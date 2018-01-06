Великобритания отказалась вводить безвизовый режим с Украиной(2)

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Владимир Бучельников
19:41 06.01.2018
В мире / Евросоюз

Посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф сообщила, что ее страна не видит возможностей для облегчения визового режима с Украиной. Об этом она сообщила «Новой газете».

По ее мнению, это невозможно из-за отсутствия гарантий защиты этого процесса украинской стороной.

 

Джудит Гоф также отметила, что обсуждать этот вопрос тем более невозможно после того, как паспорт Украины получил гражданин другого государства, стрелявший в Адама Осмаева и Амину Акуеву.

 

«Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан», — подчеркнула Гоф.

 

Посол Великобритании также отметила усиление давления на антикоррупционные органы, которое может негативно отразиться на репутации Украины. Джудит Гоф сообщила, что представители крупных британских компаний, представленных в стране, отмечают, что развитие бизнеса тормозят коррупция, множество регуляций и высокие налоговые ставки.

Новая газета / Фото
Комментарии (2)
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Виза 22:14 06:01:2018

Как?

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СССР 23:05 06:01:2018

Глистам визы не нужны!

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Мнение
Sergey_resize-col15
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