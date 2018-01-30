Автоматизация больше всего угрожает людям, работающим с заказчиками и клиентами, сотрудникам магазинов и складским рабочим. Однако в результате автоматизации и роботизации трудовых процессов возникнут новые профессии, о которых люди еще даже не догадываются. В исследовании отмечается, что не менее 10% уже существующих профессий будут еще более востребованы в результате автоматизации и роботизации.
Авторы доклада подчеркивают, что правительство должно коренным образом реформировать систему образования для того, чтобы у людей были необходимые навыки и способность перестраиваться согласно требованиям рынка. Также важны будут программы переобучения взрослых людей, чтобы они не оказались неконкурентоспособными на рынке труда, отмечает «Би-би-си».
Если в среднем по Великобритании потери рабочих мест от роботизации к 2030 году составят 21%, то в Лондоне показатель находится на отметке 16%. Самое «безопасное» место в стране — Оксфорд и Кембридж (по 13%), далее следуют Рединг (15%). Столица находится на пятой строчке вместе с городом Уэртингом (16%).
Наихудшим образом дела обстоят в городах Мансфилд, Сандерленд и Уэйкфилд (по 29%), Сток (28%) и Донкастер (27%).
Начнётся масcовая yтилизация не нужных людишeк.« ответить
Элита считаeт,что мир перeнаселён,а это означаeт,что Освeнцим - покажется детским садом.
Кстати,eвреи тоже не могли поверить,что их будут массово иcпользовать в качестве дров!