Корабль ВМС Великобритании HMS ST Albans сопроводил российский фрегат «Адмирал Горшков», шедший угрожающе близко к берегам Туманного Альбиона, пишет Daily Mail. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон по этому поводу заявил, что без колебаний будет защищать территориальные воды своей страны.

Фрегат ВМС Великобритании HMS St Albans сопроводил российский корабль того же класса «Адмирал Горшков», который прошёл через Северное море «угрожающе близко» к берегам Туманного Альбиона, сообщает Daily Mail.

Хотя такие рейсы происходят довольно часто, в последние дни количество российских судов, проходящих неподалёку от британских территориальных вод, существенно увеличилось.

Ранее, в сочельник, сторожевой корабль HMS Tyne сопроводил российский разведывательный корабль, который прошёл через Северное море и Ла-Манш.

Фрегат HMS St Albans отправился на задание ещё 23 декабря, однако следовал за российским фрегатом всё Рождество.

По этой причине министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон выступил с необычно жёстким заявлением: «Я без колебаний буду защищать наши территориальные воды и не потерплю никаких форм агрессии. Великобританию никогда не удастся запугать, если речь идёт о защите нашей страны, народа и наших национальных интересов».

«Наша экономика и обмен информацией зависят от моря, и эта операция показывает готовность Королевского флота защищать наши территориальные воды и выполнять срочные задания», — прокомментировал инцидент командир HMS St Albans Кристофер Анселл.

Российские корабли Северного и Балтийского флотов часто проходят через британские территориальные воды на пути в Средиземное море или Персидский залив, отмечает Daily Mail.

Отношения между Лондоном и Москвой остаются натянутыми, несмотря на недавние переговоры министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Тогда глава МИД России, в частности, заявил, что ни для кого не секрет, что российско-британские отношения находятся «на очень низком уровне».