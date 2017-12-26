Великобритания не потерпит агрессии России(9)

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Анатолий Тарасов
13:59 26.12.2017
В мире / Политика

Корабль ВМС Великобритании HMS ST Albans сопроводил российский фрегат «Адмирал Горшков», шедший угрожающе близко к берегам Туманного Альбиона, пишет Daily Mail. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон по этому поводу заявил, что без колебаний будет защищать территориальные воды своей страны.

Фрегат ВМС Великобритании HMS St Albans сопроводил российский корабль того же класса «Адмирал Горшков», который прошёл через Северное море «угрожающе близко» к берегам Туманного Альбиона, сообщает Daily Mail.

 

Хотя такие рейсы происходят довольно часто, в последние дни количество российских судов, проходящих неподалёку от британских территориальных вод, существенно увеличилось.

 

Ранее, в сочельник, сторожевой корабль HMS Tyne сопроводил российский разведывательный корабль, который прошёл через Северное море и Ла-Манш.

 

Фрегат HMS St Albans отправился на задание ещё 23 декабря, однако следовал за российским фрегатом всё Рождество.

 

По этой причине министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон выступил с необычно жёстким заявлением: «Я без колебаний буду защищать наши территориальные воды и не потерплю никаких форм агрессии. Великобританию никогда не удастся запугать, если речь идёт о защите нашей страны, народа и наших национальных интересов».

 

«Наша экономика и обмен информацией зависят от моря, и эта операция показывает готовность Королевского флота защищать наши территориальные воды и выполнять срочные задания», — прокомментировал инцидент командир HMS St Albans Кристофер Анселл.

 

Российские корабли Северного и Балтийского флотов часто проходят через британские территориальные воды на пути в Средиземное море или Персидский залив, отмечает Daily Mail.

 

Отношения между Лондоном и Москвой остаются натянутыми, несмотря на недавние переговоры министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Тогда глава МИД России, в частности, заявил, что ни для кого не секрет, что российско-британские отношения находятся «на очень низком уровне».

RT / Фото
Комментарии (9)
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:))) прикольно 14:18 26:12:2017

чего ещё эти мировые колонизаторы нам расскажут?

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 14:38 26:12:2017

Бред мелкобританский...

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саксофоб 15:27 26:12:2017

Все никак про имперские амбиции не забыть?Так,уж ж...па,в плане ВМС и армии Вы никто и звать Вас можно только "0",ну типа Нашей территории.

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чего стесняетесь? 15:58 26:12:2017

а вы притащите на буксире свой авианосец к питеру или мурманску,там вас и заправят

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Евгений 16:09 26:12:2017

Да конечно не потерпит ,пойдет и покакает.

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12

Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (9)

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