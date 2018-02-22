Семинедельный пост открывается четырьмя важными днями: с понедельника до четверга в храмах на вечерней службе читаются отдельные части Великого покаянного канона святого Андрея Критского. Очень желательно побывать на этих службах — хотя бы один раз. И сегодня еще можно успеть.
Великим канон назван за поэтическое совершенство, глубину и возвышенность содержания. В историческом плане он являет эпизоды из истории Ветхого и Нового заветов, от жизни Адама и Евы до жизни Христа и его последователей. Канон затрагивает разные стороны христианского учения, высвечивая мерзость и опасность для человека греха и показывая красоту добродетели. Свет в храмах при чтении этого канона обычно погашен — чтобы мы смогли углубиться в себя.
Пост ведь для того и существует, чтобы каяться в грехах, больше молиться, посмотреть на свою жизнь отстраненно, собраться с мыслями, проявить свои лучшие качества — милосердие, смирение, любовь. Это не диета. Главное понять, так ли я живу? Увидеть всевозможные искушения и осознать, кто и что тебя искушает. Говорит ведь церковь о бесах: «Род сей постом и молитвой побеждается…»
Великий пост самый строгий. Рыбу, мясо, яйца и животные жиры есть не разрешается. На нынешней неделе даже постное масло можно употреблять только в субботу и воскресенье. Пост послабляется только в отдельные дни: на Вербное воскресенье, Благовещение Пресвятой Богородицы, которое на этот раз совпадает с Великой субботой, Лазареву субботу. Послабления есть для больных и путешествующих.
Но, конечно, от современного человека трудно требовать такого строгого соблюдения правил. Откажитесь хотя бы от любимого скоромного блюда — и тем уже угодите Христу.
Воцерковленные люди говорят: «Постимся постом приятным». А народ замечает об этом времени: «Пришла редька да хрен, да книга Ефрем», «Великий пост всем прижмет хвост», «В Великий пост и поп–от прост», «Заговляемся на хрен, на редьку да на белую капусту», «Через семь недель будет светлый день (Пасха)».
Наталья ЛЕБЕДЕВА.
Почему бы не публиковать статьи религиозного характера на религиозных сайтах?« ответить
Pareizticīgo sektantu muļķības!« ответить