Великий пост(2)

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газета Сегодня
16:00 22.02.2018
газета Сегодня / Традиции

Идет первая неделя Великого поста — самая строгая, самая покаянная. Такой же будет и последняя его неделя — Страстная.

Семинедельный пост открывается четырьмя важными днями: с понедельника до четверга в храмах на вечерней службе читаются отдельные части Великого покаянного канона святого Андрея Критского. Очень желательно побывать на этих службах — хотя бы один раз. И сегодня еще можно успеть.   

 

Великим канон назван за поэтическое совершенство, глубину и возвышенность содержания. В историческом плане он являет эпизоды из истории Ветхого и Нового заветов, от жизни Адама и Евы до жизни Христа и его последователей. Канон затрагивает разные стороны христианского учения, высвечивая мерзость и опасность для человека греха и показывая красоту добродетели. Свет в храмах при чтении этого канона обычно погашен — чтобы мы смогли углубиться в себя.   

Пост ведь для того и существует, чтобы каяться в грехах, больше молиться, посмотреть на свою жизнь отстраненно, собраться с мыслями, проявить свои лучшие качества — милосердие, смирение, любовь. Это не диета. Главное понять, так ли я живу? Увидеть всевозможные искушения и осознать, кто и что тебя искушает. Говорит ведь церковь о бесах: «Род сей постом и молитвой побеждается…»   

 

Великий пост самый строгий. Рыбу, мясо, яйца и животные жиры есть не разрешается. На нынешней неделе даже постное масло можно употреблять только в субботу и воскресенье. Пост послабляется только в отдельные дни: на Вербное воскресенье, Благовещение Пресвятой Богородицы, которое на этот раз совпадает с Великой субботой, Лазареву субботу. Послабления есть для больных и путешествующих. 

 

Но, конечно, от современного человека трудно требовать такого строгого соблюдения правил. Откажитесь хотя бы от любимого скоромного блюда — и тем уже угодите Христу.   

 

Воцерковленные люди говорят: «Постимся постом приятным». А народ замечает об этом времени: «Пришла редька да хрен, да книга Ефрем», «Великий пост всем прижмет хвост», «В Великий пост и поп–от прост», «Заговляемся на хрен, на редьку да на белую капусту», «Через семь недель будет светлый день (Пасха)». 

 

Наталья ЛЕБЕДЕВА. 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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А 16:04 22:02:2018

Почему бы не публиковать статьи религиозного характера на религиозных сайтах?

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Latviešu patriots 18:23 22:02:2018

Pareizticīgo sektantu muļķības!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (19)