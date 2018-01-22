В документе Россия законодательно признаётся агрессором и на неё возлагается ответственность за причинение морального и материального ущерба государству Украина, органам власти и местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.
Верховная рада Украины законодательно признала Россию агрессором и оккупантом, а также одобрила решение президента Петра Порошенко использовать Вооружённые силы Украины (ВСУ) для освобождения захваченной гибридной российской армией территории Донбасса. Как передаёт «ЛIГА.net», за законопроект, который для удобства в СМИ принято называть документом «о деоккупации и реинтеграции», во втором чтении и в целом проголосовали 280 народных депутатов.
Как отмечает издание, принятым законом Рада одобряет решение президента об использовании ВСУ и других военных формирований для «сдерживания и отражения российской вооружённой агрессии в Донецкой и Луганской областях».
«Закон действует без вреда для неотъемлемого и суверенного права Украины на временно оккупированную Россией территорию АР Крым и Севастополя», — сказано в заключительных положениях документа.
Согласно документу, на Россию возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб государству Украина, органам власти и местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.
Руководит ВСУ и другими военными формированиями, которые привлекаются к отражению «агрессии России», командующий объединёнными силами. Его назначает президент по представлению начальника Генштаба. Командующий реализует свои полномочия через объединённый оперативный штаб, который планирует, организует и контролирует отражение «агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей».
Ukraina rīkojas pareizi.100% atbalstu ukraiņu brāļus cīņā par dzimteni.« ответить
tatad Krievijai tulit bus pilnigas tiesibas atklaati pielietot militaru speeku.« ответить
kaa arii paartraukt jebkurus diplomatiskus un ekonomiskus sakarus.
shads lemums saucas "pieteikt karu".
Выродки и нелюди россии всегда были агрессоры..« ответить
надо как Омериканцы с Ираком загасить всех« ответить
Теперь за компенсвцией(т.е.ушами мёртвого осла)хохлам придётся побиться за место в очереди с латышами,литовцами и молдаванами,интересно,кто же получит уши первым?« ответить
Россия и ссср всегда нападали убивали и грабили соседние страны« ответить
на эту рожу на фото, до чего же мерзкая, насрать на эту рожу хочется« ответить
Откуда ты засранец знаешь. Ты же дебил малолетний« ответить
Es neapstiprinu, ir jābūt draugiem ar Krieviju!« ответить
укрогастрики на выход, в следующей серии будем наблюдать новые серии приключений штукатуров в лаптии« ответить
Русские агрессоры я горжусь за Россию темболеее если это объявила Украина и судя по этому фота президента то тут« ответить