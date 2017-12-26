Фрегат ВМС Великобритании HMS St Albans сопроводил российский корабль того же класса «Адмирал Горшков», который прошёл через Северное море «угрожающе близко» к берегам Туманного Альбиона, сообщает Daily Mail.
Хотя такие рейсы происходят довольно часто, в последние дни количество российских судов, проходящих неподалёку от британских территориальных вод, существенно увеличилось.
Ранее, в сочельник, сторожевой корабль HMS Tyne сопроводил российский разведывательный корабль, который прошёл через Северное море и Ла-Манш.
Фрегат HMS St Albans отправился на задание ещё 23 декабря, однако следовал за российским фрегатом всё Рождество.
По этой причине министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон выступил с необычно жёстким заявлением: «Я без колебаний буду защищать наши территориальные воды и не потерплю никаких форм агрессии. Великобританию никогда не удастся запугать, если речь идёт о защите нашей страны, народа и наших национальных интересов».
«Наша экономика и обмен информацией зависят от моря, и эта операция показывает готовность Королевского флота защищать наши территориальные воды и выполнять срочные задания», — прокомментировал инцидент командир HMS St Albans Кристофер Анселл.
Российские корабли Северного и Балтийского флотов часто проходят через британские территориальные воды на пути в Средиземное море или Персидский залив, отмечает Daily Mail.
Отношения между Лондоном и Москвой остаются натянутыми, несмотря на недавние переговоры министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Тогда глава МИД России, в частности, заявил, что ни для кого не секрет, что российско-британские отношения находятся «на очень низком уровне».
чего ещё эти мировые колонизаторы нам расскажут?« ответить
Бред мелкобританский...« ответить
Все никак про имперские амбиции не забыть?Так,уж ж...па,в плане ВМС и армии Вы никто и звать Вас можно только "0",ну типа Нашей территории.« ответить
а вы притащите на буксире свой авианосец к питеру или мурманску,там вас и заправят« ответить
Да конечно не потерпит ,пойдет и покакает.« ответить