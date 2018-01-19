Вейонис засомневался в добросовестной работе латвийских судов(5)

Лента новостей
Интернету предрекли скорое разрушение Как трое геев сумели победить российскую власть США наносят массированные авиаудары в 100 километрах от России МИД РФ обвинил посольство США в дестабилизации России Жириновский похвалил секс-клип ульяновских курсантов. «Это надо поощрять!» Посол Латвии: НАТО — страховка для государства МИД России: ситуация с реформой образования Латвии у нас на контроле Латвию покинули 100 тысяч человек с высшим образованием Свиристелькин поцелуй
Eще в разделе
Посол Латвии: НАТО — страховка для государства Бондарс заявил, что почти все латвийские СМИ куплены Ушаковым Евродепутат об ошибках ЕС: все это я слышала в СССР Безобидное гавканье Латвии на Путина Ушаков сравнил Жданок с Домбравой
Виталий Вавилкин
18:20 18.01.2018
Политика

Сомнения в добросовестности отдельных судей, рассматривающих дела о неплатежеспособности, не должны оставаться без реакции, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис на встрече с председателем Совета юстиции и Верховного суда Иваром Бичковичем.

Как сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента, Вейонис ожидает, что совет будет действовать и разъяснять обществу публично прозвучавшую информацию о сомнительных действиях судей, иначе это усилит недоверие общества к судебной власти.

 

Бичкович согласился с тем, что судебная власть способна критически оценить происходящее и искать решения, чтобы избежать повторения таких подозрений.

 

Президент и председатель Верховного суда обсудили также проблему зарплат судей и работников судов, отметив, что зарплаты должны быть конкурентоспособными.

LETA / Фото
Комментарии (5)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
шери 19:00 18:01:2018

не должны оставаться без реакции===============Конечно,вы их строго накажите. РОтация-высшая мера наказания Латвии

« ответить
Profile_default
Беспредел во власти ! 19:59 18:01:2018

А вейонис не в курсе, что за огромные премии в МИДе суд попросил Ринкевича извиниться вместо того, чтоб судить за присвоение необоснованно-огромных сумм?
Судьи "просят извиниться", и это судьи?! Они что в доле?.

« ответить
Profile_default
Реалист 19:10 18:01:2018

> Ивар Бичкович.

Нет.
Он Ивар-С Бичкович-С.
Не верите — посмотрите его паспорт.

« ответить
Profile_default
HJNMK,L 19:42 18:01:2018

сомневающийся президент ....это что такое ... ,? обсудили проблему зарплат судей и работников судов .... ааааа так вот он о чем ...

« ответить
Profile_default
Латвия,Рига 00:12 19:01:2018

Суд в Латвии,это триллер.Последние исследования показали Латвия это полигон где многие
десятилетия людей тайно убивают лазерным оружием,
именно лазерным оружием,не простой указкой а серьёзным оружием.
Чувствуя полную безнаказанность,ведь следов практически не остаётся , выстрела не слышно и человек
его не ощущает.Группировка огромна.Действует скрытно многие годы,уже десятилетия.
Человек умирает потом от разных болезней связанных с нарушениями
внутри тела,либо мгновенно.Врачи не хотят слышать о причинах вызвавших изменения внутри организма
и не дают, как правило, разрешение на обращение в полицию.Латвия одна
из самых страшных стран,люди умирают не зная причины вызвавшей их
недомогание.Эта мафия настолько изобретательна в сокрытии своих преступлений,что нет слов.Это по
настоящему Преступление Века!

« ответить

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)