Вейонис: вмешательство в расследование событий в финансовом секторе недопустимо(29)

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Виталий Вавилкин
13:45 21.02.2018
Политика / Правительство

Расследование о происходящем в финансовом секторе Латвии должно быть свободно от вмешательства и завершено по возможности скорее, заявил после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом президент Латвии Раймонд Вейонис.

«Правоохранительные органы должны продолжать работу, чтобы доказать или опровергнуть обвинения против должностного лица. На расследование нельзя никаким образом влиять, и оно должно завершиться как можно быстрее, так как связано с репутацией государства и его финансовой системы», — сказал президент.

 

Вейонис считает, что финансовая система Латвии стабильна и беспокоиться о стабильности банков нет оснований.

 

Комментируя вчерашнее заявление Министерства обороны об информационной атаке против Латвии, Вейонис заявил, что Латвия непрерывно находится в состоянии своего рода гибридной войны. «Постоянно происходят разного рода информационные атаки, попытки дезинформации, очернения должностных лиц и вызывания вражды между людьми разных национальностей», — заявил глава государства.

 

Он призывает сохранять хладнокровие, так как доступная информация очень объемна и противоречива, поэтому нужно позволить органам безопасности работать, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.

 

Вейонис добавил, что репутация государства и финансового сектора очень важна, поэтому президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу было бы правильнее уйти в отставку.

LETA / Фото
Комментарии (29)
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Latviešu patriots 14:04 21:02:2018

Raimondam Vējonim pilnīga taisnība! 100% atbalstu mūsu Latviešu Prezidentu!

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Ты суслика видишь? 14:22 21:02:2018

Латышский президент говоришь?! А как же "плескавас криевс" и "ставленник Кремля", как его местные нацисты называют?! :)
А вейонис - просто безвольная кукла с функциями манекена, если что!
Не веришь, прочти Сатверсме, а то даю 100%, что ни разу так и не читал сей верховный документ! :)

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Latviešu patriots 14:42 21:02:2018

Susļiku vērotājam! Latvijas Satversmē ir precīzi nodalītas gan Prezidenta, gan Saeimas funkcijas! Un starp citu, Prezidents, var neparakstīt likumus, ko pieņem Saeima, un var atlaist Saeimu kā tādu! Tā kā par dekoratīvām funkcijām Prezidentūru es nesauktu! Un Vējonis ir mūsu Latviešu Prezidents!

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>>>Latviešu patriots 14:42 21:02:2018 15:17 21:02:2018

помнится как Затлерс распустил сейм, все помнят чем это закончилось ))

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1 14:08 21:02:2018

как будто вы решаете кто вмешивается :Dddddddddddddd
посмещище

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 14:10 21:02:2018

ВЕЙОНИС - ТУПАЯ ЛАТЫШСКАЯ МАРИОНЕТКА США!!!!!
ЛАТВИЯ - ЭТО ГРЯЗНАЯ,НИЩАЯ и ВОНЮЧАЯ ПОМОЙКА - КОЛОНИАЛЬНАЯ РЕЗЕРВАЦИЯ США...
В ЛАТВИИ НЕТ НИКАКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ!!!!
МУДИЛА,ПОСМОТРИ в ОКНО,НАРОД ЛАТВИИ МАССОВО УБЕГАЕТ
В
ДРУГИЕ СТРАНЫ,ЧТОБЫ ОТ ГОЛОДА не СДОХНУТЬ
В
ТВОЕЙ ЛАТЫШСКОЙ "СТАБИЛЬНОСТИ!!!"

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А как он пел:) 14:14 21:02:2018

А не ты ли ,клоун ,третьего дня с муркой трындели,что этот перец должен подать в отставку?

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БОЖЬЯ КАРА. Не прошло и недели 14:15 21:02:2018

Рунгайнис: Дикари Латвии не нужны. Нам надо высасывать людей из Литвы, Эстонии, Исландии и Скандинавии 23

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фыв 14:21 21:02:2018

надо перестать тратить деньги на образование на русском языке. "Потому что русский язык на международном уровне не является ни языком науки, ни языком культуры, ни языком искусства, за исключением разве что балета". - говорит он. Кроме того, экономика 21 века является экономикой технологий и творческих идей. "Тот же транзит, который является экономикой 20 века, нацелен на низкую прибавочную стоимость. И если мы хотим строить будущее, то не надо цепляться за старые формы экономики. Особенно если они связаны с Россией.
-------------
походу с "экономикой 21го века" большой обоср.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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