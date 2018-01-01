Прибывший в Великобританию российский газ, скорее всего, отправится обратно на другом судне. Это опровергает заявления Москвы о том, что Великобритания этой зимой будет зависеть от российских поставок, сообщает The Guardian.
Британская энергетическая компания National Grid подтвердила, что СПГ российской компании, находящейся под американскими санкциями, был доставлен в четверг при помощи российского ледокола в хранилище на острове Грейн.
Российские СМИ воспользовались этим событием и начали сообщать, что российский СПГ «не даст британцам замёрзнуть этой зимой», а посольство России в Великобритании даже опубликовало в Twitter следующее сообщение: «Холодно? Помощь в пути!»
Однако, по словам экспертов в области промышленности, согласно наиболее вероятному сценарию, Великобритания будет всего лишь «перевалочным пунктом», поскольку за газ могут предложить куда более высокую цену в Азии, отмечает британское издание.
«Я призываю проявить некоторую осторожность насчёт идеи, что российский газ будет поставляться в Великобританию. Недалеко от острова Грейн находится ещё один пустой танкер для перевозки СПГ, который, по всей видимости, подойдёт и заберёт груз, — заявил редактор отраслевого издания ICIS Эд Кокс. — Цены на газ гораздо более привлекательны в Азии и Индии, чем в Европе».
Как рассказывают рыночные источники, ожидается, что СПГ заберёт другое судно, добавил Кокс.
Как пишет The Guardian, пресс-секретарь National Grid заявил, что газ не поступил в газотранспортную систему, которая снабжает дома и предприятия.
Судно с российским СПГ отправилось в Великобританию после того, как в середине декабря цены на газ подскочили в связи с приостановкой работы одного из главных трубопроводов Forties из-за обнаруженной трещины.
Компания INEOS, владеющая трубопроводной системой Forties, на этой неделе заявила, что трещина была залатана и что трубопровод начнёт функционировать в нормальном режиме к новому году.
С тех пор, как пишет The Guardian, цены на газ вернулись на прежний уровень. Как отмечает Эд Кокс, Великобритания будет принимать бельгийский газ, а не российский.
«Мы на пути к подписанию контракта с Бельгией на импорт больших запасов газа с возможным сроком на 4,5 года», — заявил Кокс.
Для нужно лезть с этой помощью к тем, кому она не нужна?« ответить
Пусть мёрзнут, они бы к России с помощью не пришли бы и к бабке за советом не ходи.
Однако, по словам экспертов в области промышленности, согласно наиболее вероятному сценарию, Великобритания будет всего лишь «перевалочным пунктом», поскольку за газ могут предложить куда более высокую цену в Азии, отмечает британское издание.« ответить
Kā tad, vajadzīga Lielbritānijai krievu gāze kā pērnais sniegs. Pārdos āzijā un labi nopelnīs. Malači.« ответить
Правильно...газ надо покупать у людей а не у выродков россии...нелюди кремля горазды сказки рассказывать..вот их газ англию спас..побомбили школы и детсады сирии и возомнили что ИГ победили.,ничтожные клоуны...предки тоже квакали что Гитлера победили.хотя это сделали союзники...но молчали что сами развязали вторую мировую..« ответить
Весь мир поворачивается задом к нейтральным жителям нейтральной страны без флага и гимна.« ответить
для идиотов, пояснение, и трубопроводный и танкерный газ вмелкобританию теперь только из России, другого тупо нет! Найти можно, но сказочно дорого! Например щедрый пиндостан продаст за тройную цену! А зимой дороже! чУЕТЕ ЧЕМ ПАХНЕТ.« ответить