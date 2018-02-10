Президент Латвии Раймонд Вейонис вернул на повторное рассмотрение в Сейм поправки к закону о публичных закупках, предусматривающие запрет на участие офшоров в этих закупках, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента.

«Я уже седьмой раз возвращаю закон в Сейм из-за поспешных и непродуманных предложений. Поправки к закону о публичных закупках наглядно показывают, что третье чтение — не тот момент, чтобы предлагать решения, которые в предыдущих чтениях не обсуждались и не разработаны должным образом. Поспешный и непродуманный законодательный процесс не в интересах жителей Латвии», — заявил президент.

В письме спикеру Сейма Инаре Мурниеце Вейонис указывает на значительные недочеты нормы об исключении претендентов из публичных закупок, что может привести к расходам и убыткам для государственного бюджета из-за возможного нарушения правовых норм ЕС. Вейонис обращает внимание на спорные условия, которые ставят зарегистрированные в Латвии предприятия в худшее положение по сравнению с иностранными предприятиями, чьи владельцы зарегистрированы в безналоговых странах или на территориях.

С учетом того, что президент с 7 по 15 февраля находится с визитом в Корее, его письмо председателю Сейма подписано электронной подписью.

Как сообщалось, 1 февраля Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону публичных закупках, запрещающие участвовать в них предприятиям, зарегистрированным в странах с низкими налогами, а также претендентам из Латвии, которые в значительной мере принадлежат таким предприятиям.

Это предложение подала фракция национального объединения «Все для Латвии»-Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ.

Согласно поправкам, заказчик исключает из закупочной процедуры зарегистрированного в Латвии кандидата или претендента, держателем более 25% долей капитала или акций которого является предприятие, зарегистрированное в стране с низкими налогами или в безналоговой стране (территории).

Из закупочной процедуры исключается также кандидат или претендент, если он является предприятием, зарегистрированным в стране с низкими налогами или в безналоговой стране (территории). Это условие будет касаться также менее крупных закупок и указанных в предложении субподрядчиков.