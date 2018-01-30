Великобритания: рабочие места забирают роботы, люди становятся не нужны(1)

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Герман Бергер
22:59 29.01.2018
В мире / Евросоюз

Каждое пятое рабочее место (21%) в Великобритании к 2030 году будет занято роботами, свидетельствуют данные исследовательского института Centre for Cities. От этих изменений на рынке труда больше всего пострадают жители севера Англии, пишет The Sun.

Автоматизация больше всего угрожает людям, работающим с заказчиками и клиентами, сотрудникам магазинов и складским рабочим. Однако в результате автоматизации и роботизации трудовых процессов возникнут новые профессии, о которых люди еще даже не догадываются. В исследовании отмечается, что не менее 10% уже существующих профессий будут еще более востребованы в результате автоматизации и роботизации.

 

Авторы доклада подчеркивают, что правительство должно коренным образом реформировать систему образования для того, чтобы у людей были необходимые навыки и способность перестраиваться согласно требованиям рынка. Также важны будут программы переобучения взрослых людей, чтобы они не оказались неконкурентоспособными на рынке труда, отмечает «Би-би-си».

 

Если в среднем по Великобритании потери рабочих мест от роботизации к 2030 году составят 21%, то в Лондоне показатель находится на отметке 16%. Самое «безопасное» место в стране — Оксфорд и Кембридж (по 13%), далее следуют Рединг (15%). Столица находится на пятой строчке вместе с городом Уэртингом (16%).

 

Наихудшим образом дела обстоят в городах Мансфилд, Сандерленд и Уэйкфилд (по 29%), Сток (28%) и Донкастер (27%).

Интерфакс / Фото
Комментарии (1)
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Cкоро 23:59 29:01:2018

Начнётся масcовая yтилизация не нужных людишeк.
Элита считаeт,что мир перeнаселён,а это означаeт,что Освeнцим - покажется детским садом.
Кстати,eвреи тоже не могли поверить,что их будут массово иcпользовать в качестве дров!

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

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