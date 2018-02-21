Расследование о происходящем в финансовом секторе Латвии должно быть свободно от вмешательства и завершено по возможности скорее, заявил после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом президент Латвии Раймонд Вейонис.

«Правоохранительные органы должны продолжать работу, чтобы доказать или опровергнуть обвинения против должностного лица. На расследование нельзя никаким образом влиять, и оно должно завершиться как можно быстрее, так как связано с репутацией государства и его финансовой системы», — сказал президент.

Вейонис считает, что финансовая система Латвии стабильна и беспокоиться о стабильности банков нет оснований.

Комментируя вчерашнее заявление Министерства обороны об информационной атаке против Латвии, Вейонис заявил, что Латвия непрерывно находится в состоянии своего рода гибридной войны. «Постоянно происходят разного рода информационные атаки, попытки дезинформации, очернения должностных лиц и вызывания вражды между людьми разных национальностей», — заявил глава государства.

Он призывает сохранять хладнокровие, так как доступная информация очень объемна и противоречива, поэтому нужно позволить органам безопасности работать, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Вейонис добавил, что репутация государства и финансового сектора очень важна, поэтому президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу было бы правильнее уйти в отставку.