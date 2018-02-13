Как сообщили в канцелярии президента, во время переговоров обсуждались вопросы двусторонних политических и экономических отношений, укрепление сотрудничества, а также проблемы международной безопасности.
Говоря о безопасности на Корейском полуострове, Вейонис осудил провокационный действия Северной Кореи. Он также отметил, что недавние переговоры на высоком уровне между Южной и Северной Кореей стали положительным шагом в направлении мирного разрешения разногласий.
Президент подчеркнул, что Латвия заинтересована в развитии более тесного сотрудничества с Южной Кореей в сфере туризма, образования, культуры, транспорта и логистики.
«Южная Корея является одной из самых современных стран в области науки и инноваций. Латвия свое будущее также видит в развитии новых технологий и свободного доступа к публичным данным. Это создает дополнительные возможности для сотрудничества обеих стран в области исследований и инноваций, в том числе для привлечения южнокорейских инвестиций в Латвию», — сказал президент.
Заключение договора о свободной торговле между ЕС и Южной Кореей, а также открытие посольств в обеих странах способствовали развитию между ними экономического сотрудничества, которое в последние годы переживает быстрый рост, отметили в канцелярии.
Президент также пригласил Мун Чжэ Ина посетить Латвию в год ее столетия.
ты 75 млн народу советы даешь .... ты кем себя возомнил ...назначенец« ответить
Писец! Он представляет себя серьёзным политиком ).« ответить
а что вы хотите?« ответить
у него за спиной, мощная армия и растущая экономика.
скоро и пиндосов будет жизни учить
Vējonis ir gudrs politiķis. Malacis.100% atbalstu!« ответить
какой он политик, у него экономического образование нет,такой же хуторянин как и ты« ответить