«Правоохранительные органы должны продолжать работу, чтобы доказать или опровергнуть обвинения против должностного лица. На расследование нельзя никаким образом влиять, и оно должно завершиться как можно быстрее, так как связано с репутацией государства и его финансовой системы», — сказал президент.
Вейонис считает, что финансовая система Латвии стабильна и беспокоиться о стабильности банков нет оснований.
Комментируя вчерашнее заявление Министерства обороны об информационной атаке против Латвии, Вейонис заявил, что Латвия непрерывно находится в состоянии своего рода гибридной войны. «Постоянно происходят разного рода информационные атаки, попытки дезинформации, очернения должностных лиц и вызывания вражды между людьми разных национальностей», — заявил глава государства.
Он призывает сохранять хладнокровие, так как доступная информация очень объемна и противоречива, поэтому нужно позволить органам безопасности работать, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Вейонис добавил, что репутация государства и финансового сектора очень важна, поэтому президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу было бы правильнее уйти в отставку.
Raimondam Vējonim pilnīga taisnība! 100% atbalstu mūsu Latviešu Prezidentu!« ответить
Латышский президент говоришь?! А как же "плескавас криевс" и "ставленник Кремля", как его местные нацисты называют?! :)« ответить
А вейонис - просто безвольная кукла с функциями манекена, если что!
Не веришь, прочти Сатверсме, а то даю 100%, что ни разу так и не читал сей верховный документ! :)
Susļiku vērotājam! Latvijas Satversmē ir precīzi nodalītas gan Prezidenta, gan Saeimas funkcijas! Un starp citu, Prezidents, var neparakstīt likumus, ko pieņem Saeima, un var atlaist Saeimu kā tādu! Tā kā par dekoratīvām funkcijām Prezidentūru es nesauktu! Un Vējonis ir mūsu Latviešu Prezidents!« ответить
помнится как Затлерс распустил сейм, все помнят чем это закончилось ))« ответить
как будто вы решаете кто вмешивается :Dddddddddddddd« ответить
посмещище
ВЕЙОНИС - ТУПАЯ ЛАТЫШСКАЯ МАРИОНЕТКА США!!!!!« ответить
ЛАТВИЯ - ЭТО ГРЯЗНАЯ,НИЩАЯ и ВОНЮЧАЯ ПОМОЙКА - КОЛОНИАЛЬНАЯ РЕЗЕРВАЦИЯ США...
В ЛАТВИИ НЕТ НИКАКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ!!!!
МУДИЛА,ПОСМОТРИ в ОКНО,НАРОД ЛАТВИИ МАССОВО УБЕГАЕТ
В
ДРУГИЕ СТРАНЫ,ЧТОБЫ ОТ ГОЛОДА не СДОХНУТЬ
В
ТВОЕЙ ЛАТЫШСКОЙ "СТАБИЛЬНОСТИ!!!"
А не ты ли ,клоун ,третьего дня с муркой трындели,что этот перец должен подать в отставку?« ответить
Рунгайнис: Дикари Латвии не нужны. Нам надо высасывать людей из Литвы, Эстонии, Исландии и Скандинавии 23« ответить
надо перестать тратить деньги на образование на русском языке. "Потому что русский язык на международном уровне не является ни языком науки, ни языком культуры, ни языком искусства, за исключением разве что балета". - говорит он. Кроме того, экономика 21 века является экономикой технологий и творческих идей. "Тот же транзит, который является экономикой 20 века, нацелен на низкую прибавочную стоимость. И если мы хотим строить будущее, то не надо цепляться за старые формы экономики. Особенно если они связаны с Россией.« ответить
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походу с "экономикой 21го века" большой обоср.