Венгерскую фристайлистку признали олимпийской чемпионкой по мошенничеству(3)

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Виталий Вавилкин
08:30 21.02.2018
Спорт

Фристайлистка Элизабет Суэйни, представляющая на Олимпиаде в Пхенчхане сборную Венгрии, сумела попасть на Игры вопреки низким результатам. Выступление Суэйни вызвало активное обсуждение среди пользователей Twitter.

Суэйни воспользовалась пунктом регламента, в котором указано, что для участия в Олимпийских играх необходимо регулярное попадание в тридцатку сильнейших спортсменов на турнирах по фристайлу. Девушка приезжала исключительно на соревнования, где участвовало менее 30 спортсменов.

 

«Если чтение правил и поиск в них лазеек — это олимпийский спорт, то Элизабет Суэйни выиграла золото!» — написал пользователь @Alissa.

 

«Элизабет Суэйни — не тот олимпиец, которого мы хотели, но это олимпиец, который нам был нужен. Лучшего способа показать то, каким посмешищем стала Олимпиада нет», — заметил @PeculiarBaptist.

 

«Элизабет Суэйни — это та ролевая модель, которой я хотел бы, чтобы следовали мои дети! Она дает надежду простым людям», — написал @Jakehilton.

 

На соревнованиях по хаф-пайпу Суэйни показала наихудший результат — она преодолела трассу без единого трюка.

 

Суэйни — уроженка США. По информации The Denver Post, она выступает под венгерским флагом с 2016 года. До этого американка представляла Венесуэлу.

 

Олимпиада в Пхенчхане продлится до 25 февраля.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (3)
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Безымянный 08:54 21:02:2018

Суэйни — уроженка США. Этим всё сказано!

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СМЕРШ 09:02 21:02:2018

Не надо ля-ля!!! Она не отказывалась от гражданства САШИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

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Не секиет 09:27 21:02:2018

00мериканцы лжецы, негодяи и подлецы. Ношаут.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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