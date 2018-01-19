Как сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента, Вейонис ожидает, что совет будет действовать и разъяснять обществу публично прозвучавшую информацию о сомнительных действиях судей, иначе это усилит недоверие общества к судебной власти.
Бичкович согласился с тем, что судебная власть способна критически оценить происходящее и искать решения, чтобы избежать повторения таких подозрений.
Президент и председатель Верховного суда обсудили также проблему зарплат судей и работников судов, отметив, что зарплаты должны быть конкурентоспособными.
не должны оставаться без реакции===============Конечно,вы их строго накажите. РОтация-высшая мера наказания Латвии« ответить
А вейонис не в курсе, что за огромные премии в МИДе суд попросил Ринкевича извиниться вместо того, чтоб судить за присвоение необоснованно-огромных сумм?« ответить
Судьи "просят извиниться", и это судьи?! Они что в доле?.
> Ивар Бичкович.« ответить
Нет.
Он Ивар-С Бичкович-С.
Не верите — посмотрите его паспорт.
сомневающийся президент ....это что такое ... ,? обсудили проблему зарплат судей и работников судов .... ааааа так вот он о чем ...« ответить
Суд в Латвии,это триллер.Последние исследования показали Латвия это полигон где многие« ответить
десятилетия людей тайно убивают лазерным оружием,
именно лазерным оружием,не простой указкой а серьёзным оружием.
Чувствуя полную безнаказанность,ведь следов практически не остаётся , выстрела не слышно и человек
его не ощущает.Группировка огромна.Действует скрытно многие годы,уже десятилетия.
Человек умирает потом от разных болезней связанных с нарушениями
внутри тела,либо мгновенно.Врачи не хотят слышать о причинах вызвавших изменения внутри организма
и не дают, как правило, разрешение на обращение в полицию.Латвия одна
из самых страшных стран,люди умирают не зная причины вызвавшей их
недомогание.Эта мафия настолько изобретательна в сокрытии своих преступлений,что нет слов.Это по
настоящему Преступление Века!