Верховная рада признала Россию агрессором(15)

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Герман Бергер
14:24 21.01.2018
В мире / Политика

Украинские депутаты в окончательном чтении приняли так называемый законопроект «о деоккупации и реинтеграции». Как передаёт «ЛIГА.net», в документе Россия законодательно признаётся агрессором.

В документе Россия законодательно признаётся агрессором и на неё возлагается ответственность за причинение морального и материального ущерба государству Украина, органам власти и местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.

 

Верховная рада Украины законодательно признала Россию агрессором и оккупантом, а также одобрила решение президента Петра Порошенко использовать Вооружённые силы Украины (ВСУ) для освобождения захваченной гибридной российской армией территории Донбасса. Как передаёт «ЛIГА.net», за законопроект, который для удобства в СМИ принято называть документом «о деоккупации и реинтеграции», во втором чтении и в целом проголосовали 280 народных депутатов.

 

Как отмечает издание, принятым законом Рада одобряет решение президента об использовании ВСУ и других военных формирований для «сдерживания и отражения российской вооружённой агрессии в Донецкой и Луганской областях».

 

«Закон действует без вреда для неотъемлемого и суверенного права Украины на временно оккупированную Россией территорию АР Крым и Севастополя», — сказано в заключительных положениях документа.

 

Согласно документу, на Россию возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб государству Украина, органам власти и местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.

 

Руководит ВСУ и другими военными формированиями, которые привлекаются к отражению «агрессии России», командующий объединёнными силами. Его назначает президент по представлению начальника Генштаба. Командующий реализует свои полномочия через объединённый оперативный штаб, который планирует, организует и контролирует отражение «агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей».

ИНО TV / Фото
Комментарии (15)
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Latviešu patriots 14:31 21:01:2018

Ukraina rīkojas pareizi.100% atbalstu ukraiņu brāļus cīņā par dzimteni.

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janka rekur tanka 17:14 21:01:2018

tatad Krievijai tulit bus pilnigas tiesibas atklaati pielietot militaru speeku.
kaa arii paartraukt jebkurus diplomatiskus un ekonomiskus sakarus.
shads lemums saucas "pieteikt karu".

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ваня 17:46 21:01:2018

Выродки и нелюди россии всегда были агрессоры..

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Ваня 17:59 21:01:2018

надо как Омериканцы с Ираком загасить всех

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Саксофоб 14:33 21:01:2018

Теперь за компенсвцией(т.е.ушами мёртвого осла)хохлам придётся побиться за место в очереди с латышами,литовцами и молдаванами,интересно,кто же получит уши первым?

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ваня 17:47 21:01:2018

Россия и ссср всегда нападали убивали и грабили соседние страны

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посмотрите 18:33 21:01:2018

на эту рожу на фото, до чего же мерзкая, насрать на эту рожу хочется

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Сергей 19:24 21:01:2018

Откуда ты засранец знаешь. Ты же дебил малолетний

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Latviešu patriots 14:35 21:01:2018

Es neapstiprinu, ir jābūt draugiem ar Krieviju!

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22 14:39 21:01:2018

укрогастрики на выход, в следующей серии будем наблюдать новые серии приключений штукатуров в лаптии

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Урааааа свершилос 14:50 21:01:2018

Русские агрессоры я горжусь за Россию темболеее если это объявила Украина и судя по этому фота президента то тут

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12

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (16)

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