Вейонис вмешался в корейский конфликт(5)

Лента новостей
Латвийская армия заняла противотанковую оборону Гражданин России надул спецслужбы США Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения? В 2017 году Госполиция арестовала имущество на сумму 74 млн евро 10 лучших советов из «Секса в большом городе» По–прежнему худшие Русские: «Американцы нас просто убивали» Люди станут «абсолютно прозрачными». Готовьтесь! Народ втянулся в игру
Eще в разделе
Ринкевич: латвийцы «одурманены» пропагандой РФ! Мы это решим Нищета в Латвии ведет к ностальгии по СССР Будущее Латвии — русские у власти Премьер: телеканал на русском Латвии не нужен Муйжниекс готов реинтегрироваться в Латвию. Для неграждан «сделал, что мог»
Владимир Бучельников
15:46 13.02.2018
Политика / Правительство

Ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове нужно разрешать мирным и дипломатическим путем, заявил во время встречи с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином президент Латвии Раймонд Вейонис.

Как сообщили в канцелярии президента, во время переговоров обсуждались вопросы двусторонних политических и экономических отношений, укрепление сотрудничества, а также проблемы международной безопасности.

 

Говоря о безопасности на Корейском полуострове, Вейонис осудил провокационный действия Северной Кореи. Он также отметил, что недавние переговоры на высоком уровне между Южной и Северной Кореей стали положительным шагом в направлении мирного разрешения разногласий.

 

Президент подчеркнул, что Латвия заинтересована в развитии более тесного сотрудничества с Южной Кореей в сфере туризма, образования, культуры, транспорта и логистики.

 

«Южная Корея является одной из самых современных стран в области науки и инноваций. Латвия свое будущее также видит в развитии новых технологий и свободного доступа к публичным данным. Это создает дополнительные возможности для сотрудничества обеих стран в области исследований и инноваций, в том числе для привлечения южнокорейских инвестиций в Латвию», — сказал президент.

 

Заключение договора о свободной торговле между ЕС и Южной Кореей, а также открытие посольств в обеих странах способствовали развитию между ними экономического сотрудничества, которое в последние годы переживает быстрый рост, отметили в канцелярии.

 

Президент также пригласил Мун Чжэ Ина посетить Латвию в год ее столетия.

LETA / Фото
Комментарии (5)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
datj 16:05 13:02:2018

ты 75 млн народу советы даешь .... ты кем себя возомнил ...назначенец

« ответить
Profile_default
Апис 16:23 13:02:2018

Писец! Он представляет себя серьёзным политиком ).

« ответить
Profile_default
фыв 16:28 13:02:2018

а что вы хотите?
у него за спиной, мощная армия и растущая экономика.
скоро и пиндосов будет жизни учить

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 16:49 13:02:2018

Vējonis ir gudrs politiķis. Malacis.100% atbalstu!

« ответить
Profile_default
>>>Latviešu patriots 16:49 13:02:2018 17:21 13:02:2018

какой он политик, у него экономического образование нет,такой же хуторянин как и ты

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV