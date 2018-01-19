Сомнения в добросовестности отдельных судей, рассматривающих дела о неплатежеспособности, не должны оставаться без реакции, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис на встрече с председателем Совета юстиции и Верховного суда Иваром Бичковичем.

Как сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента, Вейонис ожидает, что совет будет действовать и разъяснять обществу публично прозвучавшую информацию о сомнительных действиях судей, иначе это усилит недоверие общества к судебной власти.

Бичкович согласился с тем, что судебная власть способна критически оценить происходящее и искать решения, чтобы избежать повторения таких подозрений.

Президент и председатель Верховного суда обсудили также проблему зарплат судей и работников судов, отметив, что зарплаты должны быть конкурентоспособными.