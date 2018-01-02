Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи прокомментировал акции протеста в стране, заявив, что «враги» стремятся использовать любую возможность, чтобы навредить иранскому народу, используя «деньги и оружие», передает иранское агентство Mehr.

Иранские власти пригрозили суровым наказанием задержанным протестующим.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в Тегеране.

Как передает агентство, Хаменеи отметил, что «враги всеми средствами, включая деньги и оружие, объединились, чтобы навредить государственной власти».

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани ранее заявлял, что протестные акции в Иране проходят в рамках «опосредованной войны», которую ведет с Тегераном ряд стран. Он отмечал, что за протестами стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия. По его словам, эти страны руководят кампаниями в социальных сетях, которые влияют на проведение протестных акций.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают следить за протестами в Иране.

«Народ Ирана, наконец, выступает против жестокого и коррумпированного иранского режима. Все деньги, которые (прежний президент США Барак) Обама так безрассудно отдал им, были использованы для поддержки терроризма и попали в их «карманы». У людей мало еды, высокий уровень инфляции, и они бесправны. США следят!», — написал Трамп в Twitter.

Ранее глава Белого дома заявил в Twitter, что пришло время изменений для Ирана. Вице-президент США Майк Пенс со своей стороны отметил, что нынешняя администрация не будет повторять ошибок предшественников, которые игнорировали протестные движения в Иране.

В понедельник российский МИД заявил о недопустимости внешнего вмешательства. Такую же позицию разделяют власти Сирии и Турции.