с громадными неоплатными долгами. И вообще муницыпальные (общественные) услуги должны обеспечивать государственные подконтрольные мэрам городов бесприбыльными компаниями. Тогда и порядок будет и работы всем хватит. Миллиарды улетают в офшор, а народ дерётся в магазинах у полок с просрочеными продуктами, пенсионеры копошатся в мусорниках, молодёжь разбегается... Это ведь абсурд, когда думские многомиллионные объекты строят полулегальные бродяги, а миллионы уходят в виде прибыли олигархам! Вейонис умничка! Мой первый президент Латвии заслуживающий моё уважение! Респект!« ответить
ЕСЛИ ЮДИН ВЕЁНИСУ ДАСТ ПРИЛИЧНУЮ КОТЛЕТУ.« ответить
ТО
ЗАКОН ВЕЁНИС ПОДПИШЕТ КАК ПИТЬ ДАТЬ...
НО ЧТОБ ЕВРЕИ ДЕЛИЛИСЬ?!