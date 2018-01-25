«Верба» из Москвы

Из Риги после гастролей в российскую столицу вернулся известный московский театр–студия «Верба», лауреат различных фестивалей («Взмах крыла», «Московская обочина» и других), участник многих творческих инициатив. Новаторский коллектив впервые побывал в Латвии, показав три своих спектакля: два взрослых и один детский.

Газета «СЕГОДНЯ» встретилась с худруком «Вербы», выпускницей Щепкинского училища при Малом театре Дианой Кузнецовой, которая играет на сцене, в частности, юную Лолиту Набокова.

Произведение легло в основу постановки Галины Полозовой — выпускницы мастерской Леонида Хейфеца. Молодой самобытный режиссер из Вологды не первый год сотрудничает с московской студией.

Спектакль «Лолита» был показан в рижском Театре перформативных искусств «АтмосферА».

— Ваша публика услышала и редко звучащие поэтические строки русского писателя, — говорит Диана. — На мой взгляд, у Владимира Набокова очень красивая лирика. Кроме того, мы попытались донести до рижского зрителя всю многогранность удивительного литературного языка произведения. Наша «Лолита» — это не просто сальная история из бульварной газетенки, а трогательная история любви: писателя — к своей Музе, мужчины — к женщине. Помимо меня, на сцене еще актер Сергей Ульяненков. Он постарался воплотить полный противоречий и внутренних метаний образ главного героя — Гумберта. Его пламенные чувства к Лолите, как мне показалось, рижских зрителей не оставили равнодушными.

В рижском кафе «Ленинград» гости из Москвы показали спектакль «Я рею знаменем…» по произведениям скандально известной манекенщицы Наталии Медведевой, которая была женой писателя Эдуарда Лимонова. Автором сценария и исполнительницей главной роли выступила сама худрук «Вербы».

— Наталии уже нет на этом свете, умерла в 2003–м — вздыхает Диана. — Спектакль мы называем провокацией. Он основан на истории взаимоотношений Наталии и Лимонова, рассказанной под «запилы» живой электрогитары. На ней мощно играет наш звукорежиссер Игорь Сотников. Он же выступил в роли композитора. Мы и здесь весьма обильно используем стихи Медведевой. Кое–что взяли из книги «Укрощение тигра в Париже» Эдуарда Лимонова. Постановка была одобрена мамой Наталии. Она нас поддерживает. Ведь мы — единственные, кто сделал что–то по произведениям ее дочери.

4 февраля, в день памяти Медведевой, мы будем играть спектакль на одной из московских площадок. Наталия была разноплановым и невероятно талантливым человеком: певицей, поэтом, писателем, моделью, дизайнером, актрисой, художником и просто неординарной личностью. Однако будучи страстной натурой, буквально сжигала себя — и в творчестве, и в жизни, и в любви.

На мой взгляд, наш спектакль невероятно органично вписался в ретро–пространство рижского «Ленинграда». Надеюсь, что наши гастроли стали прекрасным подарком для всех носителей русского языка, проживающих в Риге, ведь именно его величество Слово для театрального искусства является определяющим направлением. Недаром название нашей студии — «Верба» — происходит от слова «вербальный», то есть «словесный». Еще верба — символ духовного возрождения.

А специально для детей был показан спектакль «Чудо–Фенечка» — об озорной Домовой и ее верном друге. В игровой форме мы рассказали юным зрителям о том, как важно любить и беречь свою родину, свой дом и родную природу.

Рада, что наши первые рижские гастроли прошли с успехом. Уверена — будут и другие.

Дмитрий МАРТ,

собкор газеты «СЕГОДНЯ»

в Москве.