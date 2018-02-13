Ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове нужно разрешать мирным и дипломатическим путем, заявил во время встречи с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином президент Латвии Раймонд Вейонис.

Как сообщили в канцелярии президента, во время переговоров обсуждались вопросы двусторонних политических и экономических отношений, укрепление сотрудничества, а также проблемы международной безопасности.

Говоря о безопасности на Корейском полуострове, Вейонис осудил провокационный действия Северной Кореи. Он также отметил, что недавние переговоры на высоком уровне между Южной и Северной Кореей стали положительным шагом в направлении мирного разрешения разногласий.

Президент подчеркнул, что Латвия заинтересована в развитии более тесного сотрудничества с Южной Кореей в сфере туризма, образования, культуры, транспорта и логистики.

«Южная Корея является одной из самых современных стран в области науки и инноваций. Латвия свое будущее также видит в развитии новых технологий и свободного доступа к публичным данным. Это создает дополнительные возможности для сотрудничества обеих стран в области исследований и инноваций, в том числе для привлечения южнокорейских инвестиций в Латвию», — сказал президент.

Заключение договора о свободной торговле между ЕС и Южной Кореей, а также открытие посольств в обеих странах способствовали развитию между ними экономического сотрудничества, которое в последние годы переживает быстрый рост, отметили в канцелярии.

Президент также пригласил Мун Чжэ Ина посетить Латвию в год ее столетия.